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https://sputniknews.com.tr/20230405/twitterin-ulusal-kamu-radyosu-nprye-sputnik-ve-sinhua-muamelesi-yapmasi-abdde-tartisma-yaratti-1069232348.html
Twitter'ın Ulusal Kamu Radyosu NPR'ye 'Sputnik ve Şinhua muamelesi' yapması, ABD'de tartışma yarattı
Twitter'ın Ulusal Kamu Radyosu NPR'ye 'Sputnik ve Şinhua muamelesi' yapması, ABD'de tartışma yarattı
Twitter'ın hangi ülke olduğunu belirterek 'devlete bağlı medya' etiketi yapıştırma uygulaması, genelde Rusya ve Çin medyasını hedef alırken, bu kez ABD'nin... 05.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-05T19:26+0300
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çin
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Sputnik ve RT'ye 'Rusya devletine bağlı medya', Şinhua ve CGTN'ye 'Çin devletine bağlı medya' etiketi yapıştırma gibi Rusya ve Çin odaklı faaliyetlerini Elon Musk tarafından ekimde satın alınmasından beri biraz çeşitlendiren Twitter, NPR'nin de platformda 'ABD devletine bağlı medya' olarak sınıflandırıldığını doğruladı.'ABD devletine bağlı medya' etiketinin artık NPR'nin 8.8 milyondan fazla takipçisi tarafından görülmesinin Twitter'da epey tartışma konusu olması üzerine Elon Musk, şirketin devlete bağlı medyaya ilişkin kuralını hatırlattı:Twitter patronu, bu paylaşımı yaparken NPR'nin yeni etiketine atıfla "Doğru görünüyor" diye tasdikledi.NPR çalışanları, Rusya ve Çin medyası sözkonusu olduğunda seslerini çıkarmadıkları etiketleme kendilerini vurunca, memnuniyetsizliklerini ifade etti. Twitter'a Twitter'da tepki veren NPR İklim ve Enerji Muhabiri Jeff Brady, yeni tanımlamanın ekran görüntüsünü paylaşarak "Ah, hayır" diye yazdı.NPR'nin eski yapımcısı Ashley Westerman, "Etiket tamamen yanlış ve gerçekdışı. NPR, finansmanının yüzünden 2'sinden DAHA AZINI federal hükümet aracılığıyla hibelerden alıyor. NPR'nin haber odası tamamen özgür ve bağımsız bir haber odasıdır; her zaman öyle olmuştur. Bu etiket bir YALAN ve bir hakaret" diye çıkıştı.Kamu tarafından finanse edilen NPR, 'bağımsız' yayın yaptığını iddia etmekle birlikte 'liberal taraf tutmayla' eleştiriliyor.Mart ayında erkeklerin sporda kadınlara göre fiziksel avantajlara sahip olduğuna dair 'sınırlı bilimsel kanıt' olduğunu iddia ettiği için eleştirilen NPR, yayımladığı düzeltmede "Daha önceki bir tweet, fiziksel avantajın sınırlı bilimsel kanıtı olduğunu yanlış şekilde belirtmişti. Mevcut araştırmalar, daha yüksek testosteron seviyelerinin atletik performansı etkilediğini gösteriyor. Ancak yarışan seçkin trans sporcuların katıldığı sınırlı araştırma var" dedi. Son aylarda toplu işten çıkarmalara giden medya kuruluşları kervanına katılan NPR'nin geçen hafta iş gücünde yüzde 10 azaltmayı doğrulaması yaklaşık 100 çalışanı etkiledi. Çalışan sayısını 1200'den 1050'ye indirme eğilimi açıklaması, 2008 ekonomik krizinden bu yana en büyük tenkisata işaret etti. NPR CEO'su John Lansing, kararı, "Şimdi maliyet yapımızı yeniden yapılandırarak NPR'nin geleceğini güvence altına almak için kelimenin tam anlamıyla mücadele veriyoruz. Bu kadar önemli. Bu varoluşsal" diye savundu.
https://sputniknews.com.tr/20221101/elon-muskin-satin-aldigi-twittera-ukrayna-devletine-bagli-medya-etiketi-geldi-1062925679.html
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npr, abd, rusya, çin, twitter , etiket
npr, abd, rusya, çin, twitter , etiket

Twitter'ın Ulusal Kamu Radyosu NPR'ye 'Sputnik ve Şinhua muamelesi' yapması, ABD'de tartışma yarattı

19:26 05.04.2023 (güncellendi: 19:40 05.04.2023)
© AFP 2023 / OLIVIER DOULIERYElon Musk
Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 05.04.2023
© AFP 2023 / OLIVIER DOULIERY
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Twitter'ın hangi ülke olduğunu belirterek 'devlete bağlı medya' etiketi yapıştırma uygulaması, genelde Rusya ve Çin medyasını hedef alırken, bu kez ABD'nin devlet destekli Ulusal Kamu Radyosu'nu (National Public Radio/NPR) sobeledi.
Sputnik ve RT'ye 'Rusya devletine bağlı medya', Şinhua ve CGTN'ye 'Çin devletine bağlı medya' etiketi yapıştırma gibi Rusya ve Çin odaklı faaliyetlerini Elon Musk tarafından ekimde satın alınmasından beri biraz çeşitlendiren Twitter, NPR'nin de platformda 'ABD devletine bağlı medya' olarak sınıflandırıldığını doğruladı.
Twitter - logo - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2022
Ukrayna krizi
Elon Musk'ın satın aldığı Twitter'a 'Ukrayna devletine bağlı medya' etiketi geldi
1 Kasım 2022, 09:46
'ABD devletine bağlı medya' etiketinin artık NPR'nin 8.8 milyondan fazla takipçisi tarafından görülmesinin Twitter'da epey tartışma konusu olması üzerine Elon Musk, şirketin devlete bağlı medyaya ilişkin kuralını hatırlattı:

Devlete bağlı medya, devletin mali kaynaklar, doğrudan veya dolaylı siyasi baskılar ve/veya üretim ve dağıtım üzerinde kontrol yoluyla editoryal içerik üzerinde kontrol uyguladığı mecralar olarak tanımlanır.

Twitter patronu, bu paylaşımı yaparken NPR'nin yeni etiketine atıfla "Doğru görünüyor" diye tasdikledi.
NPR çalışanları, Rusya ve Çin medyası sözkonusu olduğunda seslerini çıkarmadıkları etiketleme kendilerini vurunca, memnuniyetsizliklerini ifade etti.
Twitter'a Twitter'da tepki veren NPR İklim ve Enerji Muhabiri Jeff Brady, yeni tanımlamanın ekran görüntüsünü paylaşarak "Ah, hayır" diye yazdı.
NPR'nin eski yapımcısı Ashley Westerman, "Etiket tamamen yanlış ve gerçekdışı. NPR, finansmanının yüzünden 2'sinden DAHA AZINI federal hükümet aracılığıyla hibelerden alıyor. NPR'nin haber odası tamamen özgür ve bağımsız bir haber odasıdır; her zaman öyle olmuştur. Bu etiket bir YALAN ve bir hakaret" diye çıkıştı.
Kamu tarafından finanse edilen NPR, 'bağımsız' yayın yaptığını iddia etmekle birlikte 'liberal taraf tutmayla' eleştiriliyor.
Mart ayında erkeklerin sporda kadınlara göre fiziksel avantajlara sahip olduğuna dair 'sınırlı bilimsel kanıt' olduğunu iddia ettiği için eleştirilen NPR, yayımladığı düzeltmede "Daha önceki bir tweet, fiziksel avantajın sınırlı bilimsel kanıtı olduğunu yanlış şekilde belirtmişti. Mevcut araştırmalar, daha yüksek testosteron seviyelerinin atletik performansı etkilediğini gösteriyor. Ancak yarışan seçkin trans sporcuların katıldığı sınırlı araştırma var" dedi.
Son aylarda toplu işten çıkarmalara giden medya kuruluşları kervanına katılan NPR'nin geçen hafta iş gücünde yüzde 10 azaltmayı doğrulaması yaklaşık 100 çalışanı etkiledi. Çalışan sayısını 1200'den 1050'ye indirme eğilimi açıklaması, 2008 ekonomik krizinden bu yana en büyük tenkisata işaret etti. NPR CEO'su John Lansing, kararı, "Şimdi maliyet yapımızı yeniden yapılandırarak NPR'nin geleceğini güvence altına almak için kelimenin tam anlamıyla mücadele veriyoruz. Bu kadar önemli. Bu varoluşsal" diye savundu.
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