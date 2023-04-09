https://sputniknews.com.tr/20230409/israil-ordusu-suriyeyi-vurdu-1069390560.html

İsrail ordusu Suriye'yi vurdu

İsrail ordusu Suriye'yi vurdu

İsrail ordusunun, işgal altındaki Golan Tepeleri'ne Suriye'den roket atıldığı iddiasıyla bazı noktaları vurduğu bildirildi. 09.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-09T05:54+0300

2023-04-09T05:54+0300

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dünya

suriye

israil

golan tepeleri

saldırı

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İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Suriye'den İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'ne yeniden roketlerin fırlatıldığı belirtilerek, "Misilleme olarak Suriye'yi şu an vuruyoruz" ifadesi kullanıldı.İsrail kamu yayın kuruluşu KAN'ın haberine göre de Suriye'den Golan Tepeleri'nin güneyindeki Netur ve Avni Eitan'a 3 roket fırlatıldı.Haberde, iki füzenin açık alana düştüğü, üçüncü füzenin ise Demir Kubbe füze savunma sistemi tarafından imha edildiği belirtildi.İsrail ordusu, dün akşam yaptığı açıklamada, Suriye'den Golan Tepeleri'ne 3 roket fırlatıldığını, roketlerden birinin Golan Tepeleri'nin güneyindeki boş araziye düştüğünü ifade etmişti.Belirli aralıklarla topraklarına Suriye'den roket atıldığını ileri süren İsrail ordusu, savaş uçaklarıyla Suriye ordusuna ait noktaları hedef alıyor.

https://sputniknews.com.tr/20230404/israil-yeniden-suriyeye-saldirdi-1069132931.html

suriye

israil

golan tepeleri

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suriye, israil, golan tepeleri, saldırı