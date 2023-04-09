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YSK Başkanı Yener: 26 siyasi parti aday listesi sundu
YSK Başkanı Yener: 26 siyasi parti aday listesi sundu
YSK Başkanı Yener, 14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için 26 siyasi partinin aday listesi sunduğunu açıkladı. 09.04.2023, Sputnik Türkiye
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için 26 siyasi partinin aday listelerini sunduğunu bildirdi.
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yüksek seçim kurulu (ysk)

YSK Başkanı Yener: 26 siyasi parti aday listesi sundu

17:48 09.04.2023 (güncellendi: 18:09 09.04.2023)
© AABBP'nin 28. Dönem milletvekili aday listesi YSK'ya sunuldu sputniknews.com.tr/20230409/1069425250.html
BBP'nin 28. Dönem milletvekili aday listesi YSK'ya sunuldu sputniknews.com.tr/20230409/1069425250.html - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2023
© AA
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YSK Başkanı Yener, 14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için 26 siyasi partinin aday listesi sunduğunu açıkladı.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için 26 siyasi partinin aday listelerini sunduğunu bildirdi.
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