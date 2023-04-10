https://sputniknews.com.tr/20230410/aile-ve-sosyal-hizmetler-bakanligi-depremler-sonrasi-kimligi-tespit-edilmeyen-22-cocuk-bulunuyor-1069489060.html

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: Depremler sonrası kimliği tespit edilmeyen 22 çocuk bulunuyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: Depremler sonrası kimliği tespit edilmeyen 22 çocuk bulunuyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 6 Şubat’taki depremlerde enkaz altından çıkarılan ve refakatçisi olmayan bin 915 çocuktan bin 788’inin ailelerine teslim... 10.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-10T22:50+0300

2023-04-10T22:50+0300

2023-04-10T22:50+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

aile ve sosyal hizmetler bakanlığı

çocuk

deprem

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından enkaz altından çıkarılmış, refakatçisi olmayan 1915 çocuğun kayıt altına alındığını, başvurucuların kimlik kontrolü ve doğrulaması sonrasında 1788 çocuğun ailelerine teslim edildiği belirtildi.Açıklamada 41 çocuğun hastanelerde tedavi sürecinin yakından takip edildiği vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:Bakanlık, deprem bölgesindeki Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kuruluşlarından hizmet alan 533 yaşlı ve bin 133 engelli ile bakım ihtiyacı olduğu tespit edilen 270 yaşlı ve 955 engellinin farklı illerdeki kuruluşlara yerleştirildiğini de bildirdi.

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aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, çocuk, deprem