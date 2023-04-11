https://sputniknews.com.tr/20230411/depremden-sonra-nakil-olan-ogrencilerden-27-bin-462si-okuluna-dondu-1069501345.html
Depremden sonra nakil olan öğrencilerden 27 bin 462'si okuluna döndü
Depremden sonra nakil olan öğrencilerden 27 bin 462'si okuluna döndü
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra nakillerini farklı şehirlere aldıran öğrencilerden 27 bin... 11.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-11T11:41+0300
2023-04-11T11:41+0300
2023-04-11T11:41+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
türkiye
deprem
okul
eğitim
milli eğitim bakanlığı
mahmut özer
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'yi sarsan depremlerin ardından okullara nakil olan çocuklara değindi. Özer, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
https://sputniknews.com.tr/20230411/besiktas-deprem-bolgesine-destek-icin-yarin-atletico-madrid-ile-karsilasacak-1069499842.html
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türkiye, deprem, okul, eğitim, milli eğitim bakanlığı, mahmut özer
türkiye, deprem, okul, eğitim, milli eğitim bakanlığı, mahmut özer
Depremden sonra nakil olan öğrencilerden 27 bin 462'si okuluna döndü
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra nakillerini farklı şehirlere aldıran öğrencilerden 27 bin 462'sinin okullarına döndüğünü bildirdi.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'yi sarsan depremlerin ardından okullara nakil olan çocuklara değindi.
Özer, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Evlatlarımızın yarınlara daha güvende bakması için afet bölgesinde tüm imkanlarımızla eğitimi normalleştirmeye devam ediyoruz. Nakillerini diğer illere aldıran öğrencilerimizden 27 bin 462'si okullarına geri döndü. Eğitim varsa umut hep var."