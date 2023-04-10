https://sputniknews.com.tr/20230410/yuksek-faize-ragmen-borclanma-hizla-artiyor-1069445874.html
Yüksek faize rağmen borçlanma hızla artıyor
Yüksek faize rağmen borçlanma hızla artıyor
TCMB’nin ihtiyaç kredisine faiz sınırı bankalarda ortalama faizi fırlatsa da Türkiye'de tüketiciler hızla ihtiyaç kredisi kullanımına geri döndü. 10.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-10T07:49+0300
2023-04-10T07:49+0300
2023-04-10T07:50+0300
ekonomi
türkiye
borçlanma
ihtiyaç
kredi
kredi borcu
faiz
faiz oranı
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) ihtiyaç kredisi için belirlediği faiz sınırı tüketicinin borçlanmasında hızı kesmedi. Düşen alım gücü karşısında borçlanarak geçinmeye çalışan tüketicinin 31 Mart haftasında ihtiyaç kredi borcu bir haftada 9.7 milyar lira artarak 815 milyar lirayı aştı.Sözcü gazetesinden Deniz Bilici Göçmen'in haberine göre TCMB'nin 10 Mart tarihinde ihtiyaç kredisinde yüzde 18.56 olarak belirlediği örtülü faiz sınırı bankalarda oluşan ortalama faizin bir haftada 3.8 puan artışla yüzde 30.35'e yükselmesine yol açmış, bu faiz oranı ihtiyaç kredisi kullanımını ise durma noktasına getirmişti.Ancak takip eden haftalarda faizler yükselmeye devam ederek 31 Mart haftasında yüzde 32.26'ya ulaşsa da ihtiyaç kredisi kullanımında artış sürdü.Alım gücü düşen vatandaş yüksek faize rağmen kredi kullanımına devam etti. TCMB'nin örtülü faiz sınırının devreye girdiği hafta 2 milyar lira ihtiyaç kredisi kullanılırken takip eden 24 Mart haftasında 10.9 milyar lira ihtiyaç kredisi kullanıldı.31 Mart haftasında 9.7 milyar liralık ihtiyaç kredisi kullanımı gerçekleşti.Vatandaşın ihtiyaç kredisi borcu toplamda ise 815.8 milyar liraya ulaştı.Toplam tüketici kredileri borcu 1.3 trilyon liraya dayanırken buna bireysel kredi kartı borçları eklendiğinde ise vatandaşın toplam borcu 1.8 trilyon lirayı aştı.
https://sputniknews.com.tr/20230407/faiz-sinirlamasi-yukselisi-durduramadi-ihtiyac-kredisi-kullanimi-martta-15-milyar-lira-artti-1069313260.html
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türkiye, borçlanma, ihtiyaç, kredi, kredi borcu, faiz, faiz oranı
türkiye, borçlanma, ihtiyaç, kredi, kredi borcu, faiz, faiz oranı
Yüksek faize rağmen borçlanma hızla artıyor
07:49 10.04.2023 (güncellendi: 07:50 10.04.2023) Abone ol
TCMB’nin ihtiyaç kredisine faiz sınırı bankalarda ortalama faizi fırlatsa da Türkiye'de tüketiciler hızla ihtiyaç kredisi kullanımına geri döndü.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) ihtiyaç kredisi için belirlediği faiz sınırı tüketicinin borçlanmasında hızı kesmedi. Düşen alım gücü karşısında borçlanarak geçinmeye çalışan tüketicinin 31 Mart haftasında ihtiyaç kredi borcu bir haftada 9.7 milyar lira artarak 815 milyar lirayı aştı.
Sözcü gazetesinden Deniz Bilici Göçmen'in haberine
göre TCMB'nin 10 Mart tarihinde ihtiyaç kredisinde yüzde 18.56 olarak belirlediği örtülü faiz sınırı bankalarda oluşan ortalama faizin bir haftada 3.8 puan artışla yüzde 30.35'e yükselmesine yol açmış, bu faiz oranı ihtiyaç kredisi kullanımını ise durma noktasına getirmişti.
Ancak takip eden haftalarda faizler yükselmeye devam ederek 31 Mart haftasında yüzde 32.26'ya ulaşsa da ihtiyaç kredisi kullanımında artış sürdü.
Alım gücü düşen vatandaş yüksek faize rağmen kredi kullanımına devam etti. TCMB'nin örtülü faiz sınırının devreye girdiği hafta 2 milyar lira ihtiyaç kredisi kullanılırken takip eden 24 Mart haftasında 10.9 milyar lira ihtiyaç kredisi kullanıldı.
31 Mart haftasında 9.7 milyar liralık ihtiyaç kredisi kullanımı gerçekleşti.
Vatandaşın ihtiyaç kredisi borcu toplamda ise 815.8 milyar liraya ulaştı.
Toplam tüketici kredileri borcu 1.3 trilyon liraya dayanırken buna bireysel kredi kartı borçları eklendiğinde ise vatandaşın toplam borcu 1.8 trilyon lirayı aştı.