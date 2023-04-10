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Rusya Kuzey Filosu hava ve hava savunma kuvvetlerinin katılımıyla tatbikat başlattı
Rusya Kuzey Filosu hava ve hava savunma kuvvetlerinin katılımıyla tatbikat başlattı
Rusya Deniz Kuvvetleri'nin ülkenin kuzeybatısının savunulmasından sorumlu Kuzey Filosu, hava ve hava savunma kuvvetlerinin yönetimi ile ilgili komuta-karargah... 10.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-10T22:07+0300
2023-04-10T22:07+0300
savunma
rusya
rusya kuzey filosu
tatbikat
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Kuzey Filosu basın dairesinden yapılan açıklamada, filoda hava ve hava savunma kuvvetlerinin yönetimi ile ilgili komuta-karargah tatbikatının başladığı, özellikle Kuzey Deniz Rotası gibi deniz iletişim hatlarının korunmasına vurgu yapılacağı belirtildi.Açıklamada, “Kuzey Filosu bünyesinde, Kuzey Filosu Komutanı ve Rusya Kahramanı Amiral Aleksandr Moiseyev yönetiminde hava ve hava savunma kuvvetlerinin yönetimi ile ilgili komuta-karargah tatbikatı başladı” ifadelerine yer verildi.Tatbikat sırasında Kuzey Filosu askeri komuta organlarının Arktik Okyanus bölgesindeki kriz durumlarının çözümünde hava ve hava savunma kuvvetlerinin yönetimi ile ilgili eylemler üzerinde çalışacaklarına dikkat çekilen açıklamada, “Tatbikat sırasında Rusya Federasyonu'nun deniz ekonomik faaliyetlerinin ve Kuzey Denizi Rotası gibi deniz iletişim hatlarının güvenliğinin sağlanmasına ağırlık verilecek” denildi.Açıklamaya göre tatbikata 1800 askeri personel, yaklaşık 85 muharebe aracı ile özel araç, 40 hava aracı ve ayrıca 15’e yakın gemi ile lojistik destek gemisi katılıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230216/abd-kuzey-kutbunda-rusya-ile-yakin-gelecekte-isbirligi-imkani-gormuyoruz-1067097724.html
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rusya, rusya kuzey filosu, tatbikat

Rusya Kuzey Filosu hava ve hava savunma kuvvetlerinin katılımıyla tatbikat başlattı

22:07 10.04.2023
© Sputnik / Павел Львов / Multimedya arşivine gidinRusya Donanması'na bağlı Kuzey Filosu, Tsirkon tipi hipersonik füzelerle donatılan Admiral Gorşkov fırkateyni
Rusya Donanması'na bağlı Kuzey Filosu, Tsirkon tipi hipersonik füzelerle donatılan Admiral Gorşkov fırkateyni - Sputnik Türkiye, 1920, 10.04.2023
© Sputnik / Павел Львов
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Rusya Deniz Kuvvetleri'nin ülkenin kuzeybatısının savunulmasından sorumlu Kuzey Filosu, hava ve hava savunma kuvvetlerinin yönetimi ile ilgili komuta-karargah tatbikatının başladığını duyurdu.
Kuzey Filosu basın dairesinden yapılan açıklamada, filoda hava ve hava savunma kuvvetlerinin yönetimi ile ilgili komuta-karargah tatbikatının başladığı, özellikle Kuzey Deniz Rotası gibi deniz iletişim hatlarının korunmasına vurgu yapılacağı belirtildi.
Açıklamada, “Kuzey Filosu bünyesinde, Kuzey Filosu Komutanı ve Rusya Kahramanı Amiral Aleksandr Moiseyev yönetiminde hava ve hava savunma kuvvetlerinin yönetimi ile ilgili komuta-karargah tatbikatı başladı” ifadelerine yer verildi.
Tatbikat sırasında Kuzey Filosu askeri komuta organlarının Arktik Okyanus bölgesindeki kriz durumlarının çözümünde hava ve hava savunma kuvvetlerinin yönetimi ile ilgili eylemler üzerinde çalışacaklarına dikkat çekilen açıklamada, “Tatbikat sırasında Rusya Federasyonu'nun deniz ekonomik faaliyetlerinin ve Kuzey Denizi Rotası gibi deniz iletişim hatlarının güvenliğinin sağlanmasına ağırlık verilecek” denildi.
Açıklamaya göre tatbikata 1800 askeri personel, yaklaşık 85 muharebe aracı ile özel araç, 40 hava aracı ve ayrıca 15’e yakın gemi ile lojistik destek gemisi katılıyor.
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