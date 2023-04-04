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https://sputniknews.com.tr/20230404/silivride-bir-doktor-gorev-yaptigi-hastanede-darp-edildi-1069155481.html
Silivri'de bir doktor, görev yaptığı hastanede darp edildi
Silivri'de bir doktor, görev yaptığı hastanede darp edildi
Sağlık çalışanlarına yönelik bir saldırı meydana geldi. İstanbul Silivri'de 2 şüpheli, özel bir hastanedeki nöroloji doktorunu darp etti. Doktorun odasında ise... 04.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-04T13:34+0300
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Silivri'de özel hastanede çıkan tartışmada görevli doktoru darp ettiği iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.AA'da yer alan habere göre sabah saatlerinde özel bir hastaneye giden E.Y. ve R.D, nöroloji servisinde görevli doktor Hasan M. ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.Tartışmanın büyümesi üzerine 2 şüpheli, doktoru darp etti. İhbar üzerine hastaneye gelen polis ekipleri, E.Y. ve R.D'yi gözaltına aldı. Doktor odasında şüphelilere ait olduğu belirlenen yaklaşık 50 santimetre uzunluğunda demir sopa ile sustalı bıçak ele geçirildi.Çeşitli yerlerinden yaralanan Hasan M, hastanede tedavi altına alındı. Silivri Polis Merkezi'ne götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.
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darp, silivri, hastane, doktor
darp, silivri, hastane, doktor

Silivri'de bir doktor, görev yaptığı hastanede darp edildi

13:34 04.04.2023 (güncellendi: 13:35 04.04.2023)
© İHA / MUSTAFA İÇ-İzmir'in Bayraklı ilçesinde 6 aylık hamile kadın, tartıştığı oğlu tarafından bıçaklanarak yaralandı.
İzmir'in Bayraklı ilçesinde 6 aylık hamile kadın, tartıştığı oğlu tarafından bıçaklanarak yaralandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2023
© İHA / MUSTAFA İÇ-
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Sağlık çalışanlarına yönelik bir saldırı meydana geldi. İstanbul Silivri'de 2 şüpheli, özel bir hastanedeki nöroloji doktorunu darp etti. Doktorun odasında ise şüphelilere ait olduğu belirlenen bir demir sopa ile sustalı bıçak bulundu
Silivri'de özel hastanede çıkan tartışmada görevli doktoru darp ettiği iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
AA'da yer alan habere göre sabah saatlerinde özel bir hastaneye giden E.Y. ve R.D, nöroloji servisinde görevli doktor Hasan M. ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine 2 şüpheli, doktoru darp etti. İhbar üzerine hastaneye gelen polis ekipleri, E.Y. ve R.D'yi gözaltına aldı. Doktor odasında şüphelilere ait olduğu belirlenen yaklaşık 50 santimetre uzunluğunda demir sopa ile sustalı bıçak ele geçirildi.
Çeşitli yerlerinden yaralanan Hasan M, hastanede tedavi altına alındı. Silivri Polis Merkezi'ne götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.
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