https://sputniknews.com.tr/20230411/besiktas-deprem-bolgesine-destek-icin-yarin-atletico-madrid-ile-karsilasacak-1069499842.html
Beşiktaş, deprem bölgesine destek için yarın Atletico Madrid ile karşılaşacak
Beşiktaş, deprem bölgesine destek için yarın Atletico Madrid ile karşılaşacak
Beşiktaş, 'Bırakmam Seni Türkiyem' kampanyası kapsamındaki hazırlık maçında yarın İspanyol ekibi Atletico Madrid'i ağırlayacak. 11.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-11T11:16+0300
2023-04-11T11:16+0300
2023-04-11T11:16+0300
spor
beşiktaş
atletico madrid
maç
deprem
türkiye
yardım
kahramanmaraş
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Vodafone Park'ta 20.30'da başlayacak mücadelede Beşiktaş, İspanya temsilcisi Atletico Madrid'i konuk edecek.Müsabakanın bilet satışından elde edilecek gelir, siyah-beyazlı kulübün deprem bölgesinde yapacağı okullarda kullanılacak.Karşılaşmayı izlemek isteyen taraftarlar, biletlerini Passolig'den veya Vodafone Park'ta bulunan bilet satış gişelerinden alabilecek.
https://sputniknews.com.tr/20230410/aile-ve-sosyal-hizmetler-bakanligi-depremler-sonrasi-kimligi-tespit-edilmeyen-22-cocuk-bulunuyor-1069489060.html
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beşiktaş, atletico madrid, maç, deprem, türkiye, yardım, kahramanmaraş
beşiktaş, atletico madrid, maç, deprem, türkiye, yardım, kahramanmaraş
Beşiktaş, deprem bölgesine destek için yarın Atletico Madrid ile karşılaşacak
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Beşiktaş, 'Bırakmam Seni Türkiyem' kampanyası kapsamındaki hazırlık maçında yarın İspanyol ekibi Atletico Madrid'i ağırlayacak.
Vodafone Park'ta 20.30'da başlayacak mücadelede Beşiktaş, İspanya temsilcisi Atletico Madrid'i konuk edecek.
Müsabakanın bilet satışından elde edilecek gelir, siyah-beyazlı kulübün deprem bölgesinde yapacağı okullarda kullanılacak.
Karşılaşmayı izlemek isteyen taraftarlar, biletlerini Passolig'den veya Vodafone Park'ta bulunan bilet satış gişelerinden alabilecek.