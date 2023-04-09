İsrail ordusu Suriye'yi vurdu

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
6 dk
ÖZEL HABER
Emekli Kurmay Albay Atabay: Arktik Okyanusu bölgesi mücadele alanı olacak
07:00
8 dk
ÖZEL HABER
Suriye’nin Arap Birliği'ne dönüşü neleri değiştirir?
08:00
12 dk
ÖZEL HABER
Ukraynalı komutandan NATO ülkelerine: Mühimmat sağlamakta aciz kaldılar
09:00
2 dk
ÖZEL HABER
Macron'un Çin ziyareti ne anlama geliyor?
10:00
16 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
11:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
GERCEGIN YORUNGESI
Erkin Oncan'la Gercegin Yorungesi
13:06
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
ÖZEL HABER
Bombalı saldırıda öldürülen Tatarskiy’e Putin’den cesaret ödülü
16:30
2 dk
ÖZEL HABER
Batı'nın Rusya'ya uygululadığı petrol ambargosu etkili oldu mu?
16:45
4 dk
ÖZEL HABER
NATO'nun Türkiye ile bitmeyen sorunları
17:28
5 dk
ÖZEL HABER
Yunanistan’ın Ukrayna’ya silah vetosu
17:47
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
6 dk
ÖZEL HABER
Emekli Kurmay Albay Atabay: Arktik Okyanusu bölgesi mücadele alanı olacak
09:00
8 dk
ÖZEL HABER
Suriye’nin Arap Ligi’ne dönüşü neleri değiştirir?
10:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
11:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
ÖZEL HABER
Ukraynalı komutandan NATO ülkelerine: Mühimmat sağlamakta aciz kaldılar
13:42
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
ÖZEL HABER
Macron'un Çin ziyareti ne anlama geliyor?
14:44
16 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
ÖZEL HABER
Bombalı saldırıda öldürülen Tatarskiy’e Putin’den cesaret ödülü
18:31
2 dk
ÖZEL HABER
Batı'nın Rusya'ya uygululadığı petrol ambargosu etkili oldu mu?
19:00
4 dk
ÖZEL HABER
NATO'nun Türkiye ile bitmeyen sorunları
19:34
5 dk
ÖZEL HABER
Yunanistan’ın Ukrayna’ya silah vetosu
20:00
3 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230409/israil-ordusu-suriyeyi-vurdu-1069390560.html
İsrail ordusu Suriye'yi vurdu
İsrail ordusu Suriye'yi vurdu
İsrail ordusunun, işgal altındaki Golan Tepeleri'ne Suriye'den roket atıldığı iddiasıyla bazı noktaları vurduğu bildirildi. 09.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-09T05:54+0300
2023-04-09T05:54+0300
dünya
suriye
israil
golan tepeleri
saldırı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/08/15/1060211746_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_b63ad516972f776977c06a742633b64a.jpg
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Suriye'den İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'ne yeniden roketlerin fırlatıldığı belirtilerek, "Misilleme olarak Suriye'yi şu an vuruyoruz" ifadesi kullanıldı.İsrail kamu yayın kuruluşu KAN'ın haberine göre de Suriye'den Golan Tepeleri'nin güneyindeki Netur ve Avni Eitan'a 3 roket fırlatıldı.Haberde, iki füzenin açık alana düştüğü, üçüncü füzenin ise Demir Kubbe füze savunma sistemi tarafından imha edildiği belirtildi.İsrail ordusu, dün akşam yaptığı açıklamada, Suriye'den Golan Tepeleri'ne 3 roket fırlatıldığını, roketlerden birinin Golan Tepeleri'nin güneyindeki boş araziye düştüğünü ifade etmişti.Belirli aralıklarla topraklarına Suriye'den roket atıldığını ileri süren İsrail ordusu, savaş uçaklarıyla Suriye ordusuna ait noktaları hedef alıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230404/israil-yeniden-suriyeye-saldirdi-1069132931.html
suriye
israil
golan tepeleri
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/08/15/1060211746_39:0:687:486_1920x0_80_0_0_dd3077a928358849e873d8863bc63b74.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
suriye, israil, golan tepeleri, saldırı
suriye, israil, golan tepeleri, saldırı

İsrail ordusu Suriye'yi vurdu

05:54 09.04.2023
© AAİsrail ordusunun Demir Kubbe hava savunma sistemi
İsrail ordusunun Demir Kubbe hava savunma sistemi - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2023
© AA
Abone olTelegram
İsrail ordusunun, işgal altındaki Golan Tepeleri'ne Suriye'den roket atıldığı iddiasıyla bazı noktaları vurduğu bildirildi.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Suriye'den İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'ne yeniden roketlerin fırlatıldığı belirtilerek, "Misilleme olarak Suriye'yi şu an vuruyoruz" ifadesi kullanıldı.
İsrail kamu yayın kuruluşu KAN'ın haberine göre de Suriye'den Golan Tepeleri'nin güneyindeki Netur ve Avni Eitan'a 3 roket fırlatıldı.
Haberde, iki füzenin açık alana düştüğü, üçüncü füzenin ise Demir Kubbe füze savunma sistemi tarafından imha edildiği belirtildi.
İsrail ordusu, dün akşam yaptığı açıklamada, Suriye'den Golan Tepeleri'ne 3 roket fırlatıldığını, roketlerden birinin Golan Tepeleri'nin güneyindeki boş araziye düştüğünü ifade etmişti.
Belirli aralıklarla topraklarına Suriye'den roket atıldığını ileri süren İsrail ordusu, savaş uçaklarıyla Suriye ordusuna ait noktaları hedef alıyor.
Suriye'nin başkenti Şam'da bazı noktalara İsrail tarafından hava saldırısı gerçekleştirildiği öne sürüldü. Hava savunma sistemlerinin saldırıları başarıyla püskürttüğü bildirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2023
DÜNYA
İsrail yeniden Suriye'ye saldırdı
4 Nisan, 02:16
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала