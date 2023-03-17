https://sputniknews.com.tr/20230317/agri-belediye-baskani-savci-sayan-milletvekili-adayligi-icin-belediye-baskanligindan-istifa-etti-1068395489.html
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan milletvekili adaylığı için görevinden istifa etti
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan milletvekili adaylığı için görevinden istifa etti
2019 yerel seçimlerinde Ağrı Belediye Başkanı seçilen Savcı Sayan 2023 genel seçimlerinde milletvekili adayı olmak için Ağrı Belediye Başkanlığından istifa... 17.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-17T14:28+0300
2023-03-17T14:28+0300
2023-03-17T14:30+0300
politika
savcı sayan
ağrı
istifa
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Günlerdir Ağrı Kamuoyunun gündeminde olan Savcı Sayan’ın milletvekilliği adaylığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından alınan kararla netlik kazandı.AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın olumlu görüş bildirmesinin ardından Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan görevinden istifa etti.Sayan'ın hangi ilden aday listesine gireceği ise henüz netlik kazanmadı.
https://sputniknews.com.tr/20221203/agri-belediyesince-yapilan-denetim-sonucu-5-market-muhurlendi-1064129742.html
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savcı sayan, ağrı, istifa
savcı sayan, ağrı, istifa
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan milletvekili adaylığı için görevinden istifa etti
14:28 17.03.2023 (güncellendi: 14:30 17.03.2023) Abone ol
2019 yerel seçimlerinde Ağrı Belediye Başkanı seçilen Savcı Sayan 2023 genel seçimlerinde milletvekili adayı olmak için Ağrı Belediye Başkanlığından istifa etti.
Günlerdir Ağrı Kamuoyunun gündeminde olan Savcı Sayan’ın milletvekilliği adaylığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından alınan kararla netlik kazandı.
AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın olumlu görüş bildirmesinin ardından Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan görevinden istifa etti.
Sayan'ın hangi ilden aday listesine gireceği ise henüz netlik kazanmadı.