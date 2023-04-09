https://sputniknews.com.tr/20230409/times-meydaninda-israilin-filistinlilere-yonelik-saldirilari-protesto-edildi-1069416545.html

Times Meydanı'nda İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları protesto edildi

Times Meydanı'nda İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları protesto edildi

ABD'nin New York şehrinde farklı milletlerden ve yaşlardan çok sayıda katılımcı, kentin merkezi Times Meydanı'nda Filistin'e destek için toplandı. 09.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-09T16:06+0300

2023-04-09T16:06+0300

2023-04-09T16:06+0300

dünya

ortadoğu

filistin

israil-filistin

israil-filistin sorunu

times meydanı

new york

abd

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/09/1069416741_0:313:3084:2048_1920x0_80_0_0_d51c4ebaa3b2a071cb681e286303e0bd.jpg

Filistin bayrakları ve Filistin'in geleneksel kefiyeleri ile Times Meydanı'nda toplanan kalabalık, İsrail'in Mescid'i Aksa'ya yönelik saldırılarını ve işgali protesto etti.Göstericiler, "Filistin çok yaşa" ve "Filistin'i özgürleştireceğiz" sloganları attı.Ayrıca 1987 ve 1993'teki kitlesel Filistin ayaklanmalarına gönderme yapılarak 'İntifada' sloganları yükseldi.Ne olmuştu?İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere namaz esnasında şiddet kullanarak iki gece üst üste müdahale etmesi işgal altındaki Doğu Kudüs'te gerilimi tırmandırmış, olayların çıkmasına yol açmıştı.İsrail ordusu, 6 Nisan Perşembe günü Lübnan’dan ülkenin kuzey bölgelerine bir dizi roket atıldığını ve ülkenin kuzey bölgelerinde uyarı sirenlerinin devreye girdiğini duyurmuştu.İsrail Dışişleri Bakanlığı, saldırıda 34 roket fırlatıldığını bildirmişti. İsrail ordusu, akşam saatlerinde de Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine üç havan mermisi atıldığını açıklamıştı.Geçtiğimiz cuma günü, Mescid-i Aksa'da toplanan on binlerce Filistinli, cuma namazının ardından İsrail ordusunu protesto etmişti.İslam İşbirliği Teşkilatı yaptığı açıklamalarda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni göreve çağırmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230409/israil-ordusu-suriyeyi-vurdu-1069390560.html

filistin

times meydanı

new york

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ortadoğu, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, times meydanı, new york, abd