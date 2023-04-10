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https://sputniknews.com.tr/20230410/dunyanin-en-zenginleri-gecekondu-mahallesinde-1069468135.html
Dünyanın en zenginleri 'gecekondu mahallesinde'
Dünyanın en zenginleri 'gecekondu mahallesinde'
Gelecekte birçok kişiyi işinden edeceği, hatta insanlığı ele geçireceği gibi distopik öngörüler nedeniyle uzun zamandır tartışma konusu olan yapay zeka... 10.04.2023, Sputnik Türkiye
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yapay zeka
hindistan
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Hindistan'da yaşayan dijital görsel sanatçısı Gokul Pillai, 'Midjourney' adlı yapay zeka uygulamasıyla dünyanın en zengin isimlerini yoksul kişiler gibi resmetti. Pillai'nin Instagram hesabından paylaştığı ve 'Slumdog Millionaires' (Gecekondu Milyonerleri) adını verdiği seride eski ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'ın sahibi Elon Musk ve Microsoft kurucusu Bill Gates gibi isimler yer alıyor. Sanatçı, seriye verdiği bu isimle, 2008 yapımı, Oscar ödüllü, Türkçeye 'Milyoner' olarak çevrilen 'Slumdog Millionaire' filmine gönderme yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20230327/papa-francisin-montlu-fotografi-internette-kafa-karistirdi-yapay-zeka-tarafindan-tasarlandi-1068812484.html
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yapay zeka, hindistan, elon musk, donald trump, bill gates
yapay zeka, hindistan, elon musk, donald trump, bill gates

Dünyanın en zenginleri 'gecekondu mahallesinde'

14:44 10.04.2023
© AFP 2023 / INDRANIL MUKHERJEEHindistan sokakları
Hindistan sokakları - Sputnik Türkiye, 1920, 10.04.2023
© AFP 2023 / INDRANIL MUKHERJEE
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Gelecekte birçok kişiyi işinden edeceği, hatta insanlığı ele geçireceği gibi distopik öngörüler nedeniyle uzun zamandır tartışma konusu olan yapay zeka eğlenceli kareler üretmeye de yarıyor.
Hindistan'da yaşayan dijital görsel sanatçısı Gokul Pillai, 'Midjourney' adlı yapay zeka uygulamasıyla dünyanın en zengin isimlerini yoksul kişiler gibi resmetti. Pillai'nin Instagram hesabından paylaştığı ve 'Slumdog Millionaires' (Gecekondu Milyonerleri) adını verdiği seride eski ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'ın sahibi Elon Musk ve Microsoft kurucusu Bill Gates gibi isimler yer alıyor.
Sanatçı, seriye verdiği bu isimle, 2008 yapımı, Oscar ödüllü, Türkçeye 'Milyoner' olarak çevrilen 'Slumdog Millionaire' filmine gönderme yaptı.
Papa Francis - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2023
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