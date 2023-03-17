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Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan milletvekili adaylığı için görevinden istifa etti
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan milletvekili adaylığı için görevinden istifa etti
2019 yerel seçimlerinde Ağrı Belediye Başkanı seçilen Savcı Sayan 2023 genel seçimlerinde milletvekili adayı olmak için Ağrı Belediye Başkanlığından istifa... 17.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-17T14:28+0300
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politika
savcı sayan
ağrı
istifa
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Günlerdir Ağrı Kamuoyunun gündeminde olan Savcı Sayan’ın milletvekilliği adaylığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından alınan kararla netlik kazandı.AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın olumlu görüş bildirmesinin ardından Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan görevinden istifa etti.Sayan'ın hangi ilden aday listesine gireceği ise henüz netlik kazanmadı.
https://sputniknews.com.tr/20221203/agri-belediyesince-yapilan-denetim-sonucu-5-market-muhurlendi-1064129742.html
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savcı sayan, ağrı, istifa
savcı sayan, ağrı, istifa

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan milletvekili adaylığı için görevinden istifa etti

14:28 17.03.2023 (güncellendi: 14:30 17.03.2023)
© İHA / MERVE GÖKBAKANAğrı Belediye Başkanı Savcı Sayan
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2023
© İHA / MERVE GÖKBAKAN
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2019 yerel seçimlerinde Ağrı Belediye Başkanı seçilen Savcı Sayan 2023 genel seçimlerinde milletvekili adayı olmak için Ağrı Belediye Başkanlığından istifa etti.
Günlerdir Ağrı Kamuoyunun gündeminde olan Savcı Sayan’ın milletvekilliği adaylığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından alınan kararla netlik kazandı.
AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın olumlu görüş bildirmesinin ardından Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan görevinden istifa etti.
Sayan'ın hangi ilden aday listesine gireceği ise henüz netlik kazanmadı.
Ağrı Belediyesi zabıta ekiplerince yapılan denetim sonucu 5 marketin mühürlendiği bildirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2022
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