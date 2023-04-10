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https://sputniknews.com.tr/20230410/merkez-bankasi-cari-denge-subat-ayinda-878-milyar-dolar-acik-verdi-1069452108.html
Merkez Bankası: Cari denge şubat ayında 8.78 milyar dolar açık verdi
Merkez Bankası: Cari denge şubat ayında 8.78 milyar dolar açık verdi
Türkiye'nin cari işlemler hesabı, şubatta 8 milyar 783 milyon dolar açık verirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında 834 milyon dolar fazla oluştu. 10.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-10T11:07+0300
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ekonomi
merkez bankası
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Şubat 2023'te cari işlemler hesabı 8 milyar 783 milyon dolar açık verdi.Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı şubatta 10 milyar 401 milyon dolar oldu. Bu dönemde, hizmetler dengesi kaynaklı girişler 2 milyar 334 milyon dolar, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler de 1 milyar 652 milyon dolar olarak gerçekleşti.Birincil gelir dengesi kalemi şubatta 815 milyon dolar net çıkış, ikincil gelir dengesi kalemi ise 99 milyon dolar net giriş kaydetti.Buna göre, şubatta doğrudan yatırımlardan kaynaklanan 505 milyon dolar ve portföy yatırımlarında 240 milyon dolarlık net giriş oldu.Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, şubatta yurt dışı yerleşikler, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 14 milyon dolarlık net alış, hisse senedi piyasasında ise 185 milyon dolarlık net satış gerçekleştirdi.Bankalardan 1 milyar 158 milyon dolar net kullanımYurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 1 milyar 158 milyon dolar net kullanım yaptı.Yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları şubatta 80 milyon dolar net azalış kaydetti. Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 109 milyon dolar net azalış ve Türk lirası cinsinden 381 milyon dolar net artış olmak üzere toplam 272 milyon dolar yükseldi.Bu dönemde yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili genel hükümet 222 milyon dolar net geri ödeme, bankalar ve diğer sektörler ise sırasıyla 1 milyar 124 milyon dolar ve 338 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.Resmi rezervlerde şubatta 4 milyar 677 milyon dolarlık net azalış oldu.
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merkez bankası, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), tcmb, ödeme, denge, cari denge, şubat
merkez bankası, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), tcmb, ödeme, denge, cari denge, şubat

Merkez Bankası: Cari denge şubat ayında 8.78 milyar dolar açık verdi

11:07 10.04.2023 (güncellendi: 11:11 10.04.2023)
© AAMerkez Bankası
Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 10.04.2023
© AA
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Türkiye'nin cari işlemler hesabı, şubatta 8 milyar 783 milyon dolar açık verirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında 834 milyon dolar fazla oluştu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Şubat 2023'te cari işlemler hesabı 8 milyar 783 milyon dolar açık verdi.
Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı şubatta 10 milyar 401 milyon dolar oldu. Bu dönemde, hizmetler dengesi kaynaklı girişler 2 milyar 334 milyon dolar, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler de 1 milyar 652 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Birincil gelir dengesi kalemi şubatta 815 milyon dolar net çıkış, ikincil gelir dengesi kalemi ise 99 milyon dolar net giriş kaydetti.
Buna göre, şubatta doğrudan yatırımlardan kaynaklanan 505 milyon dolar ve portföy yatırımlarında 240 milyon dolarlık net giriş oldu.
Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, şubatta yurt dışı yerleşikler, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 14 milyon dolarlık net alış, hisse senedi piyasasında ise 185 milyon dolarlık net satış gerçekleştirdi.

Bankalardan 1 milyar 158 milyon dolar net kullanım

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 1 milyar 158 milyon dolar net kullanım yaptı.
Yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları şubatta 80 milyon dolar net azalış kaydetti. Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 109 milyon dolar net azalış ve Türk lirası cinsinden 381 milyon dolar net artış olmak üzere toplam 272 milyon dolar yükseldi.
Bu dönemde yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili genel hükümet 222 milyon dolar net geri ödeme, bankalar ve diğer sektörler ise sırasıyla 1 milyar 124 milyon dolar ve 338 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.
Resmi rezervlerde şubatta 4 milyar 677 milyon dolarlık net azalış oldu.
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