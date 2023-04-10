https://sputniknews.com.tr/20230410/dunyanin-en-zenginleri-gecekondu-mahallesinde-1069468135.html

Dünyanın en zenginleri 'gecekondu mahallesinde'

Dünyanın en zenginleri 'gecekondu mahallesinde'

Gelecekte birçok kişiyi işinden edeceği, hatta insanlığı ele geçireceği gibi distopik öngörüler nedeniyle uzun zamandır tartışma konusu olan yapay zeka... 10.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-10T14:44+0300

2023-04-10T14:44+0300

2023-04-10T14:44+0300

yaşam

yapay zeka

hindistan

elon musk

donald trump

bill gates

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Hindistan'da yaşayan dijital görsel sanatçısı Gokul Pillai, 'Midjourney' adlı yapay zeka uygulamasıyla dünyanın en zengin isimlerini yoksul kişiler gibi resmetti. Pillai'nin Instagram hesabından paylaştığı ve 'Slumdog Millionaires' (Gecekondu Milyonerleri) adını verdiği seride eski ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'ın sahibi Elon Musk ve Microsoft kurucusu Bill Gates gibi isimler yer alıyor. Sanatçı, seriye verdiği bu isimle, 2008 yapımı, Oscar ödüllü, Türkçeye 'Milyoner' olarak çevrilen 'Slumdog Millionaire' filmine gönderme yaptı.

https://sputniknews.com.tr/20230327/papa-francisin-montlu-fotografi-internette-kafa-karistirdi-yapay-zeka-tarafindan-tasarlandi-1068812484.html

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yapay zeka, hindistan, elon musk, donald trump, bill gates