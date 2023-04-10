https://sputniknews.com.tr/20230410/aile-ve-sosyal-hizmetler-bakanligi-depremler-sonrasi-kimligi-tespit-edilmeyen-22-cocuk-bulunuyor-1069489060.html
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: Depremler sonrası kimliği tespit edilmeyen 22 çocuk bulunuyor
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: Depremler sonrası kimliği tespit edilmeyen 22 çocuk bulunuyor
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 6 Şubat’taki depremlerde enkaz altından çıkarılan ve refakatçisi olmayan bin 915 çocuktan bin 788’inin ailelerine teslim... 10.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-10T22:50+0300
2023-04-10T22:50+0300
2023-04-10T22:50+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
çocuk
deprem
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından enkaz altından çıkarılmış, refakatçisi olmayan 1915 çocuğun kayıt altına alındığını, başvurucuların kimlik kontrolü ve doğrulaması sonrasında 1788 çocuğun ailelerine teslim edildiği belirtildi.Açıklamada 41 çocuğun hastanelerde tedavi sürecinin yakından takip edildiği vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:Bakanlık, deprem bölgesindeki Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kuruluşlarından hizmet alan 533 yaşlı ve bin 133 engelli ile bakım ihtiyacı olduğu tespit edilen 270 yaşlı ve 955 engellinin farklı illerdeki kuruluşlara yerleştirildiğini de bildirdi.
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aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, çocuk, deprem
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, çocuk, deprem
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: Depremler sonrası kimliği tespit edilmeyen 22 çocuk bulunuyor
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 6 Şubat’taki depremlerde enkaz altından çıkarılan ve refakatçisi olmayan bin 915 çocuktan bin 788’inin ailelerine teslim edildiğini, 79 çocuğun kuruluş bakımına alındığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından enkaz altından çıkarılmış, refakatçisi olmayan 1915 çocuğun kayıt altına alındığını, başvurucuların kimlik kontrolü ve doğrulaması sonrasında 1788 çocuğun ailelerine teslim edildiği belirtildi.
Açıklamada 41 çocuğun hastanelerde tedavi sürecinin yakından takip edildiği vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:
"Tedavisi tamamlanan 79 çocuğumuz ise Bakanlığımız tarafından kuruluş bakımına alınmıştır. Çocuk bakım kuruluşlarında olup kimliği henüz bilinmeyen 22 çocuğumuz bulunmaktadır. Kayıtlarımızda olan 7 çocuğumuz hastanede tedavisi devam ederken vefat etmiştir. Ayrıca Aile Bilgi Sistemi Afet Yönetim Çocuk Modülüne yapılan ihbarlar üzerinde yapılan çalışmalar neticesinde 479 çocuğumuzun vefat ettiği tespit edilmiştir."
Bakanlık, deprem bölgesindeki Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kuruluşlarından hizmet alan 533 yaşlı ve bin 133 engelli ile bakım ihtiyacı olduğu tespit edilen 270 yaşlı ve 955 engellinin farklı illerdeki kuruluşlara yerleştirildiğini de bildirdi.