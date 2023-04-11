https://sputniknews.com.tr/20230411/bitlis-semalarinda-yesil-isik-gizemi-1069501779.html

Bitlis semalarında 'yeşil ışık' gizemi

Bitlis semalarında 'yeşil ışık' gizemi

Bitlis’in Tatvan ilçesi semalarında gözlemlenen ‘yeşil ışık’ meraklandırdı. 11.04.2023, Sputnik Türkiye

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bitlis

yaşam

tatvan

yeşil ışık

merak

gökyüzü

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Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde uzunca süre havada görünen mercek bulutunun ardından Tatvan ilçesinde ise gece saatlerinde gökyüzünde beliren ve uzun süre görünen ‘yeşil ışık’ meraklandırdı.Merak uyandıran yeşil ışığı görenler o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

https://sputniknews.com.tr/20230306/yuksekova-semalarinda-mercek-bulutu-olustu-1067853642.html

bitlis

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bitlis, tatvan, yeşil ışık, merak, gökyüzü