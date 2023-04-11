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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
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AK Parti'nin 18 yaşındaki adayı Alptekin: Gençlere yönelik büyük düşüncelerim var
AK Parti'nin 18 yaşındaki adayı Alptekin: Gençlere yönelik büyük düşüncelerim var
AK Parti’nin en genç adayı Alptekin, “Ben daha 18 yaşında olduğum için gençlere yönelik büyük düşüncelerim var. Özellikle teknolojik aletlerle ilgili büyük... 11.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-11T14:45+0300
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ak parti
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aday listesi
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genç
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AK Parti’nin Seçim Beyannamesi ve Milletvekili aday toplantısı Ankara Spor Salonunda düzenleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AK Parti’den İzmir 1. Bölge’den 10. sıradan en genç milletvekili adayı olarak gösterilen Nisa Alptekin açıklamalarda bulundu.Desteklerinden dolayı herkese teşekkür eden milletvekili adayı Alptekin, sözlerini şu şekilde sürdürdü:
https://sputniknews.com.tr/20230411/ak-partinin-secim-beyannamesi-aciklaniyor-1069516505.html
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ak parti, aday listesi, izmir, genç

AK Parti'nin 18 yaşındaki adayı Alptekin: Gençlere yönelik büyük düşüncelerim var

14:45 11.04.2023 (güncellendi: 15:14 11.04.2023)
© İHA AK Parti’nin en genç milletvekili adayı Nisa Alptekin
 AK Parti’nin en genç milletvekili adayı Nisa Alptekin - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2023
© İHA
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AK Parti’nin en genç adayı Alptekin, “Ben daha 18 yaşında olduğum için gençlere yönelik büyük düşüncelerim var. Özellikle teknolojik aletlerle ilgili büyük projelerim var. Kültür merkezleri ve özel günlerde özel yardımlarda bulunacağım” dedi.
AK Parti’nin Seçim Beyannamesi ve Milletvekili aday toplantısı Ankara Spor Salonunda düzenleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AK Parti’den İzmir 1. Bölge’den 10. sıradan en genç milletvekili adayı olarak gösterilen Nisa Alptekin açıklamalarda bulundu.
Desteklerinden dolayı herkese teşekkür eden milletvekili adayı Alptekin, sözlerini şu şekilde sürdürdü:
“Çok mutluyum, çok gururluyum. Daha umutluyum gelecek için. Ben daha 18 yaşında olduğum için gençlere yönelik büyük düşüncelerim var. Özellikle teknoloji ve teknoloji aletlerle ilgili büyük projelerim var. Kültür merkezleri ve özel günlerde özel yardımlarda bulunacağım. Gençlerin de siyasete önem vermesini istiyorum. Onlara bir öncülük etmek istiyorum. Türkiye 100 yılında olmaktan mutlu olduğum için Cumhurbaşkanımıza gençlere önünü açıp böyle bir fırsat verdiği için çok teşekkür ediyorum.”
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