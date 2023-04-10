https://sputniknews.com.tr/20230410/trafik-sigortasinda-yeni-donem-hasarli-hasarsiz-surucu-ayrimi-basliyor-1069447850.html
Trafik sigortasında yeni dönem: Hasarlı-hasarsız sürücü ayrımı başlıyor
Trafik sigortasında yeni dönem: Hasarlı-hasarsız sürücü ayrımı başlıyor
Trafik sigortasında yeni dönem 1 Mayıs’ta başlıyor. 26 milyon araç sahibinin ödeyeceği primler değişirken, yeni hasar basamak sistemi de uygulamaya girecek... 10.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-10T09:43+0300
2023-04-10T09:43+0300
2023-04-10T09:43+0300
ekonomi
trafik
trafik sigortası
zam
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otomobil
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Trafik sigortasında önemli değişiklikler içeren yeni düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandı.Mayıs ayı başı itibarıyla da uygulamaya girecek. Yeni düzenleme ile hem de 26 milyon araç sahibinin mayıs başında trafik sigortasına ödeyeceği prim değişecek hem de yeni hasar basamak sistemi uygulaması başlayacak. Hürriyet'ten Noyan Doğan'ın yazısına göre; bugüne kadar sigorta şirketlerinin trafik sigortası primlerini her ay, bir önceki aya göre yüzde 4.75 artırma hakkı bulunuyordu. 1 Mayıs’tan itibaren bu oran yüzde 2’ye düşürüldü. Bu da sene sonuna kadar trafik sigortası priminde yüzde 16’lık bir artışa tekabül ediyor. Bunun üzerine, 1 Mayıs’ta, sigorta şirketlerine, nisan ayındaki trafik sigortası primlerinde bir kereliğine olmak üzere yüzde 5 artış yapma hakkı tanındı. Yani, mayıs ayında yüzde 5 artı, yüzde 2 olmak üzere yüzde 7’lik artış olacak. Haziran ayından itibaren ise, trafik sigortası primine her ay yüzde 2 artış yansıtılacak.Aracın şahıs adına kayıtlı olması halinde herhangi bir artırım olmayacağını belirten Noyan yazısında "Geçen yılın ağustos ayında trafik sigortasında yapılan değişiklikle ilk kez kullanım türüne göre de özel-tüzel araç aracı ayrımına gidildi ve buna göre de prim artırım oranları belirlendi. Eğer aracınız şirket üzerine kayıtlıysa trafik sigortasına daha yüksek prim ödüyorsunuz; şahıs adına kayıtlıysa herhangi bir ekstra artırım uygulanmıyor. Bu uygulama devam ediyor ve bundan sonra da devam edecek. Otomobiller için söyleyeyim; araç, şahıs adına kayıtlıysa herhangi bir artırım olmayacak, ancak şirket adına kayıtlıysa, trafik priminizin üzerine yüzde 20 daha eklenecek. Şirket adına kayıtlı kamyonetler yüzde 20, motosikletler yüzde 25, minibüsler yüzde 2.50, kamyonlar yüzde 5, otobüsler yüzde 5 daha fazla prim ödeyecek" dedi.Otomobiller için geçerli olmak üzere, mayıs ayında bir kereliğine yüzde 5 artış yapılacak, üzerine aylık yüzde 2 artış eklenecek, bir de araç şirket üzerine kayıtlıysa yüzde 20 daha eklenip; toplam artış yüzde 27’yi bulacak.
https://sputniknews.com.tr/20230404/trafik-sigortasi-yonetmeliginde-degisiklik-elektrikli-araclara-prim-indirimi-1069135510.html
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trafik, trafik sigortası, zam, indirim, otomobil
trafik, trafik sigortası, zam, indirim, otomobil
Trafik sigortasında yeni dönem: Hasarlı-hasarsız sürücü ayrımı başlıyor
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Trafik sigortasında yeni dönem 1 Mayıs’ta başlıyor. 26 milyon araç sahibinin ödeyeceği primler değişirken, yeni hasar basamak sistemi de uygulamaya girecek. İstanbul’da hasarlı sürücülerin trafik primleri 17.598 liraya çıkacak, hasarsız sürücülerin fiyatı da 2 bin 933 liraya düşecek.
Trafik sigortasında önemli değişiklikler içeren yeni düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandı.
Mayıs ayı başı itibarıyla da uygulamaya girecek. Yeni düzenleme ile hem de 26 milyon araç sahibinin mayıs başında trafik sigortasına ödeyeceği prim değişecek hem de yeni hasar basamak sistemi uygulaması başlayacak.
Hürriyet'ten Noyan Doğan'ın yazısına
göre; bugüne kadar sigorta şirketlerinin trafik sigortası primlerini her ay, bir önceki aya göre yüzde 4.75 artırma hakkı bulunuyordu. 1 Mayıs’tan itibaren bu oran yüzde 2’ye düşürüldü. Bu da sene sonuna kadar trafik sigortası priminde yüzde 16’lık bir artışa tekabül ediyor. Bunun üzerine, 1 Mayıs’ta, sigorta şirketlerine, nisan ayındaki trafik sigortası primlerinde bir kereliğine olmak üzere yüzde 5 artış yapma hakkı tanındı. Yani, mayıs ayında yüzde 5 artı, yüzde 2 olmak üzere yüzde 7’lik artış olacak. Haziran ayından itibaren ise, trafik sigortası primine her ay yüzde 2 artış yansıtılacak.
Aracın şahıs adına kayıtlı olması halinde herhangi bir artırım olmayacağını belirten Noyan yazısında "Geçen yılın ağustos ayında trafik sigortasında yapılan değişiklikle ilk kez kullanım türüne göre de özel-tüzel araç aracı ayrımına gidildi ve buna göre de prim artırım oranları belirlendi. Eğer aracınız şirket üzerine kayıtlıysa trafik sigortasına daha yüksek prim ödüyorsunuz; şahıs adına kayıtlıysa herhangi bir ekstra artırım uygulanmıyor. Bu uygulama devam ediyor ve bundan sonra da devam edecek. Otomobiller için söyleyeyim; araç, şahıs adına kayıtlıysa herhangi bir artırım olmayacak, ancak şirket adına kayıtlıysa, trafik priminizin üzerine yüzde 20 daha eklenecek. Şirket adına kayıtlı kamyonetler yüzde 20, motosikletler yüzde 25, minibüsler yüzde 2.50, kamyonlar yüzde 5, otobüsler yüzde 5 daha fazla prim ödeyecek" dedi.
Otomobiller için geçerli olmak üzere, mayıs ayında bir kereliğine yüzde 5 artış yapılacak, üzerine aylık yüzde 2 artış eklenecek, bir de araç şirket üzerine kayıtlıysa yüzde 20 daha eklenip; toplam artış yüzde 27’yi bulacak.