https://sputniknews.com.tr/20230317/agri-belediye-baskani-savci-sayan-milletvekili-adayligi-icin-belediye-baskanligindan-istifa-etti-1068395489.html

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan milletvekili adaylığı için görevinden istifa etti

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan milletvekili adaylığı için görevinden istifa etti

2019 yerel seçimlerinde Ağrı Belediye Başkanı seçilen Savcı Sayan 2023 genel seçimlerinde milletvekili adayı olmak için Ağrı Belediye Başkanlığından istifa... 17.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-17T14:28+0300

2023-03-17T14:28+0300

2023-03-17T14:30+0300

politika

savcı sayan

ağrı

istifa

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Günlerdir Ağrı Kamuoyunun gündeminde olan Savcı Sayan’ın milletvekilliği adaylığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından alınan kararla netlik kazandı.AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın olumlu görüş bildirmesinin ardından Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan görevinden istifa etti.Sayan'ın hangi ilden aday listesine gireceği ise henüz netlik kazanmadı.

https://sputniknews.com.tr/20221203/agri-belediyesince-yapilan-denetim-sonucu-5-market-muhurlendi-1064129742.html

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