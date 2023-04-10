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https://sputniknews.com.tr/20230410/tosuncuk-lakapli-mehmet-aydinin-kara-kutusu-osman-naim-kayanin-ifadesi-ortaya-cikti-1069451784.html
'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın’ın 'kara kutusu' Osman Naim Kaya'nın ifadesi ortaya çıktı
'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın’ın 'kara kutusu' Osman Naim Kaya'nın ifadesi ortaya çıktı
Çiftlik Bank Kurucusu "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın’ın, Uruguay'daki işlerini takip ettiği belirtilen Osman Naim Kaya’nın ifadesi ortaya çıktı. Kaya’nın... 10.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-10T11:03+0300
2023-04-10T11:03+0300
türkiye
tosuncuk
mehmet aydın
çiftlik bank
dolandırıcılık
osman naim kaya
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Davanın kilit ismi Mehmet Aydın'ın işlerini yürüttüğü gerekçesiyle ‘kara para aklama’, ‘vergi kaçırma’, ‘suç örgütü üyesi olma’ ve ‘dolandırıcılık’ gibi üzerine atılı suçlardan aranan ve hakkında kırmızı bülten çıkarılan Kaya'nın Cumartesi günü Uruguay'dan Türkiye'ye iadesi gerçekleştirilmişti. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesinde sorguya alınan Kaya’nın emniyette verdiği ifadelere ulaşıldı.İki gündür emniyette sorguya alınan Osman Nuri Kaya’nın ifadesinde; Mehmet Aydın isimli şahıs ile sosyal medya üzerinden tanıştığını, daha önce tanışıklığının olmadığını, Uruguay’a gelen Mehmet Aydın ve ailesine danışmanlık yaptığını, bu zamana kadar bu danışmanlık (araç, ev alım işlerinde aracılık) işinde komisyon adı altında Mehmet Aydın'dan yaklaşık 537 bin dolar para aldığını söylediği öğrenildi. Kaya’nın, Çiftlikbank ile herhangi bir ilgi ve alakasının olmadığını söylediği, Çiftlikbank kurulduğu tarihte Uruguay’da bulunduğunu, bitcoin cihazlarını bilmediğini ve alakasının olmadığını, paralarla alakalı bilgisinin olmadığını, Paraguay'a hiç gitmediğini, Pabipark ve başka herhangi bir şirkette Mehmet Aydın ile ortaklığının olmadığını, suçlamaları kabul etmediğini anlattığı belirtildi. Şüpheli Osman Nuri Kaya’nın ilerleyen saatlerde Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edilmesi bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20230408/ciftlik-bank-kurucusunun-sag-kolu-turkiyeye-getirildi-1069386165.html
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tosuncuk, mehmet aydın, çiftlik bank, dolandırıcılık, osman naim kaya
tosuncuk, mehmet aydın, çiftlik bank, dolandırıcılık, osman naim kaya

'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın’ın 'kara kutusu' Osman Naim Kaya'nın ifadesi ortaya çıktı

11:03 10.04.2023
© AA'Çiftlik Bank'' davasının bir numaralı sanığı "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın'ın ''kara kutusu'' olduğu belirtilen Osman Naim Kaya, Uruguay'dan Türkiye'ye getirildi. Önce Uruguay'dan Brezilya'ya götürülen Kaya, Sao Paulo şehrinden havalanan THY'nin "TK16" sefer sayılı tarifeli uçağıyla saat 22.40'ta İstanbul Havalimanı'na getirildi.
'Çiftlik Bank'' davasının bir numaralı sanığı Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın ''kara kutusu'' olduğu belirtilen Osman Naim Kaya, Uruguay'dan Türkiye'ye getirildi. Önce Uruguay'dan Brezilya'ya götürülen Kaya, Sao Paulo şehrinden havalanan THY'nin TK16 sefer sayılı tarifeli uçağıyla saat 22.40'ta İstanbul Havalimanı'na getirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.04.2023
© AA
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Çiftlik Bank Kurucusu "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın’ın, Uruguay'daki işlerini takip ettiği belirtilen Osman Naim Kaya’nın ifadesi ortaya çıktı. Kaya’nın ifadesinde Aydın'a danışmanlık yaptığını ve bu işlerden komisyon karşılığında 537 bin dolar aldığını dile getirdi.
Davanın kilit ismi Mehmet Aydın'ın işlerini yürüttüğü gerekçesiyle ‘kara para aklama’, ‘vergi kaçırma’, ‘suç örgütü üyesi olma’ ve ‘dolandırıcılık’ gibi üzerine atılı suçlardan aranan ve hakkında kırmızı bülten çıkarılan Kaya'nın Cumartesi günü Uruguay'dan Türkiye'ye iadesi gerçekleştirilmişti. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesinde sorguya alınan Kaya’nın emniyette verdiği ifadelere ulaşıldı.
İki gündür emniyette sorguya alınan Osman Nuri Kaya’nın ifadesinde; Mehmet Aydın isimli şahıs ile sosyal medya üzerinden tanıştığını, daha önce tanışıklığının olmadığını, Uruguay’a gelen Mehmet Aydın ve ailesine danışmanlık yaptığını, bu zamana kadar bu danışmanlık (araç, ev alım işlerinde aracılık) işinde komisyon adı altında Mehmet Aydın'dan yaklaşık 537 bin dolar para aldığını söylediği öğrenildi.
Kaya’nın, Çiftlikbank ile herhangi bir ilgi ve alakasının olmadığını söylediği, Çiftlikbank kurulduğu tarihte Uruguay’da bulunduğunu, bitcoin cihazlarını bilmediğini ve alakasının olmadığını, paralarla alakalı bilgisinin olmadığını, Paraguay'a hiç gitmediğini, Pabipark ve başka herhangi bir şirkette Mehmet Aydın ile ortaklığının olmadığını, suçlamaları kabul etmediğini anlattığı belirtildi.
Şüpheli Osman Nuri Kaya’nın ilerleyen saatlerde Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edilmesi bekleniyor.
'Çiftlik Bank'' davasının bir numaralı sanığı Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın ''kara kutusu'' olduğu belirtilen Osman Naim Kaya, Uruguay'dan Türkiye'ye getirildi. Önce Uruguay'dan Brezilya'ya götürülen Kaya, Sao Paulo şehrinden havalanan THY'nin TK16 sefer sayılı tarifeli uçağıyla saat 22.40'ta İstanbul Havalimanı'na getirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.04.2023
TÜRKİYE
'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın’ın sağ kolu Osman Naim Kaya, Türkiye’ye getirildi
8 Nisan, 23:06
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