https://sputniknews.com.tr/20230410/fatih-altayli-listelere-bakinca-guldum-chp-biraz-neo-akp-olmus-1069461694.html
Fatih Altaylı: Listelere bakınca güldüm, CHP biraz 'NEO-AKP' olmuş
Fatih Altaylı: Listelere bakınca güldüm, CHP biraz 'NEO-AKP' olmuş
HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, CHP’nin milletvekili aday listesine ilişkin "14 Mayıs günü iktidarın değişmesi halinde, 15 Mayıs’ta 2002’yedönmeyi beklemediğim... 10.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-10T12:57+0300
2023-04-10T12:57+0300
2023-04-10T12:57+0300
2023 türkiye seçimleri
kemal kılıçdaroğlu
chp
milletvekili
kadın milletvekili
milletvekili adayı
ak parti
fatih altaylı
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HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, CHP’nin milletvekili aday listesine ilişkin olarak, “Listelere bakınca güldüm.CHP biraz ‘NEO-AKP’ olmuş. Ama farklı bir şey zaten beklemiyordum.14 Mayıs günü iktidarın değişmesi halinde, 15 Mayıs’ta 2002’yedönmeyi beklemediğim gibi. Ama bu kadarı benim için bile şaşırtıcı oldu.” yorumunu yaptı.Altaylı yazısında, “CHP listelerinde tek iyi şey, büyükelçi Namık Tan’ı görmek oldu. Oy vereceğim seçim bölgesinde ise oy vermeyi düşündüğüm iki partinin de, oy vermeyi düşünmediğim adaylar göstermiş olması keyfimi kaçırdı. Ama biliyorum ki bu seçim kişilik meselesi değil.” ifadesini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230410/secimde-13-siyasi-parti-tek-basina-digerleri-ittifak-catisinda-yarisacak-1069456420.html
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kemal kılıçdaroğlu, chp, milletvekili, kadın milletvekili, milletvekili adayı, ak parti, fatih altaylı
kemal kılıçdaroğlu, chp, milletvekili, kadın milletvekili, milletvekili adayı, ak parti, fatih altaylı
Fatih Altaylı: Listelere bakınca güldüm, CHP biraz 'NEO-AKP' olmuş
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HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, CHP’nin milletvekili aday listesine ilişkin "14 Mayıs günü iktidarın değişmesi halinde, 15 Mayıs’ta 2002’yedönmeyi beklemediğim gibi. Ama bu kadarı benim için bile şaşırtıcı oldu” yorumunu yaptı.
HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, CHP’nin milletvekili aday listesine ilişkin olarak, “Listelere bakınca güldüm.CHP biraz ‘NEO-AKP’ olmuş. Ama farklı bir şey zaten beklemiyordum.14 Mayıs günü iktidarın değişmesi halinde, 15 Mayıs’ta 2002’yedönmeyi beklemediğim gibi. Ama bu kadarı benim için bile şaşırtıcı oldu.” yorumunu yaptı.
Altaylı yazısında
, “CHP listelerinde tek iyi şey, büyükelçi Namık Tan’ı görmek oldu. Oy vereceğim seçim bölgesinde ise oy vermeyi düşündüğüm iki partinin de, oy vermeyi düşünmediğim adaylar göstermiş olması keyfimi kaçırdı. Ama biliyorum ki bu seçim kişilik meselesi değil.”
ifadesini kullandı.