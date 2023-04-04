https://sputniknews.com.tr/20230404/trafik-sigortasi-yonetmeliginde-degisiklik-elektrikli-araclara-prim-indirimi-1069135510.html

Trafik sigortası yönetmeliğinde değişiklik: Elektrikli araçlara prim indirimi

Trafik sigortası yönetmeliğinde değişiklik: Elektrikli araçlara prim indirimi

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla birlikte, Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tari̇fe Uygulama Esasları Hakkındaki yönetmelikte... 04.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-04T08:01+0300

2023-04-04T08:01+0300

2023-04-04T08:06+0300

türkiye

ekonomi

trafik sigortası

prim

indirim

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Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan kararla hasarın giderilmesinde ve tazminatın ödenmesinde, orijinale eşdeğerliği belgelendirilmiş parçalar veya yeniden kullanılabilir parçaların tercih edilmesi halinde bu yüzde 20’ye kadar indirim uygulanabilecek. Elektrikli araçlar için ise yüzde 10 zorunlu trafik sigortası prim indirimi uygulanabilecek.Kararla birlikte hasarsızlık ve hasar sebebiyle prim artırım oranları da değişti. Hasarsızlık indirimi yüzde 50'ye kadar yapılabilecek.

https://sputniknews.com.tr/20230331/togg-pazartesi-gunu-cumhurbaskani-erdogana-teslim-edilecek-1069009122.html

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