https://sputniknews.com.tr/20230411/fbi-halka-acik-sarj-istasyonlari-kotu-amacli-yazilim-bulastiriyor-1069514445.html

FBI: Halka açık şarj istasyonları kötü amaçlı yazılım bulaştırıyor

FBI: Halka açık şarj istasyonları kötü amaçlı yazılım bulaştırıyor

FBI, halka açık şarj istasyonlarının, siber suçluların kötü amaçlı yazılımları cihazlara bulaştırmaları için bir araç haline geldiği konusunda uyardı. 11.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-11T13:32+0300

2023-04-11T13:32+0300

2023-04-11T13:34+0300

fbi

dünya

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uyarı

casus yazılım

usb

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Dailymail'in haberine göre, ABD Federal Soruşturma Bürosu'ndan (FBI) yapılan duyuruda, ücretsiz şarj istasyonlarının kötü niyetli kişilerin cihazlardan hesap-oturum açma bilgileri, parolalar, kredi kartı bilgileri ve fotoğraflar gibi kişisel bilgileri çalması için 'silah' haline geldiği ifade edildi.İnsanların cihazlarını ücretsiz istasyonlara bağlamamaları gerektiği belirtilen duyuruda, bunun yerine yanlarında kendi şarj cihazları veya USB kablolarını taşıyarak şarj etmeleri çağrısı yapıldı.

https://sputniknews.com.tr/20220822/sarj-istasyonunda-yatirim-artti-turkiyede-2030a-kadar-200-bin-istasyon-hedefleniyor-1060227493.html

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fbi, şarj, ücretsiz, uyarı, casus yazılım, usb