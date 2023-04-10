https://sputniknews.com.tr/20230410/secimde-13-siyasi-parti-tek-basina-digerleri-ittifak-catisinda-yarisacak-1069456420.html

Seçimde 13 siyasi parti tek başına, diğerleri ittifak çatısında yarışacak

Seçimde 13 siyasi parti tek başına, diğerleri ittifak çatısında yarışacak

28. Dönem Parlamentosu'nu belirlemek için 14 Mayıs'ta yapılacak seçime milletvekili geçici aday listesi veren 26 partiden 13'ü tek başına, 13'ü ise ittifaklar... 10.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-10T11:54+0300

2023-04-10T11:54+0300

2023-04-10T11:59+0300

2023 türkiye seçimleri

oy pusulası

cumhur ittifakı

millet ittifakı

ak parti

chp

iyi parti

ysk

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne, 36 siyasi partinin katılma yeterliliğine sahip olduğunu tespit etti, bunlardan 26'sı milletvekili geçici aday listelerini dün YSK'ya sundu.Siyasi partiler ve ittifakların seçimde kullanılacak birleşik oy pusulasındaki yerleri de kurayla belirlendi.YSK'ye, dün geçici aday listesini sunmayan veya en az 41 seçim çevresiyle ilgili liste vermeyen partiler oy pusulasından çıkarılacak.Kurul, partilerin dün sundukları geçici aday listelerini incelemeye başladı. İncelemelerin ardından siyasi partilerin aday listelerindeki eksiklikleri 14 Nisan Cuma gününe kadar tamamlamaları gerekiyor, bu sürecin ardından oy pusulalarına son şekli verilecek.Cumhur İttifakı'nda 4 parti kendi logosuyla pusuladaBazı siyasi partiler, "Cumhur", "Millet", "Ata", "Emek ve Özgürlük" ve "Sosyalist Güç Birliği" ittifakları adı altında 5 ayrı ittifakla seçime girme kararı aldı.Bu kapsamda, AK Parti, MHP, BBP ve Yeniden Refah Partisi, "Cumhur İttifakı" adıyla seçime katılıyor. İttifaka mensup 4 parti kendi logosuyla seçime girecek. Ancak Cumhur İttifakı'na destek veren DSP ve HÜDA PAR'ın adayları, seçimde AK Parti listelerinde yer aldı. Bu iki parti oy pusulasında bulunmayacak.Millet İttifakı'nda 2 parti oy pusulasında"Millet İttifakı"nı, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA Partisi) ve Demokrat Parti oluşturdu.İttifak içindeki Demokrat Parti, DEVA, Gelecek Partisi ve Saadet Partisinin milletvekili adayları, CHP listelerinde yer buldu. Bu nedenle 4 parti YSK'ya geçici milletvekili aday listesi sunmadı.Milletvekili aday listesi vermeyenlerin oy pusulasından çıkarılacak olması nedeniyle, Millet İttifakı içinde yalnızca CHP ve İYİ Partinin logoları yer alacak.HDP ve EMEP de oy pusulasında yokYeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti), Türkiye İşçi Partisi (TİP) ve Emek Partisi (EMEP) de "Emek ve Özgürlük İttifakı" adıyla seçime katılma kararını içeren protokolü YSK'ye sunmuştu. Ancak 1 Nisan tarihli dilekçesiyle EMEP ittifaktan çekilme kararı aldı. Emek ve Özgürlük İttifakı'nın bundan sonra Yeşil Sol Parti ile TİP arasında devam etmesine karar verildi.Anayasa Mahkemesinde açılan kapatılması istemli davada süreç devam eden HDP de Yeşil Sol Parti listelerinden seçime gireceğini açıkladı. YSK'ya bu kapsamda dilekçe veren HDP, oy pusulasında yer almayacak. Seçime yine bu ittifak çatısında Yeşil Sol Parti listelerinden girme kararı alan EMEP de pusuladan çıkarıldı.ATA İttifakı 2 partiZafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz'ün imzalarını taşıyan ve "Ata" adı verilen ittifaka ilişkin protokol ile bu protokolün milletvekili aday listeleri de YSK'ye ayrı ayrı teslim edildi."Sosyalist Güç Birliği İttifakı" adı altında seçime girme kararı alan Türkiye Komünist Partisi, Türkiye Komünist Hareketi ve Sol Parti de listelerini ayrı ayrı YSK'ya sundu.YSK'daki kura çekimi sonuçlarına göre siyasi partiler ve ittifakların sıralaması belirlenmişti ancak milletvekili geçici aday listesi vermeyen veya liste verip eksikliklerini süresinde tamamlamayan partilerin listeden çıkarılması sonrası oy pusulası yeniden şekillendirilecek.Pusulada 26 parti amblemi varBöylece seçime, 26 partiden 13'ü tek başına, 13'ü ise ittifaklar adı altına katılıyor.Milletvekili aday listesi vermeyen ve oy pusulasına yazılmayacak DSP, HÜDA PAR, Saadet Partisi, DEVA, Gelecek, DP, EMEP ve HDP'nin eklenmesiyle toplam 21 siyasi parti, 5 ayrı ittifak altında yarışacak.

https://sputniknews.com.tr/20230409/ysk-baskani-yener-26-siyasi-parti-aday-listesi-sundu--1069425056.html

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