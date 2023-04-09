https://sputniknews.com.tr/20230409/times-meydaninda-israilin-filistinlilere-yonelik-saldirilari-protesto-edildi-1069416545.html
Times Meydanı'nda İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları protesto edildi
Times Meydanı'nda İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları protesto edildi
ABD'nin New York şehrinde farklı milletlerden ve yaşlardan çok sayıda katılımcı, kentin merkezi Times Meydanı'nda Filistin'e destek için toplandı. 09.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-09T16:06+0300
2023-04-09T16:06+0300
2023-04-09T16:06+0300
dünya
ortadoğu
filistin
israil-filistin
israil-filistin sorunu
times meydanı
new york
abd
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Filistin bayrakları ve Filistin'in geleneksel kefiyeleri ile Times Meydanı'nda toplanan kalabalık, İsrail'in Mescid'i Aksa'ya yönelik saldırılarını ve işgali protesto etti.Göstericiler, "Filistin çok yaşa" ve "Filistin'i özgürleştireceğiz" sloganları attı.Ayrıca 1987 ve 1993'teki kitlesel Filistin ayaklanmalarına gönderme yapılarak 'İntifada' sloganları yükseldi.Ne olmuştu?İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere namaz esnasında şiddet kullanarak iki gece üst üste müdahale etmesi işgal altındaki Doğu Kudüs'te gerilimi tırmandırmış, olayların çıkmasına yol açmıştı.İsrail ordusu, 6 Nisan Perşembe günü Lübnan’dan ülkenin kuzey bölgelerine bir dizi roket atıldığını ve ülkenin kuzey bölgelerinde uyarı sirenlerinin devreye girdiğini duyurmuştu.İsrail Dışişleri Bakanlığı, saldırıda 34 roket fırlatıldığını bildirmişti. İsrail ordusu, akşam saatlerinde de Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine üç havan mermisi atıldığını açıklamıştı.Geçtiğimiz cuma günü, Mescid-i Aksa'da toplanan on binlerce Filistinli, cuma namazının ardından İsrail ordusunu protesto etmişti.İslam İşbirliği Teşkilatı yaptığı açıklamalarda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni göreve çağırmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230409/israil-ordusu-suriyeyi-vurdu-1069390560.html
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ortadoğu, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, times meydanı, new york, abd
ortadoğu, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, times meydanı, new york, abd
Times Meydanı'nda İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları protesto edildi
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ABD'nin New York şehrinde farklı milletlerden ve yaşlardan çok sayıda katılımcı, kentin merkezi Times Meydanı'nda Filistin'e destek için toplandı.
Filistin bayrakları ve Filistin'in geleneksel kefiyeleri ile Times Meydanı'nda toplanan kalabalık, İsrail'in Mescid'i Aksa'ya yönelik saldırılarını ve işgali protesto etti.
Göstericiler, "Filistin çok yaşa" ve "Filistin'i özgürleştireceğiz" sloganları attı.
Ayrıca 1987 ve 1993'teki kitlesel Filistin ayaklanmalarına gönderme yapılarak 'İntifada' sloganları yükseldi.
Ne olmuştu?
İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere namaz esnasında şiddet kullanarak iki gece üst üste müdahale etmesi işgal altındaki Doğu Kudüs'te gerilimi tırmandırmış, olayların çıkmasına yol açmıştı.
İsrail ordusu, 6 Nisan Perşembe günü Lübnan’dan ülkenin kuzey bölgelerine bir dizi roket atıldığını ve ülkenin kuzey bölgelerinde uyarı sirenlerinin devreye girdiğini duyurmuştu.
İsrail Dışişleri Bakanlığı, saldırıda 34 roket fırlatıldığını bildirmişti. İsrail ordusu, akşam saatlerinde de Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine üç havan mermisi atıldığını açıklamıştı.
Geçtiğimiz cuma günü, Mescid-i Aksa'da toplanan on binlerce Filistinli, cuma namazının ardından İsrail ordusunu protesto etmişti.
İslam İşbirliği Teşkilatı yaptığı açıklamalarda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni göreve çağırmıştı.