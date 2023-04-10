Deprem bölgesindeki 7 ilçede daha yargı süreleri 1 Mayıs'a kadar durduruldu

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
6 dk
ÖZEL HABER
Emekli Kurmay Albay Atabay: Arktik Okyanusu bölgesi mücadele alanı olacak
09:00
8 dk
ÖZEL HABER
Suriye’nin Arap Birliği'ne dönüşü neleri değiştirir?
10:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
11:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
ÖZEL HABER
Ukraynalı komutandan NATO ülkelerine: Mühimmat sağlamakta aciz kaldılar
13:42
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ÖZEL HABER
Macron'un Çin ziyareti ne anlama geliyor?
14:42
16 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
ÖZEL HABER
Bombalı saldırıda öldürülen Tatarskiy’e Putin’den cesaret ödülü
18:31
2 dk
ÖZEL HABER
Batı'nın Rusya'ya uygululadığı petrol ambargosu etkili oldu mu?
19:00
4 dk
ÖZEL HABER
NATO'nun Türkiye ile bitmeyen sorunları
19:30
5 dk
ÖZEL HABER
Yunanistan’ın Ukrayna’ya silah vetosu
20:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Gündemden haber başlıkları
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe'yle Açık Alan
09:09
110 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor
12:00
18 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Seçime girecek siyasi partilerin milletvekili aday listeleri açıklandı
12:46
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:01
59 dk
ANLAT BANA
Meliha Okur'la Anlat Bana
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:33
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230410/deprem-bolgesindeki-7-ilcede-daha-yargi-sureleri-1-mayisa-kadar-durduruldu-1069451305.html
Deprem bölgesindeki 7 ilçede daha yargı süreleri 1 Mayıs'a kadar durduruldu
Deprem bölgesindeki 7 ilçede daha yargı süreleri 1 Mayıs'a kadar durduruldu
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen kentlerde ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) kapsamında, yargı alanında alınan tedbirlere ilişkin... 10.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-10T10:55+0300
2023-04-10T10:55+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
yargı
deprem
bölge
süre
karar
resmi gazete
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/03/1065341202_0:111:1200:786_1920x0_80_0_0_f94385e9291987d52ac62152b74a7ce5.jpg
Depremden etkilenen bazı bölgelerde yargı alanındaki sürelerin durmasına ilişkin 11 Şubat tarihli kararnamede değişiklik yapılmasına dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, Adıyaman'ın Besni, Gölbaşı ve Tut, Gaziantep'in İslahiye, Hatay'ın Hassa ve Kırıkhan ile Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçelerinde 1 Mayıs'a kadar yargı sürelerinin durması kararlaştırıldı.Yargı sürelerinin deprem bölgesindeki bütün il ve ilçelerde 6 Nisan'a kadar durmasına karar verilmiş, bu karar bazı il ve ilçeleri kapsayacak şekilde 1 Mayıs'a kadar uzatılmıştı.1 Mayıs'a uzatılan durma kararı, dava açma, icra takibi başlatma, başvuru, şikayet, itiraz, ihtar, bildirim, ibraz ve zaman aşımı süreleri, hak düşürücü süreler ve zorunlu idari başvuru süreleri de dahil olmak üzere bir hakkın doğumu, kullanımı veya sona ermesine ilişkin tüm süreler, İdari Yargılama Usulü Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile usul hükmü içeren diğer kanunlarda taraflar veya ilgililer bakımından belirlenen süreler ve bu kapsamda hakim tarafından tayin edilen süreler ile arabuluculuk ve uzlaştırma kurullarındaki süreleri kapsayacak.Ayrıca, İcra ve İflas Kanunu ile takip hukukuna ilişkin diğer kanunlarda belirlenen süreler ve bu kapsamda hakim veya icra ve iflas daireleri tarafından tayin edilen süreler, nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere tüm icra ve iflas takipleri, taraf ve takip işlemleri, yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınması, ihtiyati haciz kararlarının icra ve infazına ilişkin işlemler de aynı tarih aralığında duracak.
https://sputniknews.com.tr/20230410/dask-odemeleri-17-milyar-tlyi-asti-1069451157.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/03/1065341202_113:0:1180:800_1920x0_80_0_0_d425c239c9b897f2b963290ab82b4db6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
yargı, deprem, bölge, süre, karar, resmi gazete
yargı, deprem, bölge, süre, karar, resmi gazete

Deprem bölgesindeki 7 ilçede daha yargı süreleri 1 Mayıs'a kadar durduruldu

10:55 10.04.2023
© İHAduruşma, dava, mahkeme
duruşma, dava, mahkeme - Sputnik Türkiye, 1920, 10.04.2023
© İHA
Abone olTelegram
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen kentlerde ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) kapsamında, yargı alanında alınan tedbirlere ilişkin kararnamede yapılan değişiklikle, Besni, Gölbaşı, Tut, İslahiye, Hassa, Kırıkhan, ve Türkoğlu ilçelerinde yargı sürelerinin durması kararı 1 Mayıs'a kadar uzatıldı.
Depremden etkilenen bazı bölgelerde yargı alanındaki sürelerin durmasına ilişkin 11 Şubat tarihli kararnamede değişiklik yapılmasına dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Adıyaman'ın Besni, Gölbaşı ve Tut, Gaziantep'in İslahiye, Hatay'ın Hassa ve Kırıkhan ile Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçelerinde 1 Mayıs'a kadar yargı sürelerinin durması kararlaştırıldı.
Yargı sürelerinin deprem bölgesindeki bütün il ve ilçelerde 6 Nisan'a kadar durmasına karar verilmiş, bu karar bazı il ve ilçeleri kapsayacak şekilde 1 Mayıs'a kadar uzatılmıştı.
1 Mayıs'a uzatılan durma kararı, dava açma, icra takibi başlatma, başvuru, şikayet, itiraz, ihtar, bildirim, ibraz ve zaman aşımı süreleri, hak düşürücü süreler ve zorunlu idari başvuru süreleri de dahil olmak üzere bir hakkın doğumu, kullanımı veya sona ermesine ilişkin tüm süreler, İdari Yargılama Usulü Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile usul hükmü içeren diğer kanunlarda taraflar veya ilgililer bakımından belirlenen süreler ve bu kapsamda hakim tarafından tayin edilen süreler ile arabuluculuk ve uzlaştırma kurullarındaki süreleri kapsayacak.
Ayrıca, İcra ve İflas Kanunu ile takip hukukuna ilişkin diğer kanunlarda belirlenen süreler ve bu kapsamda hakim veya icra ve iflas daireleri tarafından tayin edilen süreler, nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere tüm icra ve iflas takipleri, taraf ve takip işlemleri, yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınması, ihtiyati haciz kararlarının icra ve infazına ilişkin işlemler de aynı tarih aralığında duracak.
Enkaz - Sputnik Türkiye, 1920, 10.04.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
DASK ödemeleri 17 milyar TL'yi aştı
10:47
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала