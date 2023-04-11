https://sputniknews.com.tr/20230411/ak-partinin-izmir-1-bolge-6-siradan-aday-gosterdigi-sayan-aslolan-milletin-gonlundeki-listedir-1069544271.html
AK Parti'nin İzmir 1. bölge 6. sıradan aday gösterdiği Sayan: Aslolan milletin gönlündeki listedir
AK Parti'nin İzmir 1. bölge 6. sıradan aday gösterdiği Sayan: Aslolan milletin gönlündeki listedir
Milletvekili olmak için Ağrı belediye başkanlığı görevinden istifa eden AK Partili Savcı Sayan, "Aslolan Milletin gönlündeki, vicdanındaki listedir. Neticede... 11.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-11T22:35+0300
2023-04-11T22:35+0300
2023-04-11T22:42+0300
savcı sayan
ak parti
seçim
2023 türkiye seçimleri
izmir
ağrı
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Milletvekili olmak için Ağrı belediye başkanlığı görevinden istifa eden AK Partili Sayan, İzmir 1. bölge, 6. sıradan aday gösterildi. AK Parti, son seçimlerde o bölgeden dört milletvekili çıkarttı.Sayan, İzmir 1. bölge 6. sıradan aday gösterildiği listenin YSK'ya teslim edilmesinden günler sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sessizliğini bozdu. Sayan paylaşımında, "Aslolan Milletin gönlündeki, vicdanındaki listedir. Neticede onların vekili olmak için aday olduk.. Bugün vira Bismillah deyip başladık. Allah bizi milletimize mahcup etmesin.."ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230317/agri-belediye-baskani-savci-sayan-milletvekili-adayligi-icin-belediye-baskanligindan-istifa-etti-1068395489.html
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savcı sayan, ak parti, seçim, izmir, ağrı
savcı sayan, ak parti, seçim, izmir, ağrı
AK Parti'nin İzmir 1. bölge 6. sıradan aday gösterdiği Sayan: Aslolan milletin gönlündeki listedir
22:35 11.04.2023 (güncellendi: 22:42 11.04.2023) Abone ol
Milletvekili olmak için Ağrı belediye başkanlığı görevinden istifa eden AK Partili Savcı Sayan, "Aslolan Milletin gönlündeki, vicdanındaki listedir. Neticede onların vekili olmak için aday olduk" dedi
Milletvekili olmak için Ağrı belediye başkanlığı görevinden istifa eden AK Partili Sayan, İzmir 1. bölge, 6. sıradan aday gösterildi.
AK Parti, son seçimlerde o bölgeden dört milletvekili çıkarttı.
Sayan, İzmir 1. bölge 6. sıradan aday gösterildiği listenin YSK'ya teslim edilmesinden günler sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sessizliğini bozdu. Sayan paylaşımında, "Aslolan Milletin gönlündeki, vicdanındaki listedir. Neticede onların vekili olmak için aday olduk.. Bugün vira Bismillah deyip başladık. Allah bizi milletimize mahcup etmesin.."ifadelerini kullandı.