https://sputniknews.com.tr/20230320/romanya-kapsamli-deniz-tatbikati-sea-shield-2023e-ev-sahipligi-yapacak-1068481512.html

Romanya, kapsamlı deniz tatbikatı Sea Shield 2023'e ev sahipliği yapacak

Romanya, kapsamlı deniz tatbikatı Sea Shield 2023'e ev sahipliği yapacak

Romanya’da yarın 12 ülkeden 3 binden fazla askeri personelin yanı sıra 30'dan fazla geminin de katılacağı ‘Sea Shield 2023’ adlı kapsamlı askeri tatbikatın... 20.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-20T05:13+0300

2023-03-20T05:13+0300

2023-03-20T05:13+0300

savunma

romanya

askeri tatbikat

ortak askeri tatbikat

nato

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Romanya’nın kamu radyo yayıncısı Radio Romania’nın Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın bildirisine dayandırdığı haberine göre 12 ülkeden 3 binden fazla askeri personelin yanı sıra 30'dan fazla geminin katılacağı ‘Sea Shield’ (Deniz Kalkanı) askeri tatbikatı yarın başlıyor.Haberde, “20 Mart - 2 Nisan tarihleri arasında Romanya'nın güneydoğusunda, Tuna Deltası ve kıyı bölgesi dahil olmak üzere deniz ve nehirler üzerinde gerçekleşecek NATO’nun Sea Shield 2023 kapsamlı tatbikatına Romanya ve diğer 12 müttefik ve ortak ülkeden 3 binden fazla asker katılacak. Manevralar sırasında Romanya Donanmasına ait 30'dan fazla savaş gemisi, Bulgaristan Donanmasına ait iki savaş gemisi, Fransa, Romanya, ABD ve Türkiye'den 14 uçak, milli savunma sistemi kurumlarına ait 15 bot ve devriye botu, 57 askeri araç ve diğer askeri teçhizat, ayrıca kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer koruma uzmanları devrede olacak” ifadelerine yer verildi.Haberde ayrıca tatbikata her koşulda karmaşık eğitim faaliyetleri yürütecek olan Arnavutluk, Bulgaristan, Fransa, Gürcistan, Yunanistan, Polonya, Portekiz, İngiltere ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı, Hollanda Krallığı, Moldova, ABD ve Türkiye’den askeri personelin katılacağı bilgisi verildi.Söz konusu tatbikatın ‘Romanya'nın bölgesel ve uluslararası girişimlerinin ve çıkarlarının desteklenmesine, ayrıca katılan güçler arasındaki birlikte çalışabilirlik düzeyinin artırılmasına katkıda bulunduğu’ kaydedildi.

https://sputniknews.com.tr/20230312/fransada-sehrin-gobeginde-askeri-tatbikat-1068161941.html

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romanya, askeri tatbikat, ortak askeri tatbikat, nato