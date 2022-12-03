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https://sputniknews.com.tr/20221203/agri-belediyesince-yapilan-denetim-sonucu-5-market-muhurlendi-1064129742.html
Ağrı Belediyesi'nce yapılan denetim sonucu 5 market mühürlendi
Ağrı Belediyesi'nce yapılan denetim sonucu 5 market mühürlendi
Ağrı Belediyesi zabıta ekiplerince yapılan denetim sonucu 5 marketin mühürlendiği bildirildi. 03.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-03T22:04+0300
2022-12-03T22:04+0300
türkiye
ağrı belediyesi
savcı sayan
denetim
fahiş fiyat
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Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın talimatı doğrultusunda zabıta ekiplerince il merkezindeki market ve iş yerlerinin düzenli olarak denetlendiği belirtildi.Marketlerde gramaj, raf-kasa fiyatları uygunluğu, hijyen ve düzen, son kullanma tarihi kontrolü, fahiş fiyat ve stokçuluğun denetlendiği anlatılan açıklamada, "Ekiplerimizin bugün gerçekleştirdiği denetimde şartları taşımayan 5 market mühürlenerek faaliyetlerine ara verilmiştir" ifadesine yer verildi.
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ağrı belediyesi, savcı sayan, denetim, fahiş fiyat
ağrı belediyesi, savcı sayan, denetim, fahiş fiyat

Ağrı Belediyesi'nce yapılan denetim sonucu 5 market mühürlendi

22:04 03.12.2022
© Ağrı Belediyesi Ağrı Belediyesi zabıta ekiplerince yapılan denetim sonucu 5 marketin mühürlendiği bildirildi.
Ağrı Belediyesi zabıta ekiplerince yapılan denetim sonucu 5 marketin mühürlendiği bildirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2022
© Ağrı Belediyesi
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Ağrı Belediyesi zabıta ekiplerince yapılan denetim sonucu 5 marketin mühürlendiği bildirildi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın talimatı doğrultusunda zabıta ekiplerince il merkezindeki market ve iş yerlerinin düzenli olarak denetlendiği belirtildi.
Marketlerde gramaj, raf-kasa fiyatları uygunluğu, hijyen ve düzen, son kullanma tarihi kontrolü, fahiş fiyat ve stokçuluğun denetlendiği anlatılan açıklamada, "Ekiplerimizin bugün gerçekleştirdiği denetimde şartları taşımayan 5 market mühürlenerek faaliyetlerine ara verilmiştir" ifadesine yer verildi.
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