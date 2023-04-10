https://sputniknews.com.tr/20230410/chpden-aday-gosterilen-sadullah-erginden-ilk-aciklama-1069450286.html
CHP'den aday gösterilen Sadullah Ergin’den ilk açıklama: 'CHP'ye yüklenilmesini doğru bulmuyorum'
CHP'den aday gösterilen Sadullah Ergin’den ilk açıklama: 'CHP'ye yüklenilmesini doğru bulmuyorum'
DEVA Partisi kontenjanından CHP Ankara 1. bölgeden aday olması tepkilere neden olan eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin, "CHP'ye yüklenilmesini doğru bulmuyorum"... 10.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-10T10:31+0300
2023-04-10T10:31+0300
2023-04-10T10:33+0300
2023 türkiye seçimleri
sadullah ergin
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
adalet bakanlığı
tepki
ak parti
deva partisi
murat çelik
milletvekili
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DEVA Partisi kontenjanından CHP Ankara 1. bölgeden aday olmasının ardından tepki gören Eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin, "CHP'ye yüklenilmesini doğru bulmuyorum" dedi.Gazeteci Murat Çelik, Twitter hesabından Ergin'le görüştüğünü belirtti ve şunları ifade etti:
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sadullah ergin, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), adalet bakanlığı, tepki, ak parti, deva partisi, murat çelik, milletvekili
sadullah ergin, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), adalet bakanlığı, tepki, ak parti, deva partisi, murat çelik, milletvekili
CHP'den aday gösterilen Sadullah Ergin’den ilk açıklama: 'CHP'ye yüklenilmesini doğru bulmuyorum'
10:31 10.04.2023 (güncellendi: 10:33 10.04.2023) Abone ol
DEVA Partisi kontenjanından CHP Ankara 1. bölgeden aday olması tepkilere neden olan eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin, "CHP'ye yüklenilmesini doğru bulmuyorum" açıklamasını yaptı.
DEVA Partisi kontenjanından CHP Ankara 1. bölgeden aday olmasının ardından tepki gören Eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin, "CHP'ye yüklenilmesini doğru bulmuyorum" dedi.
Gazeteci Murat Çelik, Twitter hesabından Ergin'le görüştüğünü belirtti ve şunları ifade etti:
"Listedeki yeriyle ilgili tartışmayı Sadullah Ergin'es sordum."Ben Millet İttifakı içinde DEVA Partisi'nin MV adayıyım. Seçim işbirliği protokolü çerçevesinde Deva'nın diğer adayları gibi CHP listesindeyim. Bu Deva'nın tasarrufu. CHP'ye yüklenilmesini doğru bulmuyorum" dedi."