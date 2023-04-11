https://sputniknews.com.tr/20230411/fbi-halka-acik-sarj-istasyonlari-kotu-amacli-yazilim-bulastiriyor-1069514445.html
FBI: Halka açık şarj istasyonları kötü amaçlı yazılım bulaştırıyor
FBI: Halka açık şarj istasyonları kötü amaçlı yazılım bulaştırıyor
FBI, halka açık şarj istasyonlarının, siber suçluların kötü amaçlı yazılımları cihazlara bulaştırmaları için bir araç haline geldiği konusunda uyardı. 11.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-11T13:32+0300
2023-04-11T13:32+0300
2023-04-11T13:34+0300
fbi
dünya
şarj
ücretsiz
uyarı
casus yazılım
usb
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Dailymail'in haberine göre, ABD Federal Soruşturma Bürosu'ndan (FBI) yapılan duyuruda, ücretsiz şarj istasyonlarının kötü niyetli kişilerin cihazlardan hesap-oturum açma bilgileri, parolalar, kredi kartı bilgileri ve fotoğraflar gibi kişisel bilgileri çalması için 'silah' haline geldiği ifade edildi.İnsanların cihazlarını ücretsiz istasyonlara bağlamamaları gerektiği belirtilen duyuruda, bunun yerine yanlarında kendi şarj cihazları veya USB kablolarını taşıyarak şarj etmeleri çağrısı yapıldı.
https://sputniknews.com.tr/20220822/sarj-istasyonunda-yatirim-artti-turkiyede-2030a-kadar-200-bin-istasyon-hedefleniyor-1060227493.html
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fbi, şarj, ücretsiz, uyarı, casus yazılım, usb
fbi, şarj, ücretsiz, uyarı, casus yazılım, usb
FBI: Halka açık şarj istasyonları kötü amaçlı yazılım bulaştırıyor
13:32 11.04.2023 (güncellendi: 13:34 11.04.2023) Abone ol
FBI, halka açık şarj istasyonlarının, siber suçluların kötü amaçlı yazılımları cihazlara bulaştırmaları için bir araç haline geldiği konusunda uyardı.
Dailymail'in haberine göre, ABD Federal Soruşturma Bürosu'ndan (FBI) yapılan duyuruda, ücretsiz şarj istasyonlarının kötü niyetli kişilerin cihazlardan hesap-oturum açma bilgileri, parolalar, kredi kartı bilgileri ve fotoğraflar gibi kişisel bilgileri çalması için 'silah' haline geldiği ifade edildi.
İnsanların cihazlarını ücretsiz istasyonlara bağlamamaları gerektiği belirtilen duyuruda, bunun yerine yanlarında kendi şarj cihazları veya USB kablolarını taşıyarak şarj etmeleri çağrısı yapıldı.