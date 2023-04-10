https://sputniknews.com.tr/20230410/israilli-ust-duzey-yetkili-mescid-i-aksa-baskininda-polisin-asiri-guc-kullandigini-kabul-etti-1069442503.html
İsrailli üst düzey yetkili: Polis Mescid-i Aksa'da Filistinlilere aşırı ve orantısız şiddet kullandı
İsrailli üst düzey yetkili: Polis Mescid-i Aksa'da Filistinlilere aşırı ve orantısız şiddet kullandı
İsrail basını, üst düzey bir yetkilinin, polisin Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskını sırasında orantısız güç kullandığını itiraf ettiğini yazdı. 10.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-10T01:05+0300
2023-04-10T01:05+0300
2023-04-10T01:12+0300
dünya
israil
mescid-i aksa
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Times of İsrael adlı internet sitesinin haberine göre, İsrailli üst düzey bir yetkili, polisin Mescid-i Aksa'da ibadet eden Filistinlilere yönelik şiddet uygulamasının 'İsrail'e ciddi zarar verdiğini' kaydetti.'Yetkili, "Filistinlilerin camide silah depoladığı yönünde bir istihbarat alması nedeniyle, İsrail polisinin camiye girmekten başka bir seçeneğinin bulunmadığını" savundu.Polisin Filistinlilere yönelik aşırı ve orantısız şiddet kullandığını kabul eden yetkili, İsrail'in 'küresel imajının olay nedeniyle ciddi zarar gördüğünü' ifade etti.İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'daki Müslümanlara ses bombası, kauçuk kaplı mermi ve coplarla orantısız güç kullanarak iki gün üst üste müdahale etmesi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te gerilimi tırmandırmış, olayların çıkmasına yol açmıştı.İsrai'in Mescid-i Aksa baskınıyla bölgede 4 Nisan'da başlayan gerilim, 7 Nisan Cuma gecesinin ilk saatlerinde İsrail'den Gazze ve Lübnan'a yönelik düzenlenen saldırılarla tırmanmıştı. Buna karşılık Gazze'den de İsrail yönüne roketler fırlatılmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230409/times-meydaninda-israilin-filistinlilere-yonelik-saldirilari-protesto-edildi-1069416545.html
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israil, mescid-i aksa, lübnan
israil, mescid-i aksa, lübnan
İsrailli üst düzey yetkili: Polis Mescid-i Aksa'da Filistinlilere aşırı ve orantısız şiddet kullandı
01:05 10.04.2023 (güncellendi: 01:12 10.04.2023) Abone ol
İsrail basını, üst düzey bir yetkilinin, polisin Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskını sırasında orantısız güç kullandığını itiraf ettiğini yazdı.
Times of İsrael adlı internet sitesinin haberine göre, İsrailli üst düzey bir yetkili, polisin Mescid-i Aksa'da ibadet eden Filistinlilere yönelik şiddet uygulamasının 'İsrail'e ciddi zarar verdiğini' kaydetti.'
Yetkili, "Filistinlilerin camide silah depoladığı yönünde bir istihbarat alması nedeniyle, İsrail polisinin camiye girmekten başka bir seçeneğinin bulunmadığını" savundu.
Polisin Filistinlilere yönelik aşırı ve orantısız şiddet kullandığını kabul eden yetkili, İsrail'in 'küresel imajının olay nedeniyle ciddi zarar gördüğünü' ifade etti.
İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'daki Müslümanlara ses bombası, kauçuk kaplı mermi ve coplarla orantısız güç kullanarak iki gün üst üste müdahale etmesi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te gerilimi tırmandırmış, olayların çıkmasına yol açmıştı.
İsrai'in Mescid-i Aksa baskınıyla bölgede 4 Nisan'da başlayan gerilim, 7 Nisan Cuma gecesinin ilk saatlerinde İsrail'den Gazze ve Lübnan'a yönelik düzenlenen saldırılarla tırmanmıştı. Buna karşılık Gazze'den de İsrail yönüne roketler fırlatılmıştı.