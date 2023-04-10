https://sputniknews.com.tr/20230410/mustafa-sarigul-ata-topraklarina-erzincanima-gidiyorum-1069475915.html
Mustafa Sarıgül: Ata topraklarına, Erzincan'ıma gidiyorum
Mustafa Sarıgül: Ata topraklarına, Erzincan'ıma gidiyorum
28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde, CHP listelerinden Erzincan 1. sıra milletvekili adayı Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül... 10.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-10T16:09+0300
2023-04-10T16:09+0300
2023-04-10T16:09+0300
2023 türkiye seçimleri
mustafa sarıgül
türkiye değişim partisi (tdp)
seçim
erzincan
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
aday listesi
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TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde, barışın ve kardeşliğin kazanmasını arzu ettiğini söyledi.Kuruldukları günden bugüne koltuk için yön, saf, ağız değiştirmediklerini ifade eden Sarıgül, "Türkiye'nin, demokratik parlamenter sisteme dönmesi lazım. Sayın Kılıçdaroğlu, uzlaşmacı kişiliği, demokrat tavrı ve devlet deneyimiyle parlamenter sisteme geçiş için en uygun adaydır. Bu nedenle cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğimizi ilan ettik" diye konuştu.Mustafa Sarıgül, Erzincan'dan milletvekili adayı olduğunu, bu nedenle süreçte Ankara'da son basın toplantısını yaptığını dile getirerek, şunları kaydetti:"Bugün itibarıyla ata topraklarına, Erzincan'ıma gidiyorum. Hiçbir siyasi parti farkı gözetmeden bütün yurttaşlarımı kucaklamaya gidiyorum. İnanıyorum ki Erzincan'da sevgi kazanacak, Erzincan kazanacak, Türkiye kazanacak. Erzincan'da bütün siyasi partilere sesleneceğim.Türkiye'mizi varlığa, berekete, huzura kavuşturmak için bu kürsüden bugün ayrılıyorum. İnşallah 4 hafta sonra bütün Erzincanlı hemşerilerimizin desteğiyle o sandıktan çıkarak, parlamentoda sizleri hayırlıysa temsil etmeyi Allah'ım nasip etsin."
https://sputniknews.com.tr/20230410/milletvekili-olmak-icin-istifa-eden-hatay-valisi-rahmi-dogan-aday-gosterilmedi-1069453988.html
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mustafa sarıgül, türkiye değişim partisi (tdp), seçim, erzincan, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), aday listesi
mustafa sarıgül, türkiye değişim partisi (tdp), seçim, erzincan, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), aday listesi
Mustafa Sarıgül: Ata topraklarına, Erzincan'ıma gidiyorum
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28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde, CHP listelerinden Erzincan 1. sıra milletvekili adayı Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, seçim çalışmaları için Erzincan'a gideceğini belirterek, "İnanıyorum ki Erzincan'da sevgi kazanacak, Erzincan kazanacak, Türkiye kazanacak" dedi.
TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde, barışın ve kardeşliğin kazanmasını arzu ettiğini söyledi.
Kuruldukları günden bugüne koltuk için yön, saf, ağız değiştirmediklerini ifade eden Sarıgül, "Türkiye'nin, demokratik parlamenter sisteme dönmesi lazım. Sayın Kılıçdaroğlu, uzlaşmacı kişiliği, demokrat tavrı ve devlet deneyimiyle parlamenter sisteme geçiş için en uygun adaydır. Bu nedenle cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğimizi ilan ettik" diye konuştu.
Mustafa Sarıgül, Erzincan'dan milletvekili adayı olduğunu, bu nedenle süreçte Ankara'da son basın toplantısını yaptığını dile getirerek, şunları kaydetti:
"Bugün itibarıyla ata topraklarına, Erzincan'ıma gidiyorum. Hiçbir siyasi parti farkı gözetmeden bütün yurttaşlarımı kucaklamaya gidiyorum. İnanıyorum ki Erzincan'da sevgi kazanacak, Erzincan kazanacak, Türkiye kazanacak. Erzincan'da bütün siyasi partilere sesleneceğim.
Türkiye'mizi varlığa, berekete, huzura kavuşturmak için bu kürsüden bugün ayrılıyorum. İnşallah 4 hafta sonra bütün Erzincanlı hemşerilerimizin desteğiyle o sandıktan çıkarak, parlamentoda sizleri hayırlıysa temsil etmeyi Allah'ım nasip etsin."