https://sputniknews.com.tr/20230410/danimarka-ukraynaya-bir-ay-icerisinde-19-adet-caesar-obusu-tedarik-edecek-1069488104.html
Danimarka Ukrayna’ya bir ay içerisinde 19 adet Caesar obüsü tedarik edecek
Danimarka Ukrayna’ya bir ay içerisinde 19 adet Caesar obüsü tedarik edecek
Danimarka Savunma Bakan Vekili Troels Lund Poulsen, bir ay içerisinde Ukrayna’ya Fransa yapımı 19 adet Caesar kundağı motorlu obüs verebileceklerini duyurdu. 10.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-10T22:16+0300
2023-04-10T22:16+0300
2023-04-10T22:18+0300
ukrayna krizi
danimarka
ukrayna
obüs
silah tedariki
caesar
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/03/1066533898_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_80194fe4a4a824e947c7668b5c0c6265.jpg
Danimarka Radyosu’nun haberine göre, Savunma Bakan Vekili Troels Lund Poulsen bugün Ukrayna’nın Odessa şehrine gelerek Ukraynalı mevkidaşı Aleksey Reznikov’la görüştü.Haberde, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Poulsen’in 'Danimarka’nın Ukrayna’ya bağışladığı Caesar obüslerini bir ay içinde teslim etmesinin beklendiğini' dile getirdiği aktarıldı.Danimarka, ocak ayında Fransa’ya sipariş ettikleri 19 adet Caesar obüsünü Ukrayna’ya verme kararı aldığını duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230306/ukrayna-uluslararasi-fondaki-gecikmeler-nedeniyle-yaza-kadar-askeri-yardim-alamayabilir-1067897271.html
danimarka
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/03/1066533898_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_96841af021d49d35be64b894b2b04c1a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
danimarka, ukrayna, obüs, silah tedariki, caesar
danimarka, ukrayna, obüs, silah tedariki, caesar
Danimarka Ukrayna’ya bir ay içerisinde 19 adet Caesar obüsü tedarik edecek
22:16 10.04.2023 (güncellendi: 22:18 10.04.2023) Abone ol
Danimarka Savunma Bakan Vekili Troels Lund Poulsen, bir ay içerisinde Ukrayna’ya Fransa yapımı 19 adet Caesar kundağı motorlu obüs verebileceklerini duyurdu.
Danimarka Radyosu’nun haberine göre, Savunma Bakan Vekili Troels Lund Poulsen bugün Ukrayna’nın Odessa şehrine gelerek Ukraynalı mevkidaşı Aleksey Reznikov’la görüştü.
Haberde, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Poulsen’in 'Danimarka’nın Ukrayna’ya bağışladığı Caesar obüslerini bir ay içinde teslim etmesinin beklendiğini' dile getirdiği aktarıldı.
Danimarka, ocak ayında Fransa’ya sipariş ettikleri 19 adet Caesar obüsünü Ukrayna’ya verme kararı aldığını duyurmuştu.