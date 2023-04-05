https://sputniknews.com.tr/20230405/direge-carpan-aracin-icinde-sikisan-surucuyu-kopegi-yalniz-birakmadi-1069224814.html

Köpek, kaza yapan ve araçta sıkışan sahibinin yanından ayrılmadı

Köpek, kaza yapan ve araçta sıkışan sahibinin yanından ayrılmadı

Çorum’un Osmancık ilçesinde arı yüklü panelvan aracın kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarpması neticesinde sürücü araçta sıkışarak yaralandı. Kaza... 05.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-05T16:10+0300

2023-04-05T16:10+0300

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yaşam

türkiye

çorum

köpek

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Seyyar arıcılık yapan Azmi Çakır yönetimindeki arı yüklü panelvan araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan aydınlatma direğine çarptı. Kazada araçta sıkışan Azmi Çakır yaralandı. Araçta bulunan köpek ile 6 yavrusu da kazadan yara almadan kurtuldu. Sahibinin araçta sıkıştığını gören köpek kaza yerinden bir an olsun ayrılmadı. Sahibinin yanına gitmeye çalışan köpeği ekipler sakinleştirdi.İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde araçtan çıkarılan yaralı sürücü, Osmancık Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan sürücü, Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

https://sputniknews.com.tr/20230405/dsoye-gore-dunyada-tahmini-kac-sokak-hayvani-var-1069218966.html

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