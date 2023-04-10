https://sputniknews.com.tr/20230410/ciftlik-bank-davasi-tosuncukun-kara-kutusu-osman-naim-kaya-tutuklandi-1069477184.html

Çiftlik Bank davası: 'Tosuncuk'un kara kutusu' Osman Naim Kaya tutuklandı

Çiftlik Bank davası: 'Tosuncuk'un kara kutusu' Osman Naim Kaya tutuklandı

'Çiftlik Bank' davasının bir numaralı sanığı Mehmet Aydın'ın 'kara kutusu' olduğu belirtilen ve Uruguay tarafından iade edilen Osman Naim Kaya'nın... 10.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-10T16:37+0300

2023-04-10T16:37+0300

2023-04-10T16:39+0300

türkiye

tosuncuk

çiftlik bank

dava

osman naim kaya

tutuklama

dolandırıcılık

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'Kara para aklama', 'vergi kaçırma', 'suç örgütü üyesi olma', 'dolandırıcılık' gibi suçlardan aranarak hakkında kırmızı bülten çıkarılan ve Türkiye'ye iadesi için yapılan başvurunun kabul edilmesinin ardından 8 Nisan Cumartesi günü İstanbul'a getirilen Osman Naim Kaya'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sorgulanan Kaya'nın, emniyetteki ifadesinde, önceden bir tanışıklıkları bulunmayan Mehmet Aydın ile sosyal medya üzerinden tanıştığını, Uruguay'a gelen Aydın ile ailesine ev ve araç alımında danışmanlık yaptığını söylediği öğrenildi.'Danışmanlık' işleri nedeniyle komisyon adı altında Aydın'dan yaklaşık 537 bin dolar para aldığını belirten Kaya'nın, herhangi bir ilgisi olmadığını ileri sürdüğü Çiftlik Bank kurulurken Uruguay'da bulunduğunu ve Paraguay'a da hiç gitmediğini iddia ettiği bildirildi.Kaya'nın, Çiftlik Bank sanığı Mehmet Aydın ile herhangi bir şirkette ortaklığının olmadığını öne sürerek, hakkındaki suçlamaları reddettiği belirtildi.İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan Kaya, Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.Savcılıkta ifadesi alınan Kaya 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık', 'kara para aklamak' ve 'tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı' suçlarından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.Nöbetçi sulh ceza hakimliğinde ifadesi alınan Kaya, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

https://sputniknews.com.tr/20230410/tosuncuk-lakapli-mehmet-aydinin-kara-kutusu-osman-naim-kayanin-ifadesi-ortaya-cikti-1069451784.html

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tosuncuk, çiftlik bank, dava, osman naim kaya, tutuklama, dolandırıcılık