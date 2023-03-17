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CHP lideri Kılıçdaroğlu MYP ve BTP'ye gidiyor
CHP lideri Kılıçdaroğlu MYP ve BTP'ye gidiyor
Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığının açıklanmasının ardından Muhafazakar Yükseliş Partisi'ne... 17.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-17T12:21+0300
2023-03-17T12:24+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
muhafazakar yükseliş parti (myp)
btp
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Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı aday ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, adaylığı sonrası ilk temaslarına başlıyor. Kılıçdaroğlu bugün MYP lideri Remzi Çayır ve BTP lideri Hüseyin Baş ile görüşecek.Habertürk'ün aktardığı haberde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, saat 11.00'de Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır'ı ziyaret etti. CHP lideri Kılıçdaroğlu saat 15.00'te Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş'ı ziyaret edecek.Kılıçdaroğlu görüşmeleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda destek isteyecek.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığının açıklanmasından önce Sol Parti ve Türkiye İşçi Partisi'ni ziyaret etmişti.SOL Parti Başkanlar Kurulu Üyesi Önder İşleyen ve TİP Genel Başkanı Erkan Baş ile görüşmüştü.
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kemal kılıçdaroğlu, muhafazakar yükseliş parti (myp) , btp
kemal kılıçdaroğlu, muhafazakar yükseliş parti (myp) , btp

CHP lideri Kılıçdaroğlu MYP ve BTP'ye gidiyor

12:21 17.03.2023 (güncellendi: 12:24 17.03.2023)
© AAKılıçdaroğlu
Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2023
© AA
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Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığının açıklanmasının ardından Muhafazakar Yükseliş Partisi'ne (MYP) gitti. CHP lideri daha sonra da BTP'ye gidecek.
Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı aday ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, adaylığı sonrası ilk temaslarına başlıyor. Kılıçdaroğlu bugün MYP lideri Remzi Çayır ve BTP lideri Hüseyin Baş ile görüşecek.
Habertürk'ün aktardığı haberde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, saat 11.00'de Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır'ı ziyaret etti. CHP lideri Kılıçdaroğlu saat 15.00'te Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş'ı ziyaret edecek.
Kılıçdaroğlu görüşmeleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda destek isteyecek.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığının açıklanmasından önce Sol Parti ve Türkiye İşçi Partisi'ni ziyaret etmişti.
SOL Parti Başkanlar Kurulu Üyesi Önder İşleyen ve TİP Genel Başkanı Erkan Baş ile görüşmüştü.
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