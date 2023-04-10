https://sputniknews.com.tr/20230410/chpden-aday-gosterilen-sadullah-erginden-ilk-aciklama-1069450286.html

CHP'den aday gösterilen Sadullah Ergin’den ilk açıklama: 'CHP'ye yüklenilmesini doğru bulmuyorum'

CHP'den aday gösterilen Sadullah Ergin’den ilk açıklama: 'CHP'ye yüklenilmesini doğru bulmuyorum'

DEVA Partisi kontenjanından CHP Ankara 1. bölgeden aday olması tepkilere neden olan eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin, "CHP'ye yüklenilmesini doğru bulmuyorum"... 10.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-10T10:31+0300

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2023 türkiye seçimleri

sadullah ergin

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

adalet bakanlığı

tepki

ak parti

deva partisi

murat çelik

milletvekili

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DEVA Partisi kontenjanından CHP Ankara 1. bölgeden aday olmasının ardından tepki gören Eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin, "CHP'ye yüklenilmesini doğru bulmuyorum" dedi.Gazeteci Murat Çelik, Twitter hesabından Ergin'le görüştüğünü belirtti ve şunları ifade etti:

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sadullah ergin, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), adalet bakanlığı, tepki, ak parti, deva partisi, murat çelik, milletvekili