https://sputniknews.com.tr/20230403/scholzden-moldova-lideri-sanduya-rusyaya-karsi-koruma-sozu-1069125444.html

Scholz’den Moldova lideri Sandu’ya ‘Rusya’ya karşı koruma’ sözü

Scholz’den Moldova lideri Sandu’ya ‘Rusya’ya karşı koruma’ sözü

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu’yla görüşmede Rusya’nın Moldova’daki durumu istikrarsızlaştırmaya çalıştığını iddia ederek... 03.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-03T22:03+0300

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ukrayna krizi

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rusya

almanya

olaf scholz

maya sandu

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Romanya’nın başkenti Bükreş’te Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Romanya Devlet Başkanı Klaus Iohannis ve Moldova Devlet Başkanı Maya Sandu arasında üçlü görüşme gerçekleşti.Scholz, üçlü görüşmede “Rusya’nın Moldova’daki durumu istikrarsızlaştırma girişimlerine ilişkin haberleri büyük endişeyle okuyoruz. Moldova’yı, Rusya’nın bu istikrarsızlaştırma girişimlerine karşı kendini koruması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz” ifadelerini kullandı.Şansölye, Moldova’ya bu girişimlerle mücadele etmesine yardımcı olmak için çabalarını artırmaları gerektiğini dile getirdi.Öte yandan Alman lider, Moldova’ya bu girişimlerle mücadele etmesine yardımcı olmak için çabalarını artırmaları gerektiğini dile getirdi.Moldova lideri, “Propaganda ve dezenformasyona karşı etkili mücadele edebilmek için desteğe ihtiyacımız var. İstikrarı sürdürmekle mükellef devlet kurumlarını güçlendirmek için yardıma ihtiyacımız var” dedi.Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moldova’daki durumu istikrarsızlaştırmaya yönelik çabalarda bulunduğu yönündeki haberleri reddederek tüm suçlamaların asılsız olduğunu açıklamıştı. Moldova yönetimine, provokasyonlara boyun eğmeme ve vatandaşlarının çıkarlarını gütme çağrısında bulunulmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230320/romanya-kapsamli-deniz-tatbikati-sea-shield-2023e-ev-sahipligi-yapacak-1068481512.html

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