https://sputniknews.com.tr/20230317/chp-lideri-kilicdaroglu-myp-ve-btpye-gidiyor-1068387459.html

CHP lideri Kılıçdaroğlu MYP ve BTP'ye gidiyor

CHP lideri Kılıçdaroğlu MYP ve BTP'ye gidiyor

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığının açıklanmasının ardından Muhafazakar Yükseliş Partisi'ne... 17.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-17T12:21+0300

2023-03-17T12:21+0300

2023-03-17T12:24+0300

politika

kemal kılıçdaroğlu

muhafazakar yükseliş parti (myp)

btp

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/0e/1068241404_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_1e380f288f23be8ae79b49713f2e38cd.jpg

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı aday ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, adaylığı sonrası ilk temaslarına başlıyor. Kılıçdaroğlu bugün MYP lideri Remzi Çayır ve BTP lideri Hüseyin Baş ile görüşecek.Habertürk'ün aktardığı haberde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, saat 11.00'de Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır'ı ziyaret etti. CHP lideri Kılıçdaroğlu saat 15.00'te Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş'ı ziyaret edecek.Kılıçdaroğlu görüşmeleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda destek isteyecek.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığının açıklanmasından önce Sol Parti ve Türkiye İşçi Partisi'ni ziyaret etmişti.SOL Parti Başkanlar Kurulu Üyesi Önder İşleyen ve TİP Genel Başkanı Erkan Baş ile görüşmüştü.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kemal kılıçdaroğlu, muhafazakar yükseliş parti (myp) , btp