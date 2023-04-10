https://sputniknews.com.tr/20230410/rusyada-yerli-uzay-istasyonuna-ucuslar-icin-yeni-hafif-uzay-araci-gelistirilecek-1069486858.html

Rusya’da yerli uzay istasyonuna uçuşlar için yeni ‘hafif’ uzay aracı geliştirilecek

Rusya’da yerli uzay istasyonuna uçuşlar için yeni ‘hafif’ uzay aracı geliştirilecek

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Birinci Başkan Yardımcısı Elçaninov, ajansın bünyesinde faaliyet gösteren roket yapım şirketi Energiya’nın yeni Rus... 10.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-10T21:52+0300

2023-04-10T21:52+0300

2023-04-10T22:17+0300

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roscosmos

uzay aracı

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Rus basınına konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Roscosmos Birinci Başkan Yardımcısı Andrey Elçaninov, ajansın bünyesinde faaliyet gösteren roket yapım şirketi Energiya’nın Rusya’nın tasarladığı yeni yerli yörünge istasyonu ROS’a yapılacak uçuşlar için Oryol adlı kargo uzay aracının geliştirilmesi sırasındaki birikimler kullanılarak yeni ‘hafif’ uzay aracı geliştirileceğini söyledi.Elçaninov, “Yeni hafif uzay aracı, tutumluluk ve serileştirme ilkelerine göre geliştirilecek ve bu nedenle yeni Ar-Ge'de ay gemisinin tüm sistemleri rağbet görmeyecek” diye konuştu.Oryol uzay aracının geliştirilmesi sırasında edinilen birikimin ‘maksimum devreye alınmasının’ planlandığına dikkat çeken Elçaninov, fakat yeni uzay aracının dış görünümünün de farklı olacağı bilgisini verdi.Projenin rağbet göreceğini dile getiren Elçaninov ayrıca bu yöndeki çalışmaların 2026-2036 dönemine yönelik Federal Uzay Programı çerçevesinde yapılmasının planlandığını sözlerine ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20230223/modern-rusya-tarihinde-ilk-ay-misyonu-firlatmasi-13-temmuzda-yapilacak-1067431530.html

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