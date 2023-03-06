https://sputniknews.com.tr/20230306/ukrayna-uluslararasi-fondaki-gecikmeler-nedeniyle-yaza-kadar-askeri-yardim-alamayabilir-1067897271.html

Ukrayna, uluslararası fondaki gecikmeler nedeniyle yaza kadar askeri yardım alamayabilir

Ukrayna, uluslararası fondaki gecikmeler nedeniyle yaza kadar askeri yardım alamayabilir

İngiliz The Guardian gazetesi, Ukrayna'ya yeni silahlar tedarik etmek için İngiltere liderliğindeki 520 milyon sterlin tutarındaki uluslararası fonun... 06.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-06T21:45+0300

2023-03-06T21:45+0300

2023-03-06T22:24+0300

ukrayna krizi

ukrayna krizi

ukrayna

ingiltere

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The Guardian gazetesinin haberine göre, Ukrayna'ya yeni silahlar tedarik etmek için İngiltere liderliğindeki 520 milyon sterlin tutarındaki uluslararası fona şu ana kadar toplam tutarın ancak 200 milyon sterlinlik kısmı aktarıldı.Habere göre ihale katılımcıları, İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından Hollanda, Norveç, İsveç, Danimarka, ayrıca Litvanya ve İzlanda ile işbirliği içinde başlatılan sürecin ‘geciktirilen sürelernedeniyle hayal kırıklığı yarattığından’ şikayetçi.İngiltere Savunma Bakanlığı ise kontratların yerine getirilmesinin ‘kaçınılmaz olarak zaman aldığını’ kabul etti.The Guardian’ın verilerine göre 1.500’ün üzerinde katılımcıdan 27 milyar sterlinlik talep geldi, ancak daha sonra söz konusu başvuruların başarılı olduğuna dair bildirimlerde gecikmeler yaşandı. Bazı katılımcılar, tekliflerin yoğunluğunun fonun sekretaryasına aşırı yük getirdiğini bildirdi. Diğer bir tedarikçi ise orada sadece iki kişinin çalıştığını ifade etti.Gazetenin İngiltere Savunma Bakanlığı’ndaki kaynakları, teklifleri değerlendirmek için daha geniş bir ekibin çalıştığını söyledi, fakat fona artan ilginin Ukrayna'ya acil mühimmat sevkiyat sürecini zorlaştıran bir faktör haline geldiğini kabul etti.Habere göre katılımcılar, toplam hacmi fon tarafından ‘henüz belirlenmediğinden’ ihalenin ikinci turunun da aynı şekilde uzun süreceğinden endişe ediyor. Gazeteye konuşan kaynak, gecikmelerin Ukrayna'ya yapılacak bir sonraki askeri yardım turunun ‘yazdan önce cepheye ulaşamayacağı’ anlamına gelebileceğini ileri sürdü.Bakanlık yetkilisi aynı zamanda fonun geleneksel bir rekabetçi ihale süreci olarak tasarlanmadığı açıklamasında bulundu.Ağustos 2022'de Ukrayna için kurulan Uluslararası Fon, Ukrayna ordusuna silahların onarımı için yeni ekipman, eğitim ve fon sağlayacak. Fonun, Batılı ülkelerden gelen doğrudan tedariklere ek olarak Ukrayna'ya askeri yardım sağlamanın ek bir yolu olacağı varsayılmıştı.

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