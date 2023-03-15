https://sputniknews.com.tr/20230315/hatay-valisi-istifa-etti-1068277928.html
Hatay Valisi Rahmi Doğan, milletvekili adayı olmak için istifa etti
Hatay Valisi Rahmi Doğan, milletvekili adayı olmak için istifa etti
Hatay Valisi Rahmi Doğan sosyal medya hesabından istifa ettiğini duyurdu. 15.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-15T11:41+0300
2023-03-15T11:41+0300
2023-03-15T12:02+0300
politika
hatay
vali
istifa
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Hatay Valisi Rahmi Doğan, 14 Mayıs seçimlerinde Sivas'tan aday adayı olmak için görevinden istifa etti.Doğan sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, "Memleketim Sivas'tan aday adayı olabilmek için valilik görevinden ayrılıyorum" dedi.
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hatay, vali, istifa
Hatay Valisi Rahmi Doğan, milletvekili adayı olmak için istifa etti
11:41 15.03.2023 (güncellendi: 12:02 15.03.2023) Abone ol
Hatay Valisi Rahmi Doğan sosyal medya hesabından istifa ettiğini duyurdu.
Hatay Valisi Rahmi Doğan, 14 Mayıs seçimlerinde Sivas'tan aday adayı olmak için görevinden istifa etti.
Doğan sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, "Memleketim Sivas'tan aday adayı olabilmek için valilik görevinden ayrılıyorum" dedi.