AK Parti'nin 18 yaşındaki adayı Alptekin: Gençlere yönelik büyük düşüncelerim var

“Çok mutluyum, çok gururluyum. Daha umutluyum gelecek için. Ben daha 18 yaşında olduğum için gençlere yönelik büyük düşüncelerim var. Özellikle teknoloji ve teknoloji aletlerle ilgili büyük projelerim var. Kültür merkezleri ve özel günlerde özel yardımlarda bulunacağım. Gençlerin de siyasete önem vermesini istiyorum. Onlara bir öncülük etmek istiyorum. Türkiye 100 yılında olmaktan mutlu olduğum için Cumhurbaşkanımıza gençlere önünü açıp böyle bir fırsat verdiği için çok teşekkür ediyorum.”