Türkiye
Dünyanın en etkili savaş uçağı olarak kabul edilen Rus yapımı Su-34 - Sputnik Türkiye, 1920
SAVUNMA
Savunma sanayii, askeri teknoloji yatırımları ve güvenlik politikalarına dair her şey.
https://sputniknews.com.tr/20230320/romanya-kapsamli-deniz-tatbikati-sea-shield-2023e-ev-sahipligi-yapacak-1068481512.html
Romanya, kapsamlı deniz tatbikatı Sea Shield 2023'e ev sahipliği yapacak
Romanya, kapsamlı deniz tatbikatı Sea Shield 2023'e ev sahipliği yapacak
Romanya’da yarın 12 ülkeden 3 binden fazla askeri personelin yanı sıra 30'dan fazla geminin de katılacağı ‘Sea Shield 2023’ adlı kapsamlı askeri tatbikatın... 20.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-20T05:13+0300
2023-03-20T05:13+0300
savunma
romanya
askeri tatbikat
ortak askeri tatbikat
nato
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/14/1068481610_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_cd8733ce78399b30b64145ab984ef0ca.jpg
Romanya’nın kamu radyo yayıncısı Radio Romania’nın Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın bildirisine dayandırdığı haberine göre 12 ülkeden 3 binden fazla askeri personelin yanı sıra 30'dan fazla geminin katılacağı ‘Sea Shield’ (Deniz Kalkanı) askeri tatbikatı yarın başlıyor.Haberde, “20 Mart - 2 Nisan tarihleri arasında Romanya'nın güneydoğusunda, Tuna Deltası ve kıyı bölgesi dahil olmak üzere deniz ve nehirler üzerinde gerçekleşecek NATO’nun Sea Shield 2023 kapsamlı tatbikatına Romanya ve diğer 12 müttefik ve ortak ülkeden 3 binden fazla asker katılacak. Manevralar sırasında Romanya Donanmasına ait 30'dan fazla savaş gemisi, Bulgaristan Donanmasına ait iki savaş gemisi, Fransa, Romanya, ABD ve Türkiye'den 14 uçak, milli savunma sistemi kurumlarına ait 15 bot ve devriye botu, 57 askeri araç ve diğer askeri teçhizat, ayrıca kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer koruma uzmanları devrede olacak” ifadelerine yer verildi.Haberde ayrıca tatbikata her koşulda karmaşık eğitim faaliyetleri yürütecek olan Arnavutluk, Bulgaristan, Fransa, Gürcistan, Yunanistan, Polonya, Portekiz, İngiltere ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı, Hollanda Krallığı, Moldova, ABD ve Türkiye’den askeri personelin katılacağı bilgisi verildi.Söz konusu tatbikatın ‘Romanya'nın bölgesel ve uluslararası girişimlerinin ve çıkarlarının desteklenmesine, ayrıca katılan güçler arasındaki birlikte çalışabilirlik düzeyinin artırılmasına katkıda bulunduğu’ kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20230312/fransada-sehrin-gobeginde-askeri-tatbikat-1068161941.html
romanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/14/1068481610_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_4edf497e1144755715185fcb4676c397.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
romanya, askeri tatbikat, ortak askeri tatbikat, nato
romanya, askeri tatbikat, ortak askeri tatbikat, nato

Romanya, kapsamlı deniz tatbikatı Sea Shield 2023'e ev sahipliği yapacak

05:13 20.03.2023
© AAAskeri Tatbikat - Deniz Kuvvetleri
Askeri Tatbikat - Deniz Kuvvetleri - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2023
© AA
Abone olTelegram
Romanya’da yarın 12 ülkeden 3 binden fazla askeri personelin yanı sıra 30'dan fazla geminin de katılacağı ‘Sea Shield 2023’ adlı kapsamlı askeri tatbikatın başlayacağı duyuruldu.
Romanya’nın kamu radyo yayıncısı Radio Romania’nın Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın bildirisine dayandırdığı haberine göre 12 ülkeden 3 binden fazla askeri personelin yanı sıra 30'dan fazla geminin katılacağı ‘Sea Shield’ (Deniz Kalkanı) askeri tatbikatı yarın başlıyor.
Haberde, “20 Mart - 2 Nisan tarihleri arasında Romanya'nın güneydoğusunda, Tuna Deltası ve kıyı bölgesi dahil olmak üzere deniz ve nehirler üzerinde gerçekleşecek NATO’nun Sea Shield 2023 kapsamlı tatbikatına Romanya ve diğer 12 müttefik ve ortak ülkeden 3 binden fazla asker katılacak. Manevralar sırasında Romanya Donanmasına ait 30'dan fazla savaş gemisi, Bulgaristan Donanmasına ait iki savaş gemisi, Fransa, Romanya, ABD ve Türkiye'den 14 uçak, milli savunma sistemi kurumlarına ait 15 bot ve devriye botu, 57 askeri araç ve diğer askeri teçhizat, ayrıca kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer koruma uzmanları devrede olacak” ifadelerine yer verildi.
Haberde ayrıca tatbikata her koşulda karmaşık eğitim faaliyetleri yürütecek olan Arnavutluk, Bulgaristan, Fransa, Gürcistan, Yunanistan, Polonya, Portekiz, İngiltere ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı, Hollanda Krallığı, Moldova, ABD ve Türkiye’den askeri personelin katılacağı bilgisi verildi.
Söz konusu tatbikatın ‘Romanya'nın bölgesel ve uluslararası girişimlerinin ve çıkarlarının desteklenmesine, ayrıca katılan güçler arasındaki birlikte çalışabilirlik düzeyinin artırılmasına katkıda bulunduğu’ kaydedildi.
Fransa’da Cahors şehrinin göbeğinde Orion23 tatbikatının son aşaması icra edildi. Siviller gündelik hayatlarına devam ederken, askerler tatbikatı sürdürdü. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2023
SAVUNMA
Fransa'da şehrin göbeğinde askeri tatbikat
12 Mart, 23:34
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала