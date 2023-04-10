https://sputniknews.com.tr/20230410/twitter-bbcyi-hukumet-tarafindan-finanse-edilen-basin-kurulusu-olarak-isaretledi-1069449652.html

Twitter, BBC'yi 'hükümet tarafından finanse edilen basın kuruluşu' olarak işaretledi

Twitter, BBC'yi 'hükümet tarafından finanse edilen basın kuruluşu' olarak işaretledi

Elon Musk sosyal medyada ifade özgürlüğünün kısıtlandığını kanıtlamak amacıyla yayınladığı 'Twitter Dosyaları'nın ardından, şimdi de batılı medya şirketlerinin... 10.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-10T10:24+0300

2023-04-10T10:24+0300

2023-04-10T10:30+0300

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Twitter, İngiliz medya kuruluşu BBC'nin sosyal medya profiline 'hükümet tarafından finanse edilen basın kuruluşu' etiketi yerleştirdi. Bunun üzerine BBC'den itiraz geldi.BBC sözcülerinden yapılan açıklamada, "Bu konuyu çözüme kavuşturmak için Twitter ile görüşüyoruz. BBC her zaman bağımsız olmuştur ve bugün de bağımsızdır. Lisans ücretleri üzerinden İngiliz halkı tarafından finanse ediliyoruz" ifadelerine yer verildi.Daha önce benzer bir uygulama, ABD hükümetine yakınlığıyla bilinen ve Hunter Biden hakkındaki iddiaları örtbas etmeye çalışmasıyla gündeme oturan NPR radyosunun Twitter hesabına da getirilmişti.Twitter, 'hükümet tarafından finanse edilen medya kuruluşu' etiketini, 'devletin editöryal içerik üzerindeki kontrolü finansal kaynaklar, dolaylı ya da doğrudan siyasi baskılar ya da üretim ve dağıtıma yönelik kontrol üzerinden yürüttüğü medya kuruluşları' için kullanıyor. 'Vergilerle finanse ediliyoruz' açıklaması: Vergileri kim belirliyor?BBC hükümet tarafından finanse edildiği yönündeki suçlamaları yalanlarken, finansal desteği vatandaşların ödediği vergilere dahil olan 'lisans ücretleri' üzerinden İngiliz halkından elde ettiğini açıkladı. Ancak bu, vergilerdeki oranları belirleyen İngiliz hükümetinin istediği herhangi bir an veya gerekçeyle 'bağımsız' medya kuruluşlarının fişini çekebileceği anlamına geliyor.Mevcut BBC Mütevelli Heyeti Başkanı Richard Sharp, JP Morgan ve Goldman Sachs'ta başarılı bir kariyer inşa eden eski bir yatırım bankacısı. Dolayısıyla medyayla ya da gazetecilikle uzaktan yakından bir ilişkisi aslında yok. Daha önce eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson için özel bankacı olarak görev yapan Sharp, aynı zamanda Goldman Sachs'ta çalıştığı dönem mevcut İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın da patronuydu.BBC İngiliz Kraliyeti tarafından 1927'de kuruldu ve Kültür, Medya ve Spor Bakanlığı tarafından yürütüldü. En büyük bağışçısı İngiliz Milletler Topluluğu ve Kalkınma Ofisi'ydi, yani ülkenin Dışişleri Bakanlığı. BBC'ye yüklü miktarlarda bağış yapan kuruluşlar arasında, ABD'nin Uluslararası Kalkınma Ajansı, Avrupa Birliği, Kuzey Amerika Havacılık Savunma Komutanlığı (NORAD) ve hatta Bill ve Melinda Gates Vakfı yer alıyor.İngiltere hükümetinin propagandasını yaptığı yönünde sık sık eleştirilen BBC, Rusya'nın yumuşak güç politikalarına karşı çıkmak için, hükümetten sadece BBC Dünya Masası için 34 milyon sterlinlik bir desteğin de dahil olduğu büyük bir destek alıyor.

https://sputniknews.com.tr/20230405/twitterin-ulusal-kamu-radyosu-nprye-sputnik-ve-sinhua-muamelesi-yapmasi-abdde-tartisma-yaratti-1069232348.html

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bbc, twitter , elon musk, ifade özgürlüğü