https://sputniknews.com.tr/20230410/rusyada-yerli-uzay-istasyonuna-ucuslar-icin-yeni-hafif-uzay-araci-gelistirilecek-1069486858.html
Rusya’da yerli uzay istasyonuna uçuşlar için yeni ‘hafif’ uzay aracı geliştirilecek
Rusya’da yerli uzay istasyonuna uçuşlar için yeni ‘hafif’ uzay aracı geliştirilecek
Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Birinci Başkan Yardımcısı Elçaninov, ajansın bünyesinde faaliyet gösteren roket yapım şirketi Energiya’nın yeni Rus... 10.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-10T21:52+0300
2023-04-10T21:52+0300
2023-04-10T22:17+0300
dünya
rusya
roscosmos
uzay aracı
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Rus basınına konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Roscosmos Birinci Başkan Yardımcısı Andrey Elçaninov, ajansın bünyesinde faaliyet gösteren roket yapım şirketi Energiya’nın Rusya’nın tasarladığı yeni yerli yörünge istasyonu ROS’a yapılacak uçuşlar için Oryol adlı kargo uzay aracının geliştirilmesi sırasındaki birikimler kullanılarak yeni ‘hafif’ uzay aracı geliştirileceğini söyledi.Elçaninov, “Yeni hafif uzay aracı, tutumluluk ve serileştirme ilkelerine göre geliştirilecek ve bu nedenle yeni Ar-Ge'de ay gemisinin tüm sistemleri rağbet görmeyecek” diye konuştu.Oryol uzay aracının geliştirilmesi sırasında edinilen birikimin ‘maksimum devreye alınmasının’ planlandığına dikkat çeken Elçaninov, fakat yeni uzay aracının dış görünümünün de farklı olacağı bilgisini verdi.Projenin rağbet göreceğini dile getiren Elçaninov ayrıca bu yöndeki çalışmaların 2026-2036 dönemine yönelik Federal Uzay Programı çerçevesinde yapılmasının planlandığını sözlerine ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20230223/modern-rusya-tarihinde-ilk-ay-misyonu-firlatmasi-13-temmuzda-yapilacak-1067431530.html
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rusya, roscosmos, uzay aracı
Rusya’da yerli uzay istasyonuna uçuşlar için yeni ‘hafif’ uzay aracı geliştirilecek
21:52 10.04.2023 (güncellendi: 22:17 10.04.2023) Abone ol
Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Birinci Başkan Yardımcısı Elçaninov, ajansın bünyesinde faaliyet gösteren roket yapım şirketi Energiya’nın yeni Rus yörünge istasyonu ROS’a yapılacak uçuşlar için yeni ‘hafif’ uzay aracı geliştireceğini duyurdu.
Rus basınına konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Roscosmos Birinci Başkan Yardımcısı Andrey Elçaninov, ajansın bünyesinde faaliyet gösteren roket yapım şirketi Energiya’nın Rusya’nın tasarladığı yeni yerli yörünge istasyonu ROS’a yapılacak uçuşlar için Oryol adlı kargo uzay aracının geliştirilmesi sırasındaki birikimler kullanılarak yeni ‘hafif’ uzay aracı geliştirileceğini söyledi.
Elçaninov, “Yeni hafif uzay aracı, tutumluluk ve serileştirme ilkelerine göre geliştirilecek ve bu nedenle yeni Ar-Ge'de ay gemisinin tüm sistemleri rağbet görmeyecek” diye konuştu.
Oryol uzay aracının geliştirilmesi sırasında edinilen birikimin ‘maksimum devreye alınmasının’ planlandığına dikkat çeken Elçaninov, fakat yeni uzay aracının dış görünümünün de farklı olacağı bilgisini verdi.
Projenin rağbet göreceğini dile getiren Elçaninov ayrıca bu yöndeki çalışmaların 2026-2036 dönemine yönelik Federal Uzay Programı çerçevesinde yapılmasının planlandığını sözlerine ekledi.