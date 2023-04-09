https://sputniknews.com.tr/20230409/israil-ordusu-suriyeyi-vurdu-1069390560.html
İsrail ordusu Suriye'yi vurdu
İsrail ordusu Suriye'yi vurdu
İsrail ordusunun, işgal altındaki Golan Tepeleri'ne Suriye'den roket atıldığı iddiasıyla bazı noktaları vurduğu bildirildi. 09.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-09T05:54+0300
2023-04-09T05:54+0300
2023-04-09T05:54+0300
dünya
suriye
israil
golan tepeleri
saldırı
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İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Suriye'den İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'ne yeniden roketlerin fırlatıldığı belirtilerek, "Misilleme olarak Suriye'yi şu an vuruyoruz" ifadesi kullanıldı.İsrail kamu yayın kuruluşu KAN'ın haberine göre de Suriye'den Golan Tepeleri'nin güneyindeki Netur ve Avni Eitan'a 3 roket fırlatıldı.Haberde, iki füzenin açık alana düştüğü, üçüncü füzenin ise Demir Kubbe füze savunma sistemi tarafından imha edildiği belirtildi.İsrail ordusu, dün akşam yaptığı açıklamada, Suriye'den Golan Tepeleri'ne 3 roket fırlatıldığını, roketlerden birinin Golan Tepeleri'nin güneyindeki boş araziye düştüğünü ifade etmişti.Belirli aralıklarla topraklarına Suriye'den roket atıldığını ileri süren İsrail ordusu, savaş uçaklarıyla Suriye ordusuna ait noktaları hedef alıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230404/israil-yeniden-suriyeye-saldirdi-1069132931.html
suriye
israil
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suriye, israil, golan tepeleri, saldırı
suriye, israil, golan tepeleri, saldırı
İsrail ordusu Suriye'yi vurdu
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İsrail ordusunun, işgal altındaki Golan Tepeleri'ne Suriye'den roket atıldığı iddiasıyla bazı noktaları vurduğu bildirildi.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Suriye'den İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'ne yeniden roketlerin fırlatıldığı belirtilerek, "Misilleme olarak Suriye'yi şu an vuruyoruz" ifadesi kullanıldı.
İsrail kamu yayın kuruluşu KAN'ın haberine göre de Suriye'den Golan Tepeleri'nin güneyindeki Netur ve Avni Eitan'a 3 roket fırlatıldı.
Haberde, iki füzenin açık alana düştüğü, üçüncü füzenin ise Demir Kubbe füze savunma sistemi tarafından imha edildiği belirtildi.
İsrail ordusu, dün akşam yaptığı açıklamada, Suriye'den Golan Tepeleri'ne 3 roket fırlatıldığını, roketlerden birinin Golan Tepeleri'nin güneyindeki boş araziye düştüğünü ifade etmişti.
Belirli aralıklarla topraklarına Suriye'den roket atıldığını ileri süren İsrail ordusu, savaş uçaklarıyla Suriye ordusuna ait noktaları hedef alıyor.