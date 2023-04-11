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Denizli'de yavru köpeğe işkence
Denizli'de yavru köpeğe işkence
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde işkence gördüğü tespit edilen sahipsiz köpek yavrusu tedavi altına alındı. 11.04.2023, Sputnik Türkiye
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Düzenli olarak sahipsiz hayvanları besleyen Ahmet Keskin, Hacıeyüplü Mahallesi'ndeki boş araziye mama bıraktığı sırada yaralı bir köpek yavrusu buldu.Keskin, yaptığı incelemede vücudunun çeşitli yerlerinin kesildiği, boynunda delik bulunduğunu gördüğü hayvanı veterinere götürdü.Köpeği sahiplenen Ahmet Keskin, AA muhabirine, sahipsiz hayvanları beslemek için bölgeye gittiğinde ölmek üzere olan köpek yavrusunu bulduğunu belirterek, "Sağlık durumu şu an iyi. Onun için güvenli ortamı sağladık, artık bizim yanımızda. Kelimelerle anlatılacak bir durum değil. Bu bir vahşet." dedi.Köpeğe bunu yapanların bulunması için suç duyurusunda bulunduklarını dile getiren Keskin, şüphelilerin en kısa sürede bulunmasını dilediklerini ifade etti.
https://sputniknews.com.tr/20230410/edirnede-sahipsiz-kopekler-kayboldu-iddiasi-1069477228.html
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türkiye, denizli, köpek, yavru köpek, işkence

Denizli'de yavru köpeğe işkence

11:12 11.04.2023
© AADenizli'de yavru köpeğe işkence
Denizli'de yavru köpeğe işkence - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2023
© AA
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Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde işkence gördüğü tespit edilen sahipsiz köpek yavrusu tedavi altına alındı.
Düzenli olarak sahipsiz hayvanları besleyen Ahmet Keskin, Hacıeyüplü Mahallesi'ndeki boş araziye mama bıraktığı sırada yaralı bir köpek yavrusu buldu.
Keskin, yaptığı incelemede vücudunun çeşitli yerlerinin kesildiği, boynunda delik bulunduğunu gördüğü hayvanı veterinere götürdü.
Köpeği sahiplenen Ahmet Keskin, AA muhabirine, sahipsiz hayvanları beslemek için bölgeye gittiğinde ölmek üzere olan köpek yavrusunu bulduğunu belirterek, "Sağlık durumu şu an iyi. Onun için güvenli ortamı sağladık, artık bizim yanımızda. Kelimelerle anlatılacak bir durum değil. Bu bir vahşet." dedi.
Köpeğe bunu yapanların bulunması için suç duyurusunda bulunduklarını dile getiren Keskin, şüphelilerin en kısa sürede bulunmasını dilediklerini ifade etti.
4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü - Sputnik Türkiye, 1920, 10.04.2023
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