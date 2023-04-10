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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230410/danimarka-ukraynaya-bir-ay-icerisinde-19-adet-caesar-obusu-tedarik-edecek-1069488104.html
Danimarka Ukrayna’ya bir ay içerisinde 19 adet Caesar obüsü tedarik edecek
Danimarka Ukrayna’ya bir ay içerisinde 19 adet Caesar obüsü tedarik edecek
Danimarka Savunma Bakan Vekili Troels Lund Poulsen, bir ay içerisinde Ukrayna’ya Fransa yapımı 19 adet Caesar kundağı motorlu obüs verebileceklerini duyurdu. 10.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-10T22:16+0300
2023-04-10T22:18+0300
ukrayna krizi
danimarka
ukrayna
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silah tedariki
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Danimarka Radyosu’nun haberine göre, Savunma Bakan Vekili Troels Lund Poulsen bugün Ukrayna’nın Odessa şehrine gelerek Ukraynalı mevkidaşı Aleksey Reznikov’la görüştü.Haberde, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Poulsen’in 'Danimarka’nın Ukrayna’ya bağışladığı Caesar obüslerini bir ay içinde teslim etmesinin beklendiğini' dile getirdiği aktarıldı.Danimarka, ocak ayında Fransa’ya sipariş ettikleri 19 adet Caesar obüsünü Ukrayna’ya verme kararı aldığını duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230306/ukrayna-uluslararasi-fondaki-gecikmeler-nedeniyle-yaza-kadar-askeri-yardim-alamayabilir-1067897271.html
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danimarka, ukrayna, obüs, silah tedariki, caesar
danimarka, ukrayna, obüs, silah tedariki, caesar

Danimarka Ukrayna’ya bir ay içerisinde 19 adet Caesar obüsü tedarik edecek

22:16 10.04.2023 (güncellendi: 22:18 10.04.2023)
© AFP 2023 / ARIS MESSINISUkrayna ordusu
Ukrayna ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 10.04.2023
© AFP 2023 / ARIS MESSINIS
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Danimarka Savunma Bakan Vekili Troels Lund Poulsen, bir ay içerisinde Ukrayna’ya Fransa yapımı 19 adet Caesar kundağı motorlu obüs verebileceklerini duyurdu.
Danimarka Radyosu’nun haberine göre, Savunma Bakan Vekili Troels Lund Poulsen bugün Ukrayna’nın Odessa şehrine gelerek Ukraynalı mevkidaşı Aleksey Reznikov’la görüştü.
Haberde, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Poulsen’in 'Danimarka’nın Ukrayna’ya bağışladığı Caesar obüslerini bir ay içinde teslim etmesinin beklendiğini' dile getirdiği aktarıldı.
Danimarka, ocak ayında Fransa’ya sipariş ettikleri 19 adet Caesar obüsünü Ukrayna’ya verme kararı aldığını duyurmuştu.
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