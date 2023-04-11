BTP'nin seçimlerden çekildiğini duyuran Hüseyin Baş: Fedakarlık gerekiyordu, yaptık

"Dün listelerimizi YSK’ya teslim ettik, listelerin yarısı erkek yarısı kadın. Bundan sonra BTP’nin gireceği bütün seçimlerde böyle olacak. Sizin aracılığınızla BTP, önümüzdeki seçimlerde Kılıçdaroğlu’nu destekleyecek. Biz BTP olarak bu seçime katılmama kararı aldık. Listelerimizi geri çekeceğiz. Muhalefet bloğuna, meclis aritmetiğinde üstün bir vekil ortalaması yakalaması şansı bırakmak istiyoruz. Bunu bir sorumluluk olarak görüyoruz. Seçimde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğiz."