https://sputniknews.com.tr/20230410/rusya-kuzey-filosu-hava-ve-hava-savunma-kuvvetlerinin-katilimiyla-tatbikat-baslatti-1069487658.html

Rusya Kuzey Filosu hava ve hava savunma kuvvetlerinin katılımıyla tatbikat başlattı

Rusya Kuzey Filosu hava ve hava savunma kuvvetlerinin katılımıyla tatbikat başlattı

Rusya Deniz Kuvvetleri'nin ülkenin kuzeybatısının savunulmasından sorumlu Kuzey Filosu, hava ve hava savunma kuvvetlerinin yönetimi ile ilgili komuta-karargah... 10.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-10T22:07+0300

2023-04-10T22:07+0300

2023-04-10T22:07+0300

savunma

rusya

rusya kuzey filosu

tatbikat

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Kuzey Filosu basın dairesinden yapılan açıklamada, filoda hava ve hava savunma kuvvetlerinin yönetimi ile ilgili komuta-karargah tatbikatının başladığı, özellikle Kuzey Deniz Rotası gibi deniz iletişim hatlarının korunmasına vurgu yapılacağı belirtildi.Açıklamada, “Kuzey Filosu bünyesinde, Kuzey Filosu Komutanı ve Rusya Kahramanı Amiral Aleksandr Moiseyev yönetiminde hava ve hava savunma kuvvetlerinin yönetimi ile ilgili komuta-karargah tatbikatı başladı” ifadelerine yer verildi.Tatbikat sırasında Kuzey Filosu askeri komuta organlarının Arktik Okyanus bölgesindeki kriz durumlarının çözümünde hava ve hava savunma kuvvetlerinin yönetimi ile ilgili eylemler üzerinde çalışacaklarına dikkat çekilen açıklamada, “Tatbikat sırasında Rusya Federasyonu'nun deniz ekonomik faaliyetlerinin ve Kuzey Denizi Rotası gibi deniz iletişim hatlarının güvenliğinin sağlanmasına ağırlık verilecek” denildi.Açıklamaya göre tatbikata 1800 askeri personel, yaklaşık 85 muharebe aracı ile özel araç, 40 hava aracı ve ayrıca 15’e yakın gemi ile lojistik destek gemisi katılıyor.

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