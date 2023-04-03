https://sputniknews.com.tr/20230403/scholzden-moldova-lideri-sanduya-rusyaya-karsi-koruma-sozu-1069125444.html
Scholz’den Moldova lideri Sandu’ya ‘Rusya’ya karşı koruma’ sözü
Scholz’den Moldova lideri Sandu’ya ‘Rusya’ya karşı koruma’ sözü
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu’yla görüşmede Rusya’nın Moldova’daki durumu istikrarsızlaştırmaya çalıştığını iddia ederek... 03.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-03T22:03+0300
2023-04-03T22:03+0300
2023-04-03T22:03+0300
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Romanya’nın başkenti Bükreş’te Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Romanya Devlet Başkanı Klaus Iohannis ve Moldova Devlet Başkanı Maya Sandu arasında üçlü görüşme gerçekleşti.Scholz, üçlü görüşmede “Rusya’nın Moldova’daki durumu istikrarsızlaştırma girişimlerine ilişkin haberleri büyük endişeyle okuyoruz. Moldova’yı, Rusya’nın bu istikrarsızlaştırma girişimlerine karşı kendini koruması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz” ifadelerini kullandı.Şansölye, Moldova’ya bu girişimlerle mücadele etmesine yardımcı olmak için çabalarını artırmaları gerektiğini dile getirdi.Öte yandan Alman lider, Moldova’ya bu girişimlerle mücadele etmesine yardımcı olmak için çabalarını artırmaları gerektiğini dile getirdi.Moldova lideri, “Propaganda ve dezenformasyona karşı etkili mücadele edebilmek için desteğe ihtiyacımız var. İstikrarı sürdürmekle mükellef devlet kurumlarını güçlendirmek için yardıma ihtiyacımız var” dedi.Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moldova’daki durumu istikrarsızlaştırmaya yönelik çabalarda bulunduğu yönündeki haberleri reddederek tüm suçlamaların asılsız olduğunu açıklamıştı. Moldova yönetimine, provokasyonlara boyun eğmeme ve vatandaşlarının çıkarlarını gütme çağrısında bulunulmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230320/romanya-kapsamli-deniz-tatbikati-sea-shield-2023e-ev-sahipligi-yapacak-1068481512.html
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moldova, rusya, almanya, olaf scholz, maya sandu, romanya
moldova, rusya, almanya, olaf scholz, maya sandu, romanya
Scholz’den Moldova lideri Sandu’ya ‘Rusya’ya karşı koruma’ sözü
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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu’yla görüşmede Rusya’nın Moldova’daki durumu istikrarsızlaştırmaya çalıştığını iddia ederek Kişinev'e 'koruma' sözü verdi.
Romanya’nın başkenti Bükreş’te Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Romanya Devlet Başkanı Klaus Iohannis ve Moldova Devlet Başkanı Maya Sandu arasında üçlü görüşme gerçekleşti.
Scholz, üçlü görüşmede “Rusya’nın Moldova’daki durumu istikrarsızlaştırma girişimlerine ilişkin haberleri büyük endişeyle okuyoruz. Moldova’yı, Rusya’nın bu istikrarsızlaştırma girişimlerine karşı kendini koruması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz” ifadelerini kullandı.
Şansölye, Moldova’ya bu girişimlerle mücadele etmesine yardımcı olmak için çabalarını artırmaları gerektiğini dile getirdi.
Öte yandan Alman lider, Moldova’ya bu girişimlerle mücadele etmesine yardımcı olmak için çabalarını artırmaları gerektiğini dile getirdi.
Moldova lideri, “Propaganda ve dezenformasyona karşı etkili mücadele edebilmek için desteğe ihtiyacımız var. İstikrarı sürdürmekle mükellef devlet kurumlarını güçlendirmek için yardıma ihtiyacımız var” dedi.
Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moldova’daki durumu istikrarsızlaştırmaya yönelik çabalarda bulunduğu yönündeki haberleri reddederek tüm suçlamaların asılsız olduğunu açıklamıştı. Moldova yönetimine, provokasyonlara boyun eğmeme ve vatandaşlarının çıkarlarını gütme çağrısında bulunulmuştu.