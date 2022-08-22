https://sputniknews.com.tr/20220822/sarj-istasyonunda-yatirim-artti-turkiyede-2030a-kadar-200-bin-istasyon-hedefleniyor-1060227493.html

Şarj istasyonunda yatırım arttı: Türkiye'de 2030'a kadar 200 bin istasyon hedefleniyor

Şarj istasyonunda yatırım arttı: Türkiye'de 2030'a kadar 200 bin istasyon hedefleniyor

Elektrikli araç şarj istasyon yatırımlarında gaza basıldı. İşletme lisansı alan şirket sayısı 30’a ulaşırken, 4 bin olan Türkiye’deki şarj istasyonu sayısının... 22.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-22T11:41+0300

2022-08-22T11:41+0300

2022-08-22T11:41+0300

ekonomi

elektrikli otomobil

şarj

kablosuz şarj

şarj aleti

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Tüm dünyada elektrikli araçlara dönüşüm hızlanırken, Türk tüketicisinin en büyük kaygılarından biri olan şarj istasyonu sorunu çözecek yatırım atağı başladı. Firmalar birbiri ardına yeni istasyon yatırımları açıklıyor. Diğer yandan, Şarj Ağı işletmecisi Lisansı alan firma sayısı da 30’a ulaştı. 4 bin olan Türkiye’deki şarj istasyonu sayısının 2030’a kadar 200 bin adete yaklaşacağı öngörülüyor.Türkiye’de bu yılın nisan ayında Resmi Gazete'de yayımlanan Şarj Hizmeti Yönetmeliği ve ardından haziran ayında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) işletme ağı lisansı vermeye başlaması, firmaları bu alanda harekete geçirmişti. Bir yandan mevcut şirketler yatırımlarını artırma kararı alırken, diğer yandan sektöre yeni oyuncu girişi de hızlandı. Koç ve Sabancı ve Zorlu gibi büyük grupların da bu alandaki yatırımları hızlandı.Dünya'da yer alan habere göre, Sharz.net’ten 40 milyon TL yatırım yolda Türkiye'de 461 adet şarj istasyonu ile geniş yayılıma sahip olan şarj istasyon şirketlerinden biri olan Sharz.net, yeni yatırımını duyurdu. Sharz.net Genel Koordinatörü Ayşe Ece Şengönül, 2023 yılı sonuna kadar bin istasyona ulaşma hedefiyle 40 Milyon TL'lik yatırım yapacaklarını açıkladı. Kurulacak ek 600 istasyondan 50’si DC, yani hızlı şarj istasyonu olacak. Şengönül, “Amacımız 81 ilde yer almak ve elektrikli otomobil kullanımını yaygınlaştırarak ülke çapındaki CO2 emisyonunu azaltmaya ön ayak olmak" dedi. Şirket 2030 yılına kadar 20 bin istasyona ulaşmayı hedefliyor.FullCharger, yeniden atağa geçtiTürkiye’de şarj istasyonu kuran ilk şirketlerden biri olan FullCharger, yatırım atağına geçiyor. Şirket, ilk istasyon yatırımını 2010 yılında yapmıştı. 2010-2014 yılları arasında 183 istasyon açan FullCharger, yatırımlarını beklemeye almıştı. Yeni yönetmelik FullCharger’ı da harekete geçirdi. Schneider Electric ile altyapıda iş birliğine giden şirket, kısa sürede yüzlerce yeni istasyon açmayı planlıyor. FullCharger, aralarında İtalya, Bulgaristan, Yunanistan gibi ülkelerinde olduğu 23 ülkede varlık gösteriyor.Türkiye’nin otomobili TOGG, Trugo markası ile 1 yılda 81 ilde 600’ün üzerinde lokasyonda 1000 yüksek performanslı şarj cihazı (DC) kurma hedefiyle çıktığı yolda şarj ağı işletmeci lisansını da haziranda almıştı. Her bir cihaz üzerinde iki soket yer aldığı için 2 bin soketle hizmet verecek olan Trugo, trafiğin yoğun olduğu noktalarda da istasyon sayısını artıracak. Koç Topluluğu da geçtiğimiz günlerde WAT Mobilite markası ile elektrikli araç şarj ağı işletmeciliği alanında faaliyet göstereceğini duyurmuştu.Firmalar, ihracat için de harekete geçti. Vestel, tüm dünyada kullanımı artan elektrikli araç şarj cihazları (EVC) için yeni iş birliğine imza atmıştı. Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada şirket, Almanya’nın önde gelen enerji şirketi E.ON için EVC üreteceğini duyurmuştu. İhracat tarafında bir açılım da Voltrun’dan geldi. Voltrun, Finlandiya, Dubai, Malezya gibi ülkelerden ülkelerden talep almaya başladı.Esnaf ve girişimciye yeni iş kapısıEPDK’dan lisans alan firmalar, kendi şarj istasyonlarını kurabildiği gibi, dilerlerse benzin istasyonlarında olduğu gibi sertifikayla bayilik de verebiliyor. Mesela bir restoran, AVM gibi işletmeler sertifika alarak istasyon bu yatırımı yapabiliyor. Tüm, hukuki, mali ve teknik yükümlülük ise sertifikayı veren şarj ağı işletmecisi firmaya ait. Sektör temsilcileri, önümüzdeki dönemde çok sayıda girişimcinin bu ekosisteme dahil olmasını bekliyor.Voltrun, ihracatta ilk siparişleri aldıŞarj istasyonu işletme lisansına sahip şirketlerden biri olan Voltrun, bir yandan Türkiye’deki yatırımlarını hızlandırırken diğer yandan ürünlerini ihraç etmeye hazırlanıyor. Şirket, elektrikli araç pazarında birbiri ile bağlantılı üç farklı iş kolunda faaliyet gösteriyor. Şarj ünitesi donanımları üreticisi olan şirket aynı zamanda yazılım da geliştiriyor. Farklı markalara üretim yapan şirket, Voltrun olarak da kendi şarj ağını işletiyor.

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elektrikli otomobil, şarj, kablosuz şarj, şarj aleti