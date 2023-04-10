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5 dk
ÖĞLE AJANDASI
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YENİ ŞEYLER REHBERİ
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14:05
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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230410/rusya-disisleri-moldovanin-nato-ile-yakinlasmasi-kisinevin-egemenlik-kaybina-yol-acabilir-1069489830.html
Rusya Dışişleri: Moldova'nın NATO ile yakınlaşması, Kişinev'in egemenlik kaybına yol açabilir
Rusya Dışişleri: Moldova'nın NATO ile yakınlaşması, Kişinev'in egemenlik kaybına yol açabilir
Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Moldova'nın NATO ile yakınlaşmasının Kişinev'in egemenlik kaybına yol açabileceği belirtildi. 10.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-10T23:08+0300
2023-04-10T23:08+0300
ukrayna krizi
moldova
rusya
mariya zaharova
nato
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, konuya ilişkin yorumunda Moldova'nın NATO ile yakınlaşmasının Kişinev'in egemenlik kaybına yol açabileceğini ifade etti.Moldova'daki Batı yanlısı yetkililerin anayasada yer alan tarafsızlık ilkesinin aksine ve ulusal çıkarlarına zarar verecek şekilde Avrupa-Atlantik kurumları ile etkileşimi sistematik bir şekilde artırdığı kaydedilen açıklamada, aynı zamanda Moldova vatandaşlarının fikirlerinin çok az kişiyi ilgilendirdiği vurgulandı.Zaharova, “Moldova'da hala NATO ile yakınlaşmanın egemenlik kaybına yol açacağının bilincine varabilecek siyasi güçlerin kalmış olmasını umuyoruz” vurgusunu yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20230403/scholzden-moldova-lideri-sanduya-rusyaya-karsi-koruma-sozu-1069125444.html
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moldova, rusya, mariya zaharova, nato

Rusya Dışişleri: Moldova'nın NATO ile yakınlaşması, Kişinev'in egemenlik kaybına yol açabilir

23:08 10.04.2023
© SputnikMariya Zaharova
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 10.04.2023
© Sputnik
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Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Moldova'nın NATO ile yakınlaşmasının Kişinev'in egemenlik kaybına yol açabileceği belirtildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, konuya ilişkin yorumunda Moldova'nın NATO ile yakınlaşmasının Kişinev'in egemenlik kaybına yol açabileceğini ifade etti.
Moldova'daki Batı yanlısı yetkililerin anayasada yer alan tarafsızlık ilkesinin aksine ve ulusal çıkarlarına zarar verecek şekilde Avrupa-Atlantik kurumları ile etkileşimi sistematik bir şekilde artırdığı kaydedilen açıklamada, aynı zamanda Moldova vatandaşlarının fikirlerinin çok az kişiyi ilgilendirdiği vurgulandı.
Zaharova, “Moldova'da hala NATO ile yakınlaşmanın egemenlik kaybına yol açacağının bilincine varabilecek siyasi güçlerin kalmış olmasını umuyoruz” vurgusunu yaptı.
Olaf Scholz - Sputnik Türkiye, 1920, 03.04.2023
Ukrayna krizi
Scholz’den Moldova lideri Sandu’ya ‘Rusya’ya karşı koruma’ sözü
3 Nisan, 22:03
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