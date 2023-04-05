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Köpek, kaza yapan ve araçta sıkışan sahibinin yanından ayrılmadı
Köpek, kaza yapan ve araçta sıkışan sahibinin yanından ayrılmadı
Çorum’un Osmancık ilçesinde arı yüklü panelvan aracın kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarpması neticesinde sürücü araçta sıkışarak yaralandı. Kaza... 05.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-05T16:10+0300
2023-04-05T16:10+0300
2023-04-05T16:11+0300
yaşam
türkiye
çorum
köpek
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Seyyar arıcılık yapan Azmi Çakır yönetimindeki arı yüklü panelvan araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan aydınlatma direğine çarptı. Kazada araçta sıkışan Azmi Çakır yaralandı. Araçta bulunan köpek ile 6 yavrusu da kazadan yara almadan kurtuldu. Sahibinin araçta sıkıştığını gören köpek kaza yerinden bir an olsun ayrılmadı. Sahibinin yanına gitmeye çalışan köpeği ekipler sakinleştirdi.İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde araçtan çıkarılan yaralı sürücü, Osmancık Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan sürücü, Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230405/dsoye-gore-dunyada-tahmini-kac-sokak-hayvani-var-1069218966.html
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türkiye, çorum, köpek
Köpek, kaza yapan ve araçta sıkışan sahibinin yanından ayrılmadı
16:10 05.04.2023 (güncellendi: 16:11 05.04.2023) Abone ol
Çorum’un Osmancık ilçesinde arı yüklü panelvan aracın kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarpması neticesinde sürücü araçta sıkışarak yaralandı. Kaza sırasında araçta bulunan köpek ise sahibini bir an olsun yalnız bırakmadı.
Seyyar arıcılık yapan Azmi Çakır yönetimindeki arı yüklü panelvan araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan aydınlatma direğine çarptı.
Kazada araçta sıkışan Azmi Çakır yaralandı. Araçta bulunan köpek ile 6 yavrusu da kazadan yara almadan kurtuldu. Sahibinin araçta sıkıştığını gören köpek kaza yerinden bir an olsun ayrılmadı. Sahibinin yanına gitmeye çalışan köpeği ekipler sakinleştirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde araçtan çıkarılan yaralı sürücü, Osmancık Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan sürücü, Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.