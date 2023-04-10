https://sputniknews.com.tr/20230410/milletvekili-olmak-icin-istifa-eden-hatay-valisi-rahmi-dogan-aday-gosterilmedi-1069453988.html
Milletvekili olmak için istifa eden Hatay Valisi Rahmi Doğan aday gösterilmedi
Milletvekili olmak için istifa eden Hatay Valisi Rahmi Doğan aday gösterilmedi
AK Parti'den milletvekili adayı olmak için Hatay Valiliği'nden istifa eden Vali Rahmi Doğan ile Hatay İl Sağlık Müdürü Mustafa Hambolat aday gösterilmedi. 10.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-10T11:40+0300
2023-04-10T11:40+0300
2023-04-10T11:47+0300
hatay
hatay valiliği
rahmi doğan
seçim
aday
ak parti
2023 türkiye seçimleri
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Milletvekilliği adaylığı için Hatay Valiliği'nden istifa eden Rahmi Doğan ve eski Hatay İl Sağlık Müdürü Mustafa Hambolat AK Parti'den aday gösterilmedi.AK Parti, 14 Mayıs'ta yapılacak milletvekiliği seçimleri için milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti.Kahramanmaraşlı merkezli deprem felaketinde en çok yıkımın yaşandığı il Hatay olmuştu. Depremden bir ay sonra ise Hatay Valisi Rahmi Doğan, milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa etmişti. AK Parti, Rahmi Doğan ve Mustafa Hambolat'ı milletvekili adayı göstermedi.
https://sputniknews.com.tr/20230315/hatay-valisi-istifa-etti-1068277928.html
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hatay, hatay valiliği, rahmi doğan, seçim, aday, ak parti
hatay, hatay valiliği, rahmi doğan, seçim, aday, ak parti
Milletvekili olmak için istifa eden Hatay Valisi Rahmi Doğan aday gösterilmedi
11:40 10.04.2023 (güncellendi: 11:47 10.04.2023) Abone ol
AK Parti'den milletvekili adayı olmak için Hatay Valiliği'nden istifa eden Vali Rahmi Doğan ile Hatay İl Sağlık Müdürü Mustafa Hambolat aday gösterilmedi.
Milletvekilliği adaylığı için Hatay Valiliği'nden istifa eden Rahmi Doğan ve eski Hatay İl Sağlık Müdürü Mustafa Hambolat AK Parti'den aday gösterilmedi.
AK Parti, 14 Mayıs'ta yapılacak milletvekiliği seçimleri için milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti.
Kahramanmaraşlı merkezli deprem felaketinde en çok yıkımın yaşandığı il Hatay olmuştu. Depremden bir ay sonra ise Hatay Valisi Rahmi Doğan, milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa etmişti. AK Parti, Rahmi Doğan ve Mustafa Hambolat'ı milletvekili adayı göstermedi.