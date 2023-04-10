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https://sputniknews.com.tr/20230410/ece-erken-esini-kaybettikten-sonra-ilk-kez-konustu-bu-iliskide-kandirilan-taraf-bendim-1069446565.html
Ece Erken eşini kaybettikten sonra ilk kez konuştu: Bu ilişkide kandırılan taraf bendim
Ece Erken eşini kaybettikten sonra ilk kez konuştu: Bu ilişkide kandırılan taraf bendim
Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu geçen yıl kaybeden sunucu Ece Erken, sessizliğini bozdu. 10.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-10T08:52+0300
2023-04-10T08:52+0300
türkiye
ece erken
şafak mahmutyazıcıoğlu
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Geçtiğimiz yıl eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kaybettikten sonra sessizliğe gömülen Ece Erken, aylar sonra ilk kez konuştu. Günaydın'a röportaj veren Erken, eşiyle ilişkilerinin başladığı günlerden vefat ettiği geceye, ölümünden sonraki yaşadıklarına kadar samimi açıklamalar yaptı.Erken eşinin ölümüyle ilgili "Yeni yıla çok mutsuz girmiştim. Halbuki her şeyimiz yavaş yavaş yoluna giriyordu. Benim evime sığmıyorduk, yeni bir eve geçecektik. Şafak erken gideceğini hissetti ama... Şafak ile kıskançlıktan dolayı tartışmıştık. Ben de sinirlenip oğlum ve babamla birlikte Dubai'ye gittim. Şafak da benimle küs kalamazdı. Ardımdan o da geldi. Gelirken de "Bir gün ölürsem, senin kollarında ölmek istiyorum" diye yazdı. Bunu 18 Ocak'ta yazdı, 27 Ocak'ta da eşimi kaybettim. O gün toplantıya gitseydim benim kollarımda ölecekti belki de. Normalde Şafak'ın bütün toplantılarına da giderdim. Ama o gün gitmedim." dedi.Ece Erken ilişkileriyle ilgili şunları söyledi:Sahte boşanma belgesi olayına değinen Erken "Şafak bana boşandım diyerek sahte belgeyi verdi. Hatta onunla tanıştığım ilk hafta eski eşinin kardeşiyle tatile bile çıktık. Düşünün, bu durumda ben de inandım boşandıklarına. İnandırıldım daha doğrusu. Şafak benden önce BJK TV'de çalışmış bir sunucuyla birlikteymiş. Hatta eski eşi de Instagram'da kızı takip ediyormuş. Yani böyle ilginç bir ilişkileri varmış..." dedi.
https://sputniknews.com.tr/20221107/ece-erken-adliyede-burada-herkes-cok-kibar-sanki-esim-oldurulup-yerlerde-suruklenmemis-gibi-1063152925.html
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ece erken, şafak mahmutyazıcıoğlu
ece erken, şafak mahmutyazıcıoğlu

Ece Erken eşini kaybettikten sonra ilk kez konuştu: Bu ilişkide kandırılan taraf bendim

08:52 10.04.2023
© DHAEce Erken
Ece Erken - Sputnik Türkiye, 1920, 10.04.2023
© DHA
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Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu geçen yıl kaybeden sunucu Ece Erken, sessizliğini bozdu.
Geçtiğimiz yıl eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kaybettikten sonra sessizliğe gömülen Ece Erken, aylar sonra ilk kez konuştu. Günaydın'a röportaj veren Erken, eşiyle ilişkilerinin başladığı günlerden vefat ettiği geceye, ölümünden sonraki yaşadıklarına kadar samimi açıklamalar yaptı.
Erken eşinin ölümüyle ilgili "Yeni yıla çok mutsuz girmiştim. Halbuki her şeyimiz yavaş yavaş yoluna giriyordu. Benim evime sığmıyorduk, yeni bir eve geçecektik. Şafak erken gideceğini hissetti ama... Şafak ile kıskançlıktan dolayı tartışmıştık. Ben de sinirlenip oğlum ve babamla birlikte Dubai'ye gittim. Şafak da benimle küs kalamazdı. Ardımdan o da geldi. Gelirken de "Bir gün ölürsem, senin kollarında ölmek istiyorum" diye yazdı. Bunu 18 Ocak'ta yazdı, 27 Ocak'ta da eşimi kaybettim. O gün toplantıya gitseydim benim kollarımda ölecekti belki de. Normalde Şafak'ın bütün toplantılarına da giderdim. Ama o gün gitmedim." dedi.
Ece Erken ilişkileriyle ilgili şunları söyledi:
"Boşandığını düşündüğünüz insanla aynı evde yaşıyorsunuz. Kavga ediyorsunuz ve o boşandı diye düşündüğünüz eşinin evine gidiyor. Delirdim tabii. Ben aynayı da kırarım o sinirle, camını da... Aşkın gözü kördür derler ya. Ben ne diyorsa inanıyordum. Yani o gece onu aradım ama açmadı. O yüzden eve gittim. Eğer konuşsaydık arabasını kapının önünde gördüğüm halde, "Ben orada değilim" diyerek beni inandırırdı. Aynayı kırarak da kendime göre delil bıraktım aslında."
"Çocuğumun dişi ağrıdığı için gittim dedi sonrasında. Gece zaten eve geldi. Şafak ile çok büyük bir aşk yaşadım ama çok da acı çektim. Aslında başından beri bu ilişkide kandırılan taraf, mağdur olan taraf bendim. Ayna kırma görüntülerini de sonrasında öğrendiğim kadarıyla Şafak eski eşinin babasına vermiş. Eski eşinin de bunu kamuoyuyla paylaşmasından sonra ondan ayrıldım."
"Şafak bunu beni yalnızlaştırıp, sadece ona kalma isteğinden dolayı yapmıştı. Yani onunla barışmam için görüntüleri araç olarak kullandı. Bu görüntüler basına sızınca da barıştık. Şafak amacına ulaşmıştı. Hem yalnız kaldım hem işimden ayrılmak zorunda kaldım. Görüntülerin çıktığı gün barıştık ve beni Bodrum'a götürdü."
Sahte boşanma belgesi olayına değinen Erken "Şafak bana boşandım diyerek sahte belgeyi verdi. Hatta onunla tanıştığım ilk hafta eski eşinin kardeşiyle tatile bile çıktık. Düşünün, bu durumda ben de inandım boşandıklarına. İnandırıldım daha doğrusu. Şafak benden önce BJK TV'de çalışmış bir sunucuyla birlikteymiş. Hatta eski eşi de Instagram'da kızı takip ediyormuş. Yani böyle ilginç bir ilişkileri varmış..." dedi.
ece erken - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2022
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