https://sputniknews.com.tr/20230315/hatay-valisi-istifa-etti-1068277928.html

Hatay Valisi Rahmi Doğan, milletvekili adayı olmak için istifa etti

Hatay Valisi Rahmi Doğan, milletvekili adayı olmak için istifa etti

Hatay Valisi Rahmi Doğan sosyal medya hesabından istifa ettiğini duyurdu. 15.03.2023, Sputnik Türkiye

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politika

hatay

vali

istifa

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Hatay Valisi Rahmi Doğan, 14 Mayıs seçimlerinde Sivas'tan aday adayı olmak için görevinden istifa etti.Doğan sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, "Memleketim Sivas'tan aday adayı olabilmek için valilik görevinden ayrılıyorum" dedi.

hatay

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Sputnik Türkiye

hatay, vali, istifa