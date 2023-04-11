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https://sputniknews.com.tr/20230411/ak-partili-zenginden-6284-aciklamasi-kadina-siddetle-alakali-kanunlarimiz-her-zaman-devam-edecek-1069522511.html
AK Partili Zengin’den 6284 açıklaması: Kadına şiddetle alakalı kanunlarımız her zaman devam edecek
AK Partili Zengin’den 6284 açıklaması: Kadına şiddetle alakalı kanunlarımız her zaman devam edecek
AK Parti Genel Başkanvekili Zengin, 6284 sayılı 'Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'u değerlendirdi. “6284 kırmızı çizgimizdir”... 11.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-11T15:31+0300
2023-04-11T15:31+0300
özlem zengin
ak parti
6284 ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun
kadına şiddet
kadına karşı şiddet
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AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’a ilişkin TV100 ekranlarında önemli açıklamalarda bulundu.6284 sayılı 'Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun' için "Kırmızı çizgimizdir" vurgusu yapan Zengin, “Ben kendi partililerimden eleştiri almadım zaten. Çünkü ben Türkiye’de milyonlarca kadının sesi oldum. Bu kadınların büyük bir kısmı da AK Parti’ye oy veren kadınlar. Ben telefonumda her gün yüzlerce mesaj da aldım. Ben kendi partimin tezlerini seslendirdim. Bir diğer taraftan başka partilerinde farklı görüşleri var. Bizler ayrı siyasi partileriz. Bizler ayrı partiler bir araya gelerek ittifak ettik. Eleştirdiğimiz ve farklı düşündüğümüz konular var. O yüzden özellikle ben AK Parti’nin ortaya koyduğu tezleri seslendiren bir grup başkanvekiliyim. Ben özellikle yaşanan sürecin kadınların gücünün anlaşılması konusunda önemli bir süreç koyduğumu şahsen düşünüyorum” dedi.Pınar Işık Ardor’un “6284 kırmızı çizgimizdir dediniz. İktidara gelirseniz 6284’ün kaldırılması gündemde olacak mı?” sorusuna da yanıt veren Zengin, “Partimizin bütün yetkili kurulları bütün açıklamalarda bu kanunun kaldırılacağını söylemedi. Hatta şu anda beyannamemizde de var. Milyonlarca insan sadece Twitter üzerinden burada bunları yazdığını söylüyor. Bu kanunun uygulanmasıyla ilgili sorunlar olduğunu 2019 yılından beri görerek Meclis’te alt komisyon kurduk. Sonuçta 6284 Türkiye için çok önemli bir kanun ve uygulamayla ilgili problemleri ortadan kaldırabiliriz. Her zaman kadına karşı şiddetle alakalı kanunlarımız devam edecek” ifadelerini kullandı.HÜDA PAR ve Yeniden Refah açılımıtv100 Ankara Temsilcisi Deniz Gürel’in “Konuyla alakalı HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ın açıklamaları karşı karşıya gelmiş oldu. Aynı listedesiniz?” sorusuna da yanıt veren Özlem Zengin, şu şekilde yanıt verdi:
https://sputniknews.com.tr/20230411/adaylik-basvurusu-5-kez-reddedilen-ibrahim-tatlises-benim-meselem-urfa-benim-meselem-erdogan-1069521584.html
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özlem zengin, ak parti, 6284 ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun, kadına şiddet, kadına karşı şiddet
özlem zengin, ak parti, 6284 ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun, kadına şiddet, kadına karşı şiddet

AK Partili Zengin’den 6284 açıklaması: Kadına şiddetle alakalı kanunlarımız her zaman devam edecek

15:31 11.04.2023
© AAÖzlem Zengin
Özlem Zengin - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2023
© AA
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AK Parti Genel Başkanvekili Zengin, 6284 sayılı 'Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'u değerlendirdi. “6284 kırmızı çizgimizdir” diyen Zengin, “6284 Türkiye için çok önemli bir kanun ve uygulamayla ilgili problemleri ortadan kaldırabiliriz. Her zaman kadına karşı şiddetle alakalı kanunlarımız devam edecek” dedi.
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’a ilişkin TV100 ekranlarında önemli açıklamalarda bulundu.
6284 sayılı 'Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun' için "Kırmızı çizgimizdir" vurgusu yapan Zengin, “Ben kendi partililerimden eleştiri almadım zaten. Çünkü ben Türkiye’de milyonlarca kadının sesi oldum. Bu kadınların büyük bir kısmı da AK Parti’ye oy veren kadınlar. Ben telefonumda her gün yüzlerce mesaj da aldım. Ben kendi partimin tezlerini seslendirdim. Bir diğer taraftan başka partilerinde farklı görüşleri var. Bizler ayrı siyasi partileriz. Bizler ayrı partiler bir araya gelerek ittifak ettik. Eleştirdiğimiz ve farklı düşündüğümüz konular var. O yüzden özellikle ben AK Parti’nin ortaya koyduğu tezleri seslendiren bir grup başkanvekiliyim. Ben özellikle yaşanan sürecin kadınların gücünün anlaşılması konusunda önemli bir süreç koyduğumu şahsen düşünüyorum dedi.
Pınar Işık Ardor’un “6284 kırmızı çizgimizdir dediniz. İktidara gelirseniz 6284’ün kaldırılması gündemde olacak mı?” sorusuna da yanıt veren Zengin, “Partimizin bütün yetkili kurulları bütün açıklamalarda bu kanunun kaldırılacağını söylemedi. Hatta şu anda beyannamemizde de var. Milyonlarca insan sadece Twitter üzerinden burada bunları yazdığını söylüyor. Bu kanunun uygulanmasıyla ilgili sorunlar olduğunu 2019 yılından beri görerek Meclis’te alt komisyon kurduk. Sonuçta 6284 Türkiye için çok önemli bir kanun ve uygulamayla ilgili problemleri ortadan kaldırabiliriz. Her zaman kadına karşı şiddetle alakalı kanunlarımız devam edecek” ifadelerini kullandı.

HÜDA PAR ve Yeniden Refah açılımı

tv100 Ankara Temsilcisi Deniz Gürel’in “Konuyla alakalı HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ın açıklamaları karşı karşıya gelmiş oldu. Aynı listedesiniz?” sorusuna da yanıt veren Özlem Zengin, şu şekilde yanıt verdi:

“Aynı masada olmak, yüz yüze bakmak çok iyi bir şeydir. Hangi konularda nerelerde anlaşıyoruz, hangi konularda nerelerdeyiz. Yüz yüze konuşacağız. Günün sonunda Türkiye’nin kârlı çıkacağını düşünüyorum”

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