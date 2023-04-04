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Trafik sigortası yönetmeliğinde değişiklik: Elektrikli araçlara prim indirimi
Trafik sigortası yönetmeliğinde değişiklik: Elektrikli araçlara prim indirimi
Resmi Gazete’de yayımlanan kararla birlikte, Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tari̇fe Uygulama Esasları Hakkındaki yönetmelikte... 04.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-04T08:01+0300
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türkiye
ekonomi
trafik sigortası
prim
indirim
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Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan kararla hasarın giderilmesinde ve tazminatın ödenmesinde, orijinale eşdeğerliği belgelendirilmiş parçalar veya yeniden kullanılabilir parçaların tercih edilmesi halinde bu yüzde 20’ye kadar indirim uygulanabilecek. Elektrikli araçlar için ise yüzde 10 zorunlu trafik sigortası prim indirimi uygulanabilecek.Kararla birlikte hasarsızlık ve hasar sebebiyle prim artırım oranları da değişti. Hasarsızlık indirimi yüzde 50'ye kadar yapılabilecek.
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ekonomi, trafik sigortası, prim, indirim
ekonomi, trafik sigortası, prim, indirim

Trafik sigortası yönetmeliğinde değişiklik: Elektrikli araçlara prim indirimi

08:01 04.04.2023 (güncellendi: 08:06 04.04.2023)
© AAElektrikli otomobil
Elektrikli otomobil - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2023
© AA
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Resmi Gazete’de yayımlanan kararla birlikte, Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tari̇fe Uygulama Esasları Hakkındaki yönetmelikte değişiklik yapıldı.
Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan kararla hasarın giderilmesinde ve tazminatın ödenmesinde, orijinale eşdeğerliği belgelendirilmiş parçalar veya yeniden kullanılabilir parçaların tercih edilmesi halinde bu yüzde 20’ye kadar indirim uygulanabilecek.
Elektrikli araçlar için ise yüzde 10 zorunlu trafik sigortası prim indirimi uygulanabilecek.
Kararla birlikte hasarsızlık ve hasar sebebiyle prim artırım oranları da değişti. Hasarsızlık indirimi yüzde 50'ye kadar yapılabilecek.
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