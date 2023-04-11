https://sputniknews.com.tr/20230411/ak-partinin-izmir-1-bolge-6-siradan-aday-gosterdigi-sayan-aslolan-milletin-gonlundeki-listedir-1069544271.html

AK Parti'nin İzmir 1. bölge 6. sıradan aday gösterdiği Sayan: Aslolan milletin gönlündeki listedir

AK Parti'nin İzmir 1. bölge 6. sıradan aday gösterdiği Sayan: Aslolan milletin gönlündeki listedir

Milletvekili olmak için Ağrı belediye başkanlığı görevinden istifa eden AK Partili Savcı Sayan, "Aslolan Milletin gönlündeki, vicdanındaki listedir. Neticede... 11.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-11T22:35+0300

2023-04-11T22:35+0300

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savcı sayan

ak parti

seçim

2023 türkiye seçimleri

izmir

ağrı

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Milletvekili olmak için Ağrı belediye başkanlığı görevinden istifa eden AK Partili Sayan, İzmir 1. bölge, 6. sıradan aday gösterildi. AK Parti, son seçimlerde o bölgeden dört milletvekili çıkarttı.Sayan, İzmir 1. bölge 6. sıradan aday gösterildiği listenin YSK'ya teslim edilmesinden günler sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sessizliğini bozdu. Sayan paylaşımında, "Aslolan Milletin gönlündeki, vicdanındaki listedir. Neticede onların vekili olmak için aday olduk.. Bugün vira Bismillah deyip başladık. Allah bizi milletimize mahcup etmesin.."ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230317/agri-belediye-baskani-savci-sayan-milletvekili-adayligi-icin-belediye-baskanligindan-istifa-etti-1068395489.html

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