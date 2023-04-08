'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın’ın sağ kolu Osman Naim Kaya, Türkiye’ye getirildi
23:06 08.04.2023 (güncellendi: 00:07 09.04.2023)
© AA'Çiftlik Bank'' davasının bir numaralı sanığı "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın'ın ''kara kutusu'' olduğu belirtilen Osman Naim Kaya, Uruguay'dan Türkiye'ye getirildi. Önce Uruguay'dan Brezilya'ya götürülen Kaya, Sao Paulo şehrinden havalanan THY'nin "TK16" sefer sayılı tarifeli uçağıyla saat 22.40'ta İstanbul Havalimanı'na getirildi.
© AA
Çiftlik Bank davasının bir numaralı sanığı 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın’ın Uruguay’daki sağ kolu olduğu belirtilen ve Türkiye'ye iadesi kabul edilen Osman Naim Kaya, Brezilya’dan havalanan tarifeli uçakla İstanbul Havalimanı’na getirild
'Çiftlik Bank'' davasının bir numaralı sanığı "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın'ın ''kara kutusu'' olduğu belirtilen Osman Naim Kaya, Uruguay'dan Türkiye'ye getirildi.
Uruguay'da 2018 yılında yakalanan Osman Naim Kaya'ya 4,5 yıl ev hapsi verildi.
'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın’ın sağ kolu Osman Naim Kaya Brezilya’dan İstanbul Havalimanı’na getirildi https://t.co/WdRcZXQMQU pic.twitter.com/lGFL442SOf— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) April 8, 2023
Mehmet Aydın'ın işlerini yürüttüğü gerekçesiyle "kara para aklama", "vergi kaçırma", "suç örgütü üyesi olma", "dolandırıcılık" gibi suçlardan aranan ve hakkında kırmızı bülten çıkarılan Kaya'nın Uruguay'dan Türkiye'ye iadesi bir süre önce kabul edildi.
© AA'Çiftlik Bank'' davasının bir numaralı sanığı "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın'ın ''kara kutusu'' olduğu belirtilen Osman Naim Kaya, Uruguay'dan Türkiye'ye getirildi. Önce Uruguay'dan Brezilya'ya götürülen Kaya, Sao Paulo şehrinden havalanan THY'nin "TK16" sefer sayılı tarifeli uçağıyla saat 22.40'ta İstanbul Havalimanı'na getirildi.
'Çiftlik Bank'' davasının bir numaralı sanığı "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın'ın ''kara kutusu'' olduğu belirtilen Osman Naim Kaya, Uruguay'dan Türkiye'ye getirildi. Önce Uruguay'dan Brezilya'ya götürülen Kaya, Sao Paulo şehrinden havalanan THY'nin "TK16" sefer sayılı tarifeli uçağıyla saat 22.40'ta İstanbul Havalimanı'na getirildi.
© AA
Önce Uruguay'dan Brezilya'ya götürülen Kaya, Sao Paulo şehrinden havalanan THY'nin "TK16" sefer sayılı tarifeli uçağıyla saat 22.40'ta İstanbul Havalimanı'na getirildi.
Polis ekiplerince uçaktan alınan Kaya, Havalimanı Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
Kaya, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne sevk edilecek.