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Hatay Valisi Rahmi Doğan, milletvekili adayı olmak için istifa etti
Hatay Valisi Rahmi Doğan, milletvekili adayı olmak için istifa etti
Hatay Valisi Rahmi Doğan sosyal medya hesabından istifa ettiğini duyurdu. 15.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-15T11:41+0300
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politika
hatay
vali
istifa
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Hatay Valisi Rahmi Doğan, 14 Mayıs seçimlerinde Sivas'tan aday adayı olmak için görevinden istifa etti.Doğan sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, "Memleketim Sivas'tan aday adayı olabilmek için valilik görevinden ayrılıyorum" dedi.
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hatay, vali, istifa
hatay, vali, istifa

Hatay Valisi Rahmi Doğan, milletvekili adayı olmak için istifa etti

11:41 15.03.2023 (güncellendi: 12:02 15.03.2023)
© İHA / ADEM KARAGÖZ Hatay Valisi Rahmi Doğan
 Hatay Valisi Rahmi Doğan - Sputnik Türkiye, 1920, 15.03.2023
© İHA / ADEM KARAGÖZ
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Hatay Valisi Rahmi Doğan sosyal medya hesabından istifa ettiğini duyurdu.
Hatay Valisi Rahmi Doğan, 14 Mayıs seçimlerinde Sivas'tan aday adayı olmak için görevinden istifa etti.
Doğan sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, "Memleketim Sivas'tan aday adayı olabilmek için valilik görevinden ayrılıyorum" dedi.
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