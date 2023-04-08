'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın’ın sağ kolu Osman Naim Kaya, Türkiye’ye getirildi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
6 dk
ÖZEL HABER
Emekli Kurmay Albay Atabay: Arktik Okyanusu bölgesi mücadele alanı olacak
07:00
8 dk
ÖZEL HABER
Suriye’nin Arap Birliği'ne dönüşü neleri değiştirir?
08:00
12 dk
ÖZEL HABER
Ukraynalı komutandan NATO ülkelerine: Mühimmat sağlamakta aciz kaldılar
09:00
2 dk
ÖZEL HABER
Macron'un Çin ziyareti ne anlama geliyor?
10:00
16 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
11:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
GERCEGIN YORUNGESI
Erkin Oncan'la Gercegin Yorungesi
13:06
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
ÖZEL HABER
Bombalı saldırıda öldürülen Tatarskiy’e Putin’den cesaret ödülü
16:30
2 dk
ÖZEL HABER
Batı'nın Rusya'ya uygululadığı petrol ambargosu etkili oldu mu?
16:45
4 dk
ÖZEL HABER
NATO'nun Türkiye ile bitmeyen sorunları
17:28
5 dk
ÖZEL HABER
Yunanistan’ın Ukrayna’ya silah vetosu
17:47
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
6 dk
ÖZEL HABER
Emekli Kurmay Albay Atabay: Arktik Okyanusu bölgesi mücadele alanı olacak
09:00
8 dk
ÖZEL HABER
Suriye’nin Arap Ligi’ne dönüşü neleri değiştirir?
10:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
11:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
ÖZEL HABER
Ukraynalı komutandan NATO ülkelerine: Mühimmat sağlamakta aciz kaldılar
13:42
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
ÖZEL HABER
Macron'un Çin ziyareti ne anlama geliyor?
14:44
16 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
ÖZEL HABER
Bombalı saldırıda öldürülen Tatarskiy’e Putin’den cesaret ödülü
18:31
2 dk
ÖZEL HABER
Batı'nın Rusya'ya uygululadığı petrol ambargosu etkili oldu mu?
19:00
4 dk
ÖZEL HABER
NATO'nun Türkiye ile bitmeyen sorunları
19:34
5 dk
ÖZEL HABER
Yunanistan’ın Ukrayna’ya silah vetosu
20:00
3 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230408/ciftlik-bank-kurucusunun-sag-kolu-turkiyeye-getirildi-1069386165.html
'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın’ın sağ kolu Osman Naim Kaya, Türkiye’ye getirildi
'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın’ın sağ kolu Osman Naim Kaya, Türkiye’ye getirildi
Çiftlik Bank davasının bir numaralı sanığı 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın’ın Uruguay’daki sağ kolu olduğu belirtilen ve Türkiye'ye iadesi kabul edilen Osman... 08.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-08T23:06+0300
2023-04-09T00:07+0300
türkiye
brezilya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/08/1069387425_0:128:2455:1509_1920x0_80_0_0_57372a8ca677e5a2051cc20a9fa9ee55.jpg
'Çiftlik Bank'' davasının bir numaralı sanığı "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın'ın ''kara kutusu'' olduğu belirtilen Osman Naim Kaya, Uruguay'dan Türkiye'ye getirildi.Uruguay'da 2018 yılında yakalanan Osman Naim Kaya'ya 4,5 yıl ev hapsi verildi.Mehmet Aydın'ın işlerini yürüttüğü gerekçesiyle "kara para aklama", "vergi kaçırma", "suç örgütü üyesi olma", "dolandırıcılık" gibi suçlardan aranan ve hakkında kırmızı bülten çıkarılan Kaya'nın Uruguay'dan Türkiye'ye iadesi bir süre önce kabul edildi.Önce Uruguay'dan Brezilya'ya götürülen Kaya, Sao Paulo şehrinden havalanan THY'nin "TK16" sefer sayılı tarifeli uçağıyla saat 22.40'ta İstanbul Havalimanı'na getirildi.Polis ekiplerince uçaktan alınan Kaya, Havalimanı Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.Kaya, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne sevk edilecek.
türkiye
brezilya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/08/1069387425_136:0:2319:1637_1920x0_80_0_0_cd7a60f04ad009e25c452c842f7e6a75.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
brezilya
brezilya

'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın’ın sağ kolu Osman Naim Kaya, Türkiye’ye getirildi

23:06 08.04.2023 (güncellendi: 00:07 09.04.2023)
© AA'Çiftlik Bank'' davasının bir numaralı sanığı "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın'ın ''kara kutusu'' olduğu belirtilen Osman Naim Kaya, Uruguay'dan Türkiye'ye getirildi. Önce Uruguay'dan Brezilya'ya götürülen Kaya, Sao Paulo şehrinden havalanan THY'nin "TK16" sefer sayılı tarifeli uçağıyla saat 22.40'ta İstanbul Havalimanı'na getirildi.
'Çiftlik Bank'' davasının bir numaralı sanığı Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın ''kara kutusu'' olduğu belirtilen Osman Naim Kaya, Uruguay'dan Türkiye'ye getirildi. Önce Uruguay'dan Brezilya'ya götürülen Kaya, Sao Paulo şehrinden havalanan THY'nin TK16 sefer sayılı tarifeli uçağıyla saat 22.40'ta İstanbul Havalimanı'na getirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.04.2023
© AA
Abone olTelegram
Çiftlik Bank davasının bir numaralı sanığı 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın’ın Uruguay’daki sağ kolu olduğu belirtilen ve Türkiye'ye iadesi kabul edilen Osman Naim Kaya, Brezilya’dan havalanan tarifeli uçakla İstanbul Havalimanı’na getirild
'Çiftlik Bank'' davasının bir numaralı sanığı "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın'ın ''kara kutusu'' olduğu belirtilen Osman Naim Kaya, Uruguay'dan Türkiye'ye getirildi.
Uruguay'da 2018 yılında yakalanan Osman Naim Kaya'ya 4,5 yıl ev hapsi verildi.
Mehmet Aydın'ın işlerini yürüttüğü gerekçesiyle "kara para aklama", "vergi kaçırma", "suç örgütü üyesi olma", "dolandırıcılık" gibi suçlardan aranan ve hakkında kırmızı bülten çıkarılan Kaya'nın Uruguay'dan Türkiye'ye iadesi bir süre önce kabul edildi.
© AA'Çiftlik Bank'' davasının bir numaralı sanığı "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın'ın ''kara kutusu'' olduğu belirtilen Osman Naim Kaya, Uruguay'dan Türkiye'ye getirildi. Önce Uruguay'dan Brezilya'ya götürülen Kaya, Sao Paulo şehrinden havalanan THY'nin "TK16" sefer sayılı tarifeli uçağıyla saat 22.40'ta İstanbul Havalimanı'na getirildi.
'Çiftlik Bank'' davasının bir numaralı sanığı Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın ''kara kutusu'' olduğu belirtilen Osman Naim Kaya, Uruguay'dan Türkiye'ye getirildi. Önce Uruguay'dan Brezilya'ya götürülen Kaya, Sao Paulo şehrinden havalanan THY'nin TK16 sefer sayılı tarifeli uçağıyla saat 22.40'ta İstanbul Havalimanı'na getirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.04.2023
'Çiftlik Bank'' davasının bir numaralı sanığı "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın'ın ''kara kutusu'' olduğu belirtilen Osman Naim Kaya, Uruguay'dan Türkiye'ye getirildi. Önce Uruguay'dan Brezilya'ya götürülen Kaya, Sao Paulo şehrinden havalanan THY'nin "TK16" sefer sayılı tarifeli uçağıyla saat 22.40'ta İstanbul Havalimanı'na getirildi.
© AA
Önce Uruguay'dan Brezilya'ya götürülen Kaya, Sao Paulo şehrinden havalanan THY'nin "TK16" sefer sayılı tarifeli uçağıyla saat 22.40'ta İstanbul Havalimanı'na getirildi.
Polis ekiplerince uçaktan alınan Kaya, Havalimanı Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
Kaya, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne sevk edilecek.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала