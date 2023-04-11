https://sputniknews.com.tr/20230411/btpnin-secimlerden-cekildigini-duyuran-huseyin-bas-fedakarlik-gerekiyordu-yaptik-1069495493.html
BTP'nin seçimlerden çekildiğini duyuran Hüseyin Baş: Fedakarlık gerekiyordu, yaptık
BTP'nin seçimlerden çekildiğini duyuran Hüseyin Baş: Fedakarlık gerekiyordu, yaptık
14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, Millet İttifakı’na destek vereceklerini açıkladı. 11.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-11T07:20+0300
2023-04-11T07:20+0300
2023-04-11T07:20+0300
2023 türkiye seçimleri
btp
bağımsız türkiye partisi
hüseyin baş
millet ittifakı
kemal kılıçdaroğlu
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BTP Lideri Hüseyin Baş, Millet İttifakı’na destek vermek için seçimlerden çekildiğini açıkladı. Baş “Mevcut İktidarın devam etmesini engellemek için bu fedakarlığı yapıyoruz.” diye konuştu.tv100 yayınında konuşan Baş, sözlerini şöyle sürdürdü:Kararı duyurduktan sonra Twitter hesabından da bir açıklama yapan baş, "Fedakarlık gerekiyordu, yaptık…" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230317/chp-lideri-kilicdaroglu-myp-ve-btpye-gidiyor-1068387459.html
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btp, bağımsız türkiye partisi, hüseyin baş, millet ittifakı, kemal kılıçdaroğlu
btp, bağımsız türkiye partisi, hüseyin baş, millet ittifakı, kemal kılıçdaroğlu
BTP'nin seçimlerden çekildiğini duyuran Hüseyin Baş: Fedakarlık gerekiyordu, yaptık
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14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, Millet İttifakı’na destek vereceklerini açıkladı.
BTP Lideri Hüseyin Baş, Millet İttifakı’na destek vermek için seçimlerden çekildiğini açıkladı. Baş “Mevcut İktidarın devam etmesini engellemek için bu fedakarlığı yapıyoruz.” diye konuştu.
tv100 yayınında konuşan Baş, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Dün listelerimizi YSK’ya teslim ettik, listelerin yarısı erkek yarısı kadın. Bundan sonra BTP’nin gireceği bütün seçimlerde böyle olacak. Sizin aracılığınızla BTP, önümüzdeki seçimlerde Kılıçdaroğlu’nu destekleyecek. Biz BTP olarak bu seçime katılmama kararı aldık. Listelerimizi geri çekeceğiz. Muhalefet bloğuna, meclis aritmetiğinde üstün bir vekil ortalaması yakalaması şansı bırakmak istiyoruz. Bunu bir sorumluluk olarak görüyoruz. Seçimde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğiz."
Kararı duyurduktan sonra Twitter hesabından da bir açıklama yapan baş, "Fedakarlık gerekiyordu, yaptık…" ifadelerini kullandı.