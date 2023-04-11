https://sputniknews.com.tr/20230411/bitlis-semalarinda-yesil-isik-gizemi-1069501779.html
Bitlis semalarında 'yeşil ışık' gizemi
Bitlis semalarında 'yeşil ışık' gizemi
Bitlis’in Tatvan ilçesi semalarında gözlemlenen ‘yeşil ışık’ meraklandırdı. 11.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-11T11:50+0300
2023-04-11T11:50+0300
2023-04-11T12:01+0300
bitlis
yaşam
tatvan
yeşil ışık
merak
gökyüzü
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Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde uzunca süre havada görünen mercek bulutunun ardından Tatvan ilçesinde ise gece saatlerinde gökyüzünde beliren ve uzun süre görünen ‘yeşil ışık’ meraklandırdı.Merak uyandıran yeşil ışığı görenler o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
https://sputniknews.com.tr/20230306/yuksekova-semalarinda-mercek-bulutu-olustu-1067853642.html
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bitlis, tatvan, yeşil ışık, merak, gökyüzü
bitlis, tatvan, yeşil ışık, merak, gökyüzü
Bitlis semalarında 'yeşil ışık' gizemi
11:50 11.04.2023 (güncellendi: 12:01 11.04.2023) Abone ol
Bitlis’in Tatvan ilçesi semalarında gözlemlenen ‘yeşil ışık’ meraklandırdı.
Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde uzunca süre havada görünen mercek bulutunun ardından Tatvan ilçesinde ise gece saatlerinde gökyüzünde beliren ve uzun süre görünen ‘yeşil ışık’ meraklandırdı.
Merak uyandıran yeşil ışığı görenler o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.