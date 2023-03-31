https://sputniknews.com.tr/20230331/togg-pazartesi-gunu-cumhurbaskani-erdogana-teslim-edilecek-1069009122.html
TOGG pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teslim edilecek
TOGG pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teslim edilecek
Bakan Varank, pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kullanacağı TOGG'un teslim edileceğini açıkladı. Varank, "Onun ardından Aliyev’den randevu aldık. İkinci... 31.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-31T16:52+0300
2023-03-31T16:52+0300
2023-03-31T16:52+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
togg
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOSGEB KOBİGEL Programı’nın sonuç töreninde konuştu.Varank, "Togg'da ilk siparişi veren Sayın Cumhurbaşkanımıza pazartesi günü aracını teslim edeceğiz" dedi.Varank, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den de randevu aldıklarını ifade ederek ikinci teslimatın kendisine yapılacağını söyledi.
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recep tayyip erdoğan, togg
recep tayyip erdoğan, togg
TOGG pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teslim edilecek
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Bakan Varank, pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kullanacağı TOGG'un teslim edileceğini açıkladı. Varank, "Onun ardından Aliyev’den randevu aldık. İkinci aracı ona teslim etmeyi planlıyoruz" dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOSGEB KOBİGEL Programı’nın sonuç töreninde konuştu.
Varank, "Togg'da ilk siparişi veren Sayın Cumhurbaşkanımıza pazartesi günü aracını teslim edeceğiz" dedi.
Varank, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den de randevu aldıklarını ifade ederek ikinci teslimatın kendisine yapılacağını söyledi.