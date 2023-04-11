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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230411/beyaz-saray-sizdirilan-gizli-askeri-belgelerin-bazilarinin-icerikleri-degistirildi-1069491010.html
Beyaz Saray: Sızdırılan gizli askeri belgelerin bazılarının içerikleri değiştirildi
Beyaz Saray: Sızdırılan gizli askeri belgelerin bazılarının içerikleri değiştirildi
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, geçen hafta ortaya çıkan, ABD ordusundan sızdırılan gizli belgelerin... 11.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-11T00:06+0300
2023-04-11T00:08+0300
ukrayna krizi
beyaz saray
pentagon
belge
sızıntı
abd
ukrayna
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Kirby, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başta Ukrayna krizi olmak üzere birçok güncel konulara ilişkin Amerikan ordusuna ait bilgiler içeren 'gizli' belgelerin sızdırılması ve sosyal medyada yayınlanmasıyla ilgili Kirby, ABD Başkanı Joe Biden'ın geçen haftadan itibaren konuya ilişkin güncel olarak bilgilendirildiğini aktardı.Kirby, Adalet Bakanlığı'nın söz konusu sızıntıya yönelik adli soruşturma başlattığına dikkati çekerek, belgelere ilişkin yorum yapmak için soruşturmanın sonuçlarını beklemenin doğru olacağını kaydetti. Kirby, "Bunu çok ama çok ciddiye alıyoruz. Bu tür belgelerin kamuya açık olmasının hiçbir mazereti olamaz" şeklinde konuştu.ABD'nin söz konusu sızıntıyla ilgili müttefikleriyle 'üst düzey' seviyede temas halinde olduğunu aktaran Kirby, basına sızan belgelerin bazılarındaki içeriklerin değiştirildiğini söyledi. Kirby, sızdırılan belgelerin tamamının gerçek olup olmadığına dair ise yorum yapmayacağını belirtti.Kirby, "En azından bazı durumlarda bu bilgilerin üzerinde oynandığını bildiğimiz için, hepinizi bu meseleyi nasıl haber yaptığınız konusunda çok dikkatli olmaya davet ediyoruz" diyerek gazetecileri uyardı.Belgeleri kimlerin hangi amaçla sızdırdığına dair spekülasyon yapmanın doğru olmayacağını ifade eden Kirby, başka belgelerin de sızdırılmak üzere ele geçirilmiş olma ihtimaline dair soruya ise "Gerçekten bilmiyoruz" yanıtını verdi.Geçen hafta üzerinde ABD Genelkurmay Başkanlığı'nın arması bulunan, Ukrayna ihtilafı, istihbaratın Rusya, İsrail, Kanada, Güney Kore, Çin ve İran nükleer programına ilişkin faaliyetleri dahil önemli konulara ilişkin askeri ve istihbarat bakımından güncel bilgiler içeren belgeler sızdırılmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230410/guvenlik-uzmani-pentagon-sizintisini-yorumladi-abdde-ukraynaya-yardim-konusunda-cekinceler-var-1069489353.html
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beyaz saray, pentagon, belge, sızıntı, abd, ukrayna, john kirby
beyaz saray, pentagon, belge, sızıntı, abd, ukrayna, john kirby

Beyaz Saray: Sızdırılan gizli askeri belgelerin bazılarının içerikleri değiştirildi

00:06 11.04.2023 (güncellendi: 00:08 11.04.2023)
© AFP 2023 / Andrew Caballero-ReynoldsPentagon Sözcüsü John Kirby
Pentagon Sözcüsü John Kirby - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2023
© AFP 2023 / Andrew Caballero-Reynolds
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, geçen hafta ortaya çıkan, ABD ordusundan sızdırılan gizli belgelerin bazılarının içeriklerinin değiştirildiğini söyledi.
Kirby, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başta Ukrayna krizi olmak üzere birçok güncel konulara ilişkin Amerikan ordusuna ait bilgiler içeren 'gizli' belgelerin sızdırılması ve sosyal medyada yayınlanmasıyla ilgili Kirby, ABD Başkanı Joe Biden'ın geçen haftadan itibaren konuya ilişkin güncel olarak bilgilendirildiğini aktardı.
Kirby, Adalet Bakanlığı'nın söz konusu sızıntıya yönelik adli soruşturma başlattığına dikkati çekerek, belgelere ilişkin yorum yapmak için soruşturmanın sonuçlarını beklemenin doğru olacağını kaydetti. Kirby, "Bunu çok ama çok ciddiye alıyoruz. Bu tür belgelerin kamuya açık olmasının hiçbir mazereti olamaz" şeklinde konuştu.
ABD'nin söz konusu sızıntıyla ilgili müttefikleriyle 'üst düzey' seviyede temas halinde olduğunu aktaran Kirby, basına sızan belgelerin bazılarındaki içeriklerin değiştirildiğini söyledi. Kirby, sızdırılan belgelerin tamamının gerçek olup olmadığına dair ise yorum yapmayacağını belirtti.
Kirby, "En azından bazı durumlarda bu bilgilerin üzerinde oynandığını bildiğimiz için, hepinizi bu meseleyi nasıl haber yaptığınız konusunda çok dikkatli olmaya davet ediyoruz" diyerek gazetecileri uyardı.
Belgeleri kimlerin hangi amaçla sızdırdığına dair spekülasyon yapmanın doğru olmayacağını ifade eden Kirby, başka belgelerin de sızdırılmak üzere ele geçirilmiş olma ihtimaline dair soruya ise "Gerçekten bilmiyoruz" yanıtını verdi.
Geçen hafta üzerinde ABD Genelkurmay Başkanlığı'nın arması bulunan, Ukrayna ihtilafı, istihbaratın Rusya, İsrail, Kanada, Güney Kore, Çin ve İran nükleer programına ilişkin faaliyetleri dahil önemli konulara ilişkin askeri ve istihbarat bakımından güncel bilgiler içeren belgeler sızdırılmıştı.
Ukrayna ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 10.04.2023
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