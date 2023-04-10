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https://sputniknews.com.tr/20230410/ciftlik-bank-davasi-tosuncukun-kara-kutusu-osman-naim-kaya-tutuklandi-1069477184.html
Çiftlik Bank davası: 'Tosuncuk'un kara kutusu' Osman Naim Kaya tutuklandı
Çiftlik Bank davası: 'Tosuncuk'un kara kutusu' Osman Naim Kaya tutuklandı
'Çiftlik Bank' davasının bir numaralı sanığı Mehmet Aydın'ın 'kara kutusu' olduğu belirtilen ve Uruguay tarafından iade edilen Osman Naim Kaya'nın... 10.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-10T16:37+0300
2023-04-10T16:39+0300
türkiye
tosuncuk
çiftlik bank
dava
osman naim kaya
tutuklama
dolandırıcılık
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'Kara para aklama', 'vergi kaçırma', 'suç örgütü üyesi olma', 'dolandırıcılık' gibi suçlardan aranarak hakkında kırmızı bülten çıkarılan ve Türkiye'ye iadesi için yapılan başvurunun kabul edilmesinin ardından 8 Nisan Cumartesi günü İstanbul'a getirilen Osman Naim Kaya'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sorgulanan Kaya'nın, emniyetteki ifadesinde, önceden bir tanışıklıkları bulunmayan Mehmet Aydın ile sosyal medya üzerinden tanıştığını, Uruguay'a gelen Aydın ile ailesine ev ve araç alımında danışmanlık yaptığını söylediği öğrenildi.'Danışmanlık' işleri nedeniyle komisyon adı altında Aydın'dan yaklaşık 537 bin dolar para aldığını belirten Kaya'nın, herhangi bir ilgisi olmadığını ileri sürdüğü Çiftlik Bank kurulurken Uruguay'da bulunduğunu ve Paraguay'a da hiç gitmediğini iddia ettiği bildirildi.Kaya'nın, Çiftlik Bank sanığı Mehmet Aydın ile herhangi bir şirkette ortaklığının olmadığını öne sürerek, hakkındaki suçlamaları reddettiği belirtildi.İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan Kaya, Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.Savcılıkta ifadesi alınan Kaya 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık', 'kara para aklamak' ve 'tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı' suçlarından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.Nöbetçi sulh ceza hakimliğinde ifadesi alınan Kaya, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
https://sputniknews.com.tr/20230410/tosuncuk-lakapli-mehmet-aydinin-kara-kutusu-osman-naim-kayanin-ifadesi-ortaya-cikti-1069451784.html
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tosuncuk, çiftlik bank, dava, osman naim kaya, tutuklama, dolandırıcılık
tosuncuk, çiftlik bank, dava, osman naim kaya, tutuklama, dolandırıcılık

Çiftlik Bank davası: 'Tosuncuk'un kara kutusu' Osman Naim Kaya tutuklandı

16:37 10.04.2023 (güncellendi: 16:39 10.04.2023)
© AA'Çiftlik Bank'' davasının bir numaralı sanığı "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın'ın ''kara kutusu'' olduğu belirtilen Osman Naim Kaya, Uruguay'dan Türkiye'ye getirildi. Önce Uruguay'dan Brezilya'ya götürülen Kaya, Sao Paulo şehrinden havalanan THY'nin "TK16" sefer sayılı tarifeli uçağıyla saat 22.40'ta İstanbul Havalimanı'na getirildi.
'Çiftlik Bank'' davasının bir numaralı sanığı Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın ''kara kutusu'' olduğu belirtilen Osman Naim Kaya, Uruguay'dan Türkiye'ye getirildi. Önce Uruguay'dan Brezilya'ya götürülen Kaya, Sao Paulo şehrinden havalanan THY'nin TK16 sefer sayılı tarifeli uçağıyla saat 22.40'ta İstanbul Havalimanı'na getirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.04.2023
© AA
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'Çiftlik Bank' davasının bir numaralı sanığı Mehmet Aydın'ın 'kara kutusu' olduğu belirtilen ve Uruguay tarafından iade edilen Osman Naim Kaya'nın tutuklanmasına karar verildi.
'Kara para aklama', 'vergi kaçırma', 'suç örgütü üyesi olma', 'dolandırıcılık' gibi suçlardan aranarak hakkında kırmızı bülten çıkarılan ve Türkiye'ye iadesi için yapılan başvurunun kabul edilmesinin ardından 8 Nisan Cumartesi günü İstanbul'a getirilen Osman Naim Kaya'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sorgulanan Kaya'nın, emniyetteki ifadesinde, önceden bir tanışıklıkları bulunmayan Mehmet Aydın ile sosyal medya üzerinden tanıştığını, Uruguay'a gelen Aydın ile ailesine ev ve araç alımında danışmanlık yaptığını söylediği öğrenildi.
'Danışmanlık' işleri nedeniyle komisyon adı altında Aydın'dan yaklaşık 537 bin dolar para aldığını belirten Kaya'nın, herhangi bir ilgisi olmadığını ileri sürdüğü Çiftlik Bank kurulurken Uruguay'da bulunduğunu ve Paraguay'a da hiç gitmediğini iddia ettiği bildirildi.
Kaya'nın, Çiftlik Bank sanığı Mehmet Aydın ile herhangi bir şirkette ortaklığının olmadığını öne sürerek, hakkındaki suçlamaları reddettiği belirtildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan Kaya, Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.
Savcılıkta ifadesi alınan Kaya 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık', 'kara para aklamak' ve 'tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı' suçlarından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
Nöbetçi sulh ceza hakimliğinde ifadesi alınan Kaya, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
'Çiftlik Bank'' davasının bir numaralı sanığı Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın ''kara kutusu'' olduğu belirtilen Osman Naim Kaya, Uruguay'dan Türkiye'ye getirildi. Önce Uruguay'dan Brezilya'ya götürülen Kaya, Sao Paulo şehrinden havalanan THY'nin TK16 sefer sayılı tarifeli uçağıyla saat 22.40'ta İstanbul Havalimanı'na getirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.04.2023
TÜRKİYE
'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın’ın 'kara kutusu' Osman Naim Kaya'nın ifadesi ortaya çıktı
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