https://sputniknews.com.tr/20230411/eczaciya-muadil-ilac-saldirisi-1069528567.html

Eczacıya ‘muadil’ ilaç saldırısı

Eczacıya ‘muadil’ ilaç saldırısı

Avcılar'da, reçetedeki ilacın yerine verilen ‘muadil’ olarak nitelendirilen ilaçtan fayda görmediğini belirten hasta, eczacıya saldırdı. Saldırı anı ise... 11.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-11T16:55+0300

2023-04-11T16:55+0300

2023-04-11T16:55+0300

türkiye

eczane

avcılar

gümüşpala

saldırı

darp

ilaç

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Olay, geçtiğimiz pazar günü akşam saatlerinde Avcılar Gümüşpala Mahallesi'ndeki bir eczacıda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, nöbetçi olan Emrah Göksu, gelen hastaya reçetedeki antibiyotiğin olmadığını belirterek, içeriği aynı farklı firma tarafından üretilen ilacı vereceğini söyledi. Hastanın ilacı kabul etmesinin ardından Göksu, ‘muadil’ ilacı verdi.'İlaç fayda vermedi diye saldırdılar'İlaçtan iki doz alındıktan sonra pazartesi günü öğle saatlerinde eczaneye gelen hasta babası Adil A., ve eşi, farklı ilaç verildiğini bunun için hastanın ilaçtan faydan görmediğini ileri sürerek kalfalarla tartıştı.Tartışma sürdüğü sırada eczacı Emrah Göksu’nun geldiğini gören Adil A. yumruk ve tekme ile saldırıya geçti. Bu sırada saldırıya uğrayan Göksu da, yediği yumruktan kendisini savunmaya başladı. İçerideki çalışanlar ve ilaç almaya gelen hastalar Adil A.'yı engellemeye çalıştı. Hırsını alamayan Adil A. tezgahtaki bir şişeyi alıp eczacıya fırlattı ardından dışarı çıktı. Saldırgan olay yerinden uzaklaşırken Göksu ise, hastaneye giderek darp raporu aldı. Eczacı Göksu, raporu aldıktan sonra karakola giderek Adil A.’dan şikayetçi oldu.Hastaların yanlış yönlendirildiğini muadil ilaçların içerik olarak aynı olduğunu belirten Eczacı Emrah Göksu, ilaç yoksunluğundan kendilerinin sorumlu olmadığını anlattı.Yaşanan saldırı ve arbede anları eczanenin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

https://sputniknews.com.tr/20230404/silivride-bir-doktor-gorev-yaptigi-hastanede-darp-edildi-1069155481.html

türkiye

avcılar

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eczane, avcılar, gümüşpala, saldırı, darp, ilaç