https://sputniknews.com.tr/20230410/ece-erken-esini-kaybettikten-sonra-ilk-kez-konustu-bu-iliskide-kandirilan-taraf-bendim-1069446565.html

Ece Erken eşini kaybettikten sonra ilk kez konuştu: Bu ilişkide kandırılan taraf bendim

Ece Erken eşini kaybettikten sonra ilk kez konuştu: Bu ilişkide kandırılan taraf bendim

Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu geçen yıl kaybeden sunucu Ece Erken, sessizliğini bozdu. 10.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-10T08:52+0300

2023-04-10T08:52+0300

2023-04-10T08:52+0300

türkiye

ece erken

şafak mahmutyazıcıoğlu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/03/08/1054522860_0:0:729:411_1920x0_80_0_0_c383ad4f1c746b952a89efa00bbfeede.jpg

Geçtiğimiz yıl eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kaybettikten sonra sessizliğe gömülen Ece Erken, aylar sonra ilk kez konuştu. Günaydın'a röportaj veren Erken, eşiyle ilişkilerinin başladığı günlerden vefat ettiği geceye, ölümünden sonraki yaşadıklarına kadar samimi açıklamalar yaptı.Erken eşinin ölümüyle ilgili "Yeni yıla çok mutsuz girmiştim. Halbuki her şeyimiz yavaş yavaş yoluna giriyordu. Benim evime sığmıyorduk, yeni bir eve geçecektik. Şafak erken gideceğini hissetti ama... Şafak ile kıskançlıktan dolayı tartışmıştık. Ben de sinirlenip oğlum ve babamla birlikte Dubai'ye gittim. Şafak da benimle küs kalamazdı. Ardımdan o da geldi. Gelirken de "Bir gün ölürsem, senin kollarında ölmek istiyorum" diye yazdı. Bunu 18 Ocak'ta yazdı, 27 Ocak'ta da eşimi kaybettim. O gün toplantıya gitseydim benim kollarımda ölecekti belki de. Normalde Şafak'ın bütün toplantılarına da giderdim. Ama o gün gitmedim." dedi.Ece Erken ilişkileriyle ilgili şunları söyledi:Sahte boşanma belgesi olayına değinen Erken "Şafak bana boşandım diyerek sahte belgeyi verdi. Hatta onunla tanıştığım ilk hafta eski eşinin kardeşiyle tatile bile çıktık. Düşünün, bu durumda ben de inandım boşandıklarına. İnandırıldım daha doğrusu. Şafak benden önce BJK TV'de çalışmış bir sunucuyla birlikteymiş. Hatta eski eşi de Instagram'da kızı takip ediyormuş. Yani böyle ilginç bir ilişkileri varmış..." dedi.

https://sputniknews.com.tr/20221107/ece-erken-adliyede-burada-herkes-cok-kibar-sanki-esim-oldurulup-yerlerde-suruklenmemis-gibi-1063152925.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ece erken, şafak mahmutyazıcıoğlu