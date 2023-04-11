https://sputniknews.com.tr/20230411/beyaz-saray-sizdirilan-gizli-askeri-belgelerin-bazilarinin-icerikleri-degistirildi-1069491010.html

Beyaz Saray: Sızdırılan gizli askeri belgelerin bazılarının içerikleri değiştirildi

Beyaz Saray: Sızdırılan gizli askeri belgelerin bazılarının içerikleri değiştirildi

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, geçen hafta ortaya çıkan, ABD ordusundan sızdırılan gizli belgelerin... 11.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-11T00:06+0300

2023-04-11T00:06+0300

2023-04-11T00:08+0300

ukrayna krizi

beyaz saray

pentagon

belge

sızıntı

abd

ukrayna

john kirby

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Kirby, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başta Ukrayna krizi olmak üzere birçok güncel konulara ilişkin Amerikan ordusuna ait bilgiler içeren 'gizli' belgelerin sızdırılması ve sosyal medyada yayınlanmasıyla ilgili Kirby, ABD Başkanı Joe Biden'ın geçen haftadan itibaren konuya ilişkin güncel olarak bilgilendirildiğini aktardı.Kirby, Adalet Bakanlığı'nın söz konusu sızıntıya yönelik adli soruşturma başlattığına dikkati çekerek, belgelere ilişkin yorum yapmak için soruşturmanın sonuçlarını beklemenin doğru olacağını kaydetti. Kirby, "Bunu çok ama çok ciddiye alıyoruz. Bu tür belgelerin kamuya açık olmasının hiçbir mazereti olamaz" şeklinde konuştu.ABD'nin söz konusu sızıntıyla ilgili müttefikleriyle 'üst düzey' seviyede temas halinde olduğunu aktaran Kirby, basına sızan belgelerin bazılarındaki içeriklerin değiştirildiğini söyledi. Kirby, sızdırılan belgelerin tamamının gerçek olup olmadığına dair ise yorum yapmayacağını belirtti.Kirby, "En azından bazı durumlarda bu bilgilerin üzerinde oynandığını bildiğimiz için, hepinizi bu meseleyi nasıl haber yaptığınız konusunda çok dikkatli olmaya davet ediyoruz" diyerek gazetecileri uyardı.Belgeleri kimlerin hangi amaçla sızdırdığına dair spekülasyon yapmanın doğru olmayacağını ifade eden Kirby, başka belgelerin de sızdırılmak üzere ele geçirilmiş olma ihtimaline dair soruya ise "Gerçekten bilmiyoruz" yanıtını verdi.Geçen hafta üzerinde ABD Genelkurmay Başkanlığı'nın arması bulunan, Ukrayna ihtilafı, istihbaratın Rusya, İsrail, Kanada, Güney Kore, Çin ve İran nükleer programına ilişkin faaliyetleri dahil önemli konulara ilişkin askeri ve istihbarat bakımından güncel bilgiler içeren belgeler sızdırılmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230410/guvenlik-uzmani-pentagon-sizintisini-yorumladi-abdde-ukraynaya-yardim-konusunda-cekinceler-var-1069489353.html

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beyaz saray, pentagon, belge, sızıntı, abd, ukrayna, john kirby