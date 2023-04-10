https://sputniknews.com.tr/20230410/fatih-altayli-listelere-bakinca-guldum-chp-biraz-neo-akp-olmus-1069461694.html

Fatih Altaylı: Listelere bakınca güldüm, CHP biraz 'NEO-AKP' olmuş

Fatih Altaylı: Listelere bakınca güldüm, CHP biraz 'NEO-AKP' olmuş

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, CHP’nin milletvekili aday listesine ilişkin "14 Mayıs günü iktidarın değişmesi halinde, 15 Mayıs’ta 2002’yedönmeyi beklemediğim... 10.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-10T12:57+0300

2023-04-10T12:57+0300

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2023 türkiye seçimleri

kemal kılıçdaroğlu

chp

milletvekili

kadın milletvekili

milletvekili adayı

ak parti

fatih altaylı

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HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, CHP’nin milletvekili aday listesine ilişkin olarak, “Listelere bakınca güldüm.CHP biraz ‘NEO-AKP’ olmuş. Ama farklı bir şey zaten beklemiyordum.14 Mayıs günü iktidarın değişmesi halinde, 15 Mayıs’ta 2002’yedönmeyi beklemediğim gibi. Ama bu kadarı benim için bile şaşırtıcı oldu.” yorumunu yaptı.Altaylı yazısında, “CHP listelerinde tek iyi şey, büyükelçi Namık Tan’ı görmek oldu. Oy vereceğim seçim bölgesinde ise oy vermeyi düşündüğüm iki partinin de, oy vermeyi düşünmediğim adaylar göstermiş olması keyfimi kaçırdı. Ama biliyorum ki bu seçim kişilik meselesi değil.” ifadesini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230410/secimde-13-siyasi-parti-tek-basina-digerleri-ittifak-catisinda-yarisacak-1069456420.html

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kemal kılıçdaroğlu, chp, milletvekili, kadın milletvekili, milletvekili adayı, ak parti, fatih altaylı