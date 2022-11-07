https://sputniknews.com.tr/20221107/ece-erken-adliyede-burada-herkes-cok-kibar-sanki-esim-oldurulup-yerlerde-suruklenmemis-gibi-1063152925.html

Ece Erken adliyede: 'Burada herkes çok kibar, sanki eşim öldürülüp yerlerde sürüklenmemiş gibi'

Ece Erken adliyede: 'Burada herkes çok kibar, sanki eşim öldürülüp yerlerde sürüklenmemiş gibi'

Beşiktaş'ın eski yöneticisi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cinayet davasında ifade veren eşi Ece Erken, "Burada herkes çok kibar, çok efendi. Sanki benim... 07.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-07T13:35+0300

2022-11-07T13:35+0300

2022-11-07T13:35+0300

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şafak mahmutyazıcıoğlu

mahkeme

ece erken

ceza

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Beşiktaş'ın eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 27 Ocak günü Bakırköy'de ortağı olduğu balıkçı restoranında vurularak öldürülmesine ilişkin yargılamaya devam ediliyor.Duruşmada, Ece Erken ifade verdi. Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, 7 tutuklu sanık cezaevinden getirilirken, bazı tutuksuz sanıklar, Mahmutyazıcıoğlu'nun ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu ile taraf avukatları katıldı. 'Silah temin edip öldürdüler'Ece Erken ifade vermeye başlamadan önce, mahkeme başkanı başsağlığı diledi. Erken savunmasında, "Eşim olay günü evden çıkarken, bir takım müvekkil görüşmeleri de olacağını söylemişti. O gün tehdit edildiğiyle alakalı da konuşmuştuk. Bana isim söylemedi ancak, bir alacak verecek durumunun olduğunu söyledi. Kendisi balık restoranındayken telefonla konuştuk. Bana Fikret Orman'ın yanından ayrıldığını ve bir kaç gazeteciyle oturduğunu söylemişti. Aradığımda çok neşeliydi. Daha sonra şoförümüz Murat beni aradı, 'Yenge biz vurulduk. Ağabeyim başka hastanede, ben başka hastanedeyim' dedi. Gittiğimde eşimin öldüğünü öğrendim. Buradaki sanıkların hiçbirini tanımıyorum. Bir tek Rober'i tanıyorum. Rober Güler bana eşimin bu insanlarla görüştüğünü ve bu insanlar tarafından tehdit edildiğini anlattı. Daha sonra Fatih Sipahi bir arkadaşımı aradı ve 'Ece ile görüşmem lazım ona çok önemli bir bilgi vereceğim. Hayatının bilgisini vereceğim' dedi. Benimle konuştuğundaysa, bu olayın kasıtlı, planlı yapıldığını söyledi. Bana 'Bu insanlar Şafağı Cunda'da görünce, gidip silah temin ettiler sonra da öldürdüler' dedi. Ben de bu konuşma üzerine organize şubeden komiseri aradım. Bu konuşmaya Seren Serengil de şahittir" diye konuştu.'Kırmızı reçeteli ilaçlarla ayakta duruyorum'Geçen duruşma olduğu gibi şimdi de iyi olmadığını ancak, dik durmaya çalıştığını söyleyen Erken, "Davamın arkasında duracağım. Eşimin küfürbaz olduğu söylenmiş. Eşim çok kibar bir iş insanıydı. Asla küfürbaz değildir. Olay günü alkol aldığı söyleniyor. Eşim ameliyat olacaktı, asla alkol almıyordu. Birçok insan ifadesini değiştirdi ama, ben bir kadın olarak bu davanın arkasındayım. Benim eşim canice, hunharca öldürüldü. Benim eşim mesleğini icra ederken öldürüldü. Benim güvencem önce Allah, sonra sizsiniz. Sonuna kadar şikâyetçiyim. Burada herkes çok kibar, çok efendi. Sanki benim eşim öldürülmemiş yerlerde sürüklenmemiş gibi davranılıyor. Benim kocam öldü, ben eksiğim, ben kırmızı reçeteli ilaçlarla ayakta duruyorum, uyuyamıyorum. Bir insan öldü, bundan bu kadar rahat bahsediyor olmaları, çok canımı yakıyor" dedi.Ece Erken'in avukatı, olay günü maktul Mahmutyazıcıoğlu'nun yanında bulunan Fikret Orman'ın tanık olarak dinlenmesine ve maktulün alkollü olup olmadığının sorulmasını istedi. Duruşma devam ediyor.İstenen cezalarİddianamede sanıklar Abdulkadir Kara ve Ali Yasak hakkında "tasarlayarak kasten öldürmeye iştirak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahla kasten yaralamaya iştirak", "silahla birden fazla kişiyle birlikte iş yerinde geceleyin yağmaya teşebbüs" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya bulundurma" suçlarından da 3 yıl 9'ar aydan 12 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası isteniyor.Aralarında Kadir Yasak'ın da bulunduğu 6 sanık hakkında da "tasarlayarak kasten öldürmeye iştirak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "silahla kasten yaralamaya iştirak" ve "silahla birden fazla kişiyle birlikte iş yerinde geceleyin yağmaya teşebbüs" suçlarından 3 yıl 9'ar aydan 10 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep ediliyor.Sanıklar Gökhan Karakan ve Kerem Öztürk hakkında ise benzer suçlardan ağırlaştırılmış müebbet ile 3 yıl 9'ar aydan 10 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istenen iddianamede, 9 sanığın da "suçluyu kayırma" suçundan 6'şar aydan 5'er yıla kadar, sanık Batuhan Aldatmaz'ın ise "suçluyu kayırma" ve "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından 1 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

https://sputniknews.com.tr/20220901/ece-erken-oldurulen-safak-mahmutyazicioglunun-eski-esi-benan-kocaderiliden-sikayetci-oldu-1060657609.html

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türkiye, istanbul, cinayet, şafak mahmutyazıcıoğlu, mahkeme, ece erken, ceza