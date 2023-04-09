https://sputniknews.com.tr/20230409/ysk-baskani-yener-26-siyasi-parti-aday-listesi-sundu--1069425056.html
YSK Başkanı Yener: 26 siyasi parti aday listesi sundu
YSK Başkanı Yener: 26 siyasi parti aday listesi sundu
YSK Başkanı Yener, 14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için 26 siyasi partinin aday listesi sunduğunu açıkladı. 09.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-09T17:48+0300
2023-04-09T17:48+0300
2023-04-09T18:09+0300
politika
yüksek seçim kurulu (ysk)
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için 26 siyasi partinin aday listelerini sunduğunu bildirdi.
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yüksek seçim kurulu (ysk)
yüksek seçim kurulu (ysk)
YSK Başkanı Yener: 26 siyasi parti aday listesi sundu
17:48 09.04.2023 (güncellendi: 18:09 09.04.2023) Abone ol
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YSK Başkanı Yener, 14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için 26 siyasi partinin aday listesi sunduğunu açıkladı.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için 26 siyasi partinin aday listelerini sunduğunu bildirdi.