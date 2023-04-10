https://sputniknews.com.tr/20230410/zincirleme-trafik-kazasi-12si-asker-14-kisi-yaralandi-1069451642.html
Zincirleme trafik kazası: 12'si asker 14 kişi yaralandı
Zincirleme trafik kazası: 12'si asker 14 kişi yaralandı
Eskişehir'de yolcu otobüsü, askeri araç ve kamyonetin karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 12'si asker 14 kişi hastanelerde tedavi altına alındı. 10.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-10T10:57+0300
2023-04-10T10:57+0300
2023-04-10T10:57+0300
türkiye
trafik kazası
jandarma
eskişehir
yaralı
asker
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Adem Demirtaş idaresindeki yolcu otobüsü, Eskişehir-Seyitgazi kara yolu Ihlamurkent Mahallesi yakınlarında Ali Sert'in kullandığı minibüs ile jandarma personelini taşıyan minibüse çarptı.İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Bölgeye gelen ekipler, araçlarda sıkışanları bulundukları yerden çıkardı.Yaralanan 12'si asker 14 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.Tedavi altına alınan yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.Yolcu otobüsünün sürücüsü ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.Kaza nedeniyle yaklaşık 2 saat ulaşıma kapanan Eskişehir-Seyitgazi kara yolu araçların çekilmesinin ardından trafiğe açıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230405/direge-carpan-aracin-icinde-sikisan-surucuyu-kopegi-yalniz-birakmadi-1069224814.html
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trafik kazası, jandarma, eskişehir, yaralı, asker
trafik kazası, jandarma, eskişehir, yaralı, asker
Zincirleme trafik kazası: 12'si asker 14 kişi yaralandı
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Eskişehir'de yolcu otobüsü, askeri araç ve kamyonetin karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 12'si asker 14 kişi hastanelerde tedavi altına alındı.
Adem Demirtaş idaresindeki yolcu otobüsü, Eskişehir-Seyitgazi kara yolu Ihlamurkent Mahallesi yakınlarında Ali Sert'in kullandığı minibüs ile jandarma personelini taşıyan minibüse çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Bölgeye gelen ekipler, araçlarda sıkışanları bulundukları yerden çıkardı.
Yaralanan 12'si asker 14 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Yolcu otobüsünün sürücüsü ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.
Kaza nedeniyle yaklaşık 2 saat ulaşıma kapanan Eskişehir-Seyitgazi kara yolu araçların çekilmesinin ardından trafiğe açıldı.