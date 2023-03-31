https://sputniknews.com.tr/20230331/togg-pazartesi-gunu-cumhurbaskani-erdogana-teslim-edilecek-1069009122.html

TOGG pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teslim edilecek

TOGG pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teslim edilecek

Bakan Varank, pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kullanacağı TOGG'un teslim edileceğini açıkladı. Varank, "Onun ardından Aliyev’den randevu aldık. İkinci... 31.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-31T16:52+0300

2023-03-31T16:52+0300

2023-03-31T16:52+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

togg

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOSGEB KOBİGEL Programı’nın sonuç töreninde konuştu.Varank, "Togg'da ilk siparişi veren Sayın Cumhurbaşkanımıza pazartesi günü aracını teslim edeceğiz" dedi.Varank, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den de randevu aldıklarını ifade ederek ikinci teslimatın kendisine yapılacağını söyledi.

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