https://sputniknews.com.tr/20230410/yuksek-faize-ragmen-borclanma-hizla-artiyor-1069445874.html

Yüksek faize rağmen borçlanma hızla artıyor

Yüksek faize rağmen borçlanma hızla artıyor

TCMB’nin ihtiyaç kredisine faiz sınırı bankalarda ortalama faizi fırlatsa da Türkiye'de tüketiciler hızla ihtiyaç kredisi kullanımına geri döndü. 10.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-10T07:49+0300

2023-04-10T07:49+0300

2023-04-10T07:50+0300

ekonomi

türkiye

borçlanma

ihtiyaç

kredi

kredi borcu

faiz

faiz oranı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/14/1064789598_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_badda275da72fdf6256c8af1879901d4.jpg

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) ihtiyaç kredisi için belirlediği faiz sınırı tüketicinin borçlanmasında hızı kesmedi. Düşen alım gücü karşısında borçlanarak geçinmeye çalışan tüketicinin 31 Mart haftasında ihtiyaç kredi borcu bir haftada 9.7 milyar lira artarak 815 milyar lirayı aştı.Sözcü gazetesinden Deniz Bilici Göçmen'in haberine göre TCMB'nin 10 Mart tarihinde ihtiyaç kredisinde yüzde 18.56 olarak belirlediği örtülü faiz sınırı bankalarda oluşan ortalama faizin bir haftada 3.8 puan artışla yüzde 30.35'e yükselmesine yol açmış, bu faiz oranı ihtiyaç kredisi kullanımını ise durma noktasına getirmişti.Ancak takip eden haftalarda faizler yükselmeye devam ederek 31 Mart haftasında yüzde 32.26'ya ulaşsa da ihtiyaç kredisi kullanımında artış sürdü.Alım gücü düşen vatandaş yüksek faize rağmen kredi kullanımına devam etti. TCMB'nin örtülü faiz sınırının devreye girdiği hafta 2 milyar lira ihtiyaç kredisi kullanılırken takip eden 24 Mart haftasında 10.9 milyar lira ihtiyaç kredisi kullanıldı.31 Mart haftasında 9.7 milyar liralık ihtiyaç kredisi kullanımı gerçekleşti.Vatandaşın ihtiyaç kredisi borcu toplamda ise 815.8 milyar liraya ulaştı.Toplam tüketici kredileri borcu 1.3 trilyon liraya dayanırken buna bireysel kredi kartı borçları eklendiğinde ise vatandaşın toplam borcu 1.8 trilyon lirayı aştı.

https://sputniknews.com.tr/20230407/faiz-sinirlamasi-yukselisi-durduramadi-ihtiyac-kredisi-kullanimi-martta-15-milyar-lira-artti-1069313260.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, borçlanma, ihtiyaç, kredi, kredi borcu, faiz, faiz oranı